ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС: Как восстановить равновесие

Благодаря уникально выстроенной эндокринной системе, выбрасывающей в кровь...

В переводе с греческого слово «гормон» означает «приводить в движение, возбуждать».

Благодаря уникально выстроенной эндокринной системе, выбрасывающей в кровь эти вещества в нужном количестве, в нужное время, органы наши ладно работают друг с другом.

Поэтому малейший сбой в ее работе ведет к серьезным заболеваниям.

К примеру,

Избыточное производство гормонов роста грозит утолщением и увеличением рук, ног, губ.

Недостаточная выработка поджелудочной железой инсулина дает начало сахарному диабету.

В процессе пищеварения участвует тонкий кишечник. Кроме того, он — самостоятельная кишечная гормональная система, выделяющая около 20 видов гормоноподобных веществ.

Гормоны кишечника регулируют деятельность всей пищеварительной системы.

В наше время кто только не слышал о гормонах счастья — эндорфинах. Они влияют на кору головного мозга и несут ответ за психоэмоциональный комфорт.

Эндорфины, попадая в кровь, обезболивают, дарят ощущение легкости, радости, удовольствия.

Они эффективно повышают иммунную систему.

Повысить в крови уровень эндорфинов можно, создавая организму физическую нагрузку: пение, занятия спортом, общение с друзьями, смех.

Даже вынужденная улыбка увеличивает содержание в крови эндорфина.





Он образуется также при общении с любимым человеком, при влюбленности. Поэтому любовь дарит нам чувство полета.

На женщин и мужчин люди делятся тоже благодаря гормонам. Гормоны определяют, какой пол будет у ребенка. И несут ответственность за вторичные половые признаки.

У девушек при недостатке женских половых гормонов на теле и лице растут волосы, нарушается менструальный цикл, грубеет голос. Это даже может спровоцировать бесплодие.

В яичниках вырабатывается эстроген. Благодаря эстрогену женское тело имеет прелестные округлости, а характер приобретает эмоциональность и мягкость.

Эстроген способствует ускорению обновления клеток организма, защищает от избытка холестерина сосуды, сохраняет пышность и блеск волос, молодость кожи.

Избыток эстрогена оборачивается часто полнотой в области нижней части живота и бедер, возникновением миомы матки.

Недостаточное количество эстрогена ведет к быстрому старению, усиленному росту волоса на лице, руках, ногах.

В надпочечниках вырабатывается у женщин тестостерон, отвечающий за влечение и страстность к мужчинам.

Избыток его ведет к вспыльчивости и агрессивности.

его ведет к вспыльчивости и агрессивности. Недостаток тестостерона снижает половое влечение.

Восстановление гормонального баланса народными средствами

Народные средства помогут нормализации и восстановлению гормонального баланса в организме, поскольку растения в себе содержат гормоноподобные вещества.

Очень эффективны в восстановлении гормонального баланса женьшень, соя, люцерна, красный клевер, солодка, лен, заманиха, ежевика, алоэ.

Причем, многие из растительных средств не понижают или повышают уровень, а нормализуют гормональный баланс.

Исландский мох и цветочная пыльца содержат аналоги мужских половых гормонов.

Незаменимым растением для женщин является манжетка. Применяться эта чудо-трава может и молодыми, и пожилыми людьми.

Настой манжетки (на стакан кипятка столовая ложка) женщинам очень полезен во время климакса, в послеродовой период.

Также для восстановления гормонального баланса женщинам рекомендуются чаи и настои из ежевики и липы.

Аналоги женских половых гормонов — растительные эстрогены — содержатся в шишках хмеля обыкновенного.

Уровень гормонов нормализуется таким настоем:

Залить стаканом кипятка чайную ложку шишек хмеля, дать настояться, выпить в течение дня.

Похожим эстрогенным действием наделен шалфей.

При кровотечениях, климаксе:

заварить 2 стаканами кипятка 2 чайные ложки измельченного листа шалфея,

настаивать 30 минут,

пить через каждые 2 часа по столовой ложке.

При системной красной волчанке, болезни Аддисона, аллергическом дерматите, пузырчатке применяется солодка уральская (лакричный корень).

Стаканом кипятка залить 1-2 ч.л. лакричного корня, на водяной бане подержать 15 минут.

Потом процедить.

Принимать в качестве поддерживающей терапии 3 раза за день по столовой ложке.

При маточных кровотечениях и болезненных месячных помогут соцветия клевера лугового.

Заваривать стаканом кипятка 3 ст.л. соцветий. Дать остыть и употреблять как чай.

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