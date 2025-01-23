ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС: Как восстановить равновесие

Благодаря уникально выстроенной эндокринной системе, выбрасывающей в кровь...
В переводе с греческого слово «гормон» означает «приводить в движение, возбуждать».
Благодаря уникально выстроенной эндокринной системе, выбрасывающей в кровь эти вещества в нужном количестве, в нужное время, органы наши ладно работают друг с другом.
Поэтому малейший сбой в ее работе ведет к серьезным заболеваниям.
К примеру,
В процессе пищеварения участвует тонкий кишечник. Кроме того, он — самостоятельная кишечная гормональная система, выделяющая около 20 видов гормоноподобных веществ.
Гормоны кишечника регулируют деятельность всей пищеварительной системы.
В наше время кто только не слышал о гормонах счастья — эндорфинах. Они влияют на кору головного мозга и несут ответ за психоэмоциональный комфорт.
Эндорфины, попадая в кровь, обезболивают, дарят ощущение легкости, радости, удовольствия.
Они эффективно повышают иммунную систему.
Повысить в крови уровень эндорфинов можно, создавая организму физическую нагрузку: пение, занятия спортом, общение с друзьями, смех.
Даже вынужденная улыбка увеличивает содержание в крови эндорфина.
Он образуется также при общении с любимым человеком, при влюбленности. Поэтому любовь дарит нам чувство полета.
На женщин и мужчин люди делятся тоже благодаря гормонам. Гормоны определяют, какой пол будет у ребенка. И несут ответственность за вторичные половые признаки.
У девушек при недостатке женских половых гормонов на теле и лице растут волосы, нарушается менструальный цикл, грубеет голос. Это даже может спровоцировать бесплодие.
В яичниках вырабатывается эстроген. Благодаря эстрогену женское тело имеет прелестные округлости, а характер приобретает эмоциональность и мягкость.
Эстроген способствует ускорению обновления клеток организма, защищает от избытка холестерина сосуды, сохраняет пышность и блеск волос, молодость кожи.
Избыток эстрогена оборачивается часто полнотой в области нижней части живота и бедер, возникновением миомы матки.
Недостаточное количество эстрогена ведет к быстрому старению, усиленному росту волоса на лице, руках, ногах.
В надпочечниках вырабатывается у женщин тестостерон, отвечающий за влечение и страстность к мужчинам.
Народные средства помогут нормализации и восстановлению гормонального баланса в организме, поскольку растения в себе содержат гормоноподобные вещества.
Очень эффективны в восстановлении гормонального баланса женьшень, соя, люцерна, красный клевер, солодка, лен, заманиха, ежевика, алоэ.
Причем, многие из растительных средств не понижают или повышают уровень, а нормализуют гормональный баланс.
Исландский мох и цветочная пыльца содержат аналоги мужских половых гормонов.
Незаменимым растением для женщин является манжетка. Применяться эта чудо-трава может и молодыми, и пожилыми людьми.
Настой манжетки (на стакан кипятка столовая ложка) женщинам очень полезен во время климакса, в послеродовой период.
Также для восстановления гормонального баланса женщинам рекомендуются чаи и настои из ежевики и липы.
Аналоги женских половых гормонов — растительные эстрогены — содержатся в шишках хмеля обыкновенного.
Уровень гормонов нормализуется таким настоем:
Похожим эстрогенным действием наделен шалфей.
При кровотечениях, климаксе:
При системной красной волчанке, болезни Аддисона, аллергическом дерматите, пузырчатке применяется солодка уральская (лакричный корень).
При маточных кровотечениях и болезненных месячных помогут соцветия клевера лугового.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий