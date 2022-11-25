БОЛЕЗНИ МАТКИ: Медицинские и ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ аспекты

Практически каждая женщина в своей жизни сталкивается с проблемами репродуктивной системы. Её (систему) истощает всё - стрессы, болезни, контрацептивы, аборты и прочее. На все повреждающие факторы в первую очередь реагируют яичники и матка, они буквально "впитывают" проблемы, берут их на себя



Практически каждая женщина в своей жизни сталкивается с проблемами репродуктивной системы. Её (систему) истощает всё - стрессы, болезни, контрацептивы, аборты и прочее.

Болезни матки: психологические, медицинские и наследственные аспекты

На все повреждающие факторы в первую очередь реагируют яичники и матка, они буквально "впитывают" проблемы, берут их на себя. Тем самым они как бы помогают женщине пережить тяжёлые времена, дают возможности, дают время.

Обычно женщина не понимает роль яичников и матки, и живёт так, как будто её силы никогда не закончатся. Первой "сдаётся" матка, у неё начинаются болезни, появляются тревожащие женщину симптомы.

Тогда начинаются походы по врачам и лечение, которое никогда не бывает эффективным. Обычно положение только усугубляется.

Здоровая матка - чаще всего это не дар божий, а результат упорного труда женщины, её "работы над ошибками" и изменения образа жизни.

Карты позволяют увидеть начало болезней матки.

Конечно, не игральные карты и не карты Таро. Речь идёт о картах самонаблюдений, об освоении симпто-термального метода распознавании плодности.

Если вы изучили симпто-термальный метод, то можете заметить, что овуляции становятся реже, чаще бывают периоды без овуляции и лютеиновой фазы.

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Лютеиновая фаза, если она всё же бывает, становится короче, там стрессовые скачки, и разница температур между фазами становится меньше. Чаще всего, это первые "звоночки", рассказывающие вам о начавшемся истощении яичников и матки.

Сразу оговорюсь. Есть ситуации, когда изначально длительный и нестабильный цикл является вариантом индивидуальной нормы. Поэтому, если у вас овуляция раз в году, совсем не факт что ваша матка и яичники уже близки к полному истощению. Всё и всегда индивидуально.

Что происходит с маткой, когда её ресурс истощается?

Когда ресурс матки истощается, она начинает болеть. Формирование болезней матки чаще всего начинается с механизма относительной гиперэстрогении.

Что такое относительная гиперэстрогения?

Это ситуация, когда матка подвергается длительному воздействию небольшого количества эстрогенов, гормонов первой половины цикла. Такой гормональный фон может сформироваться по разным причинам, но результат один - первая половина цикла становится длинной. А значит, эстрогены «работают» в матке долго.

Матка вслед за яичниками имеет собственные циклические изменения. Вначале клетки эндометрия делятся, а после овуляции наполняются секретами. Это работает прогестерон, гормон второй половины цикла.

Любые нарушения в циклической работе яичников сказываются на матке. И в первую очередь происходит удлинение первой половины цикла, появление больших промежутков без овуляций.

В это время эстрогены работают так, как им и полагается - обеспечивают деление клеток. Только делают это долго и искажённо. В матке возникают очаги гиперплазий - неправильного и неравномерного роста эндометрия.

Это и служит началом болезней, которые чаще всего имеют гиперпластическую природу - гиперплазия эндометрия, полипы и пр.

Такой механизм - один из основных в возникновении болезней матки.

Гиперпластические процессы в матке.

Это преобладание процесса деления клеток, которое является нормой в первую половину цикла.

Предполагается, в идеале, что женский цикл 28 дней, и обе половины по 14 дней. То есть, время прогестерона равно времени эстрогенов. А ещё беременность и кормление грудью — тоже время прогестерона.

Как вы понимаете, идеал хорош для учебников, а не для жизни. И не рожают современные женщины каждый год, и цикл у них может быть не 28 дней.

А это значит, что длительная первая половина цикла и неуправляемое, искажённое клеточное деление существует довольно часто. Я бы даже сказала, что в той или иной степени это есть у всех.

Мы это и наблюдаем в виде роста болезней матки, онкологии и пр.

Какие болезни могу возникнуть при относительной гиперэстрогении?

Да практически все широко распространённые болезни матки. Миома, эндометриоз, гиперплазия эндометрия, полипы, недоразвитие, онкологические заболевания. Это не считая различных кровотечений, воспалений и инфекций и различной редкой патологии.

Мы с вами разобрали механизм возникновения болезней матки на фоне относительной гиперэстрогении. Её можно компенсировать травами, гомеопатией и пр. Но если женщина не делает выводов, не меняет мышление и образ жизни, травы дают временный и неустойчивый эффект.

Почему болеют не все женщины?

Если искажения гормонального фона и функций матки в той или иной степени есть у всех, то откуда берутся здоровые женщины?

Незрелость матки - неучтённый фактор в возникновении болезней матки.

При прочих равных условиях одна женщина заболевает, а другая нет. У кого-то при малейшем стрессе возникает эндометриоз, а кто-то всю жизнь работает на химическом заводе — и ничего.

На матку влияет всё - наследственность, образ жизни, вредные факторы, аборты, роды, контрацептивы и прочее.

Но от чего зависит, заболеет женщина или нет? Что это за лоторея? У кого возникают болезни матки, а у кого нет?

Всё начинается с детства.

С точки зрения болезней матки всё начинается с того, была ли счастлива мама этой женщины.

Если да, то до своего трёхлетнего возраста она впитывает образ счастья, а он не может быть без правильно работающей матки. То есть, подсознание ребёнка впитывает правильные модели - и психологические, и физические.

Потом, во время полового созревания, всё в организме девушки включается правильно. И дальше женщина живёт нормальную женскую жизнь. Чаще всего матка у такой женщины здорова.

К сожалению, наши матери не были счастливыми. Так же не были счастливыми их матери. Войны, тяжёлое послевоенное время, нищета, неустроенность сломали жизнь уже нескольких поколений. Опыт несчастья передаётся точно так же, как и опыт счастья.

Болезни матки возникают при её незрелости.

Есть целый ряд болезней, которые передаются по наследству не как болезни, а как предрасположенность. Например, если у кого-то из родных был туберкулёз, или рак, то совершенно не обязательно, что это будет у вас. Но при стечении неблагоприятных обстоятельств вероятность заболевания повышается.

Так и с болезнями матки. Если женщина не получила из детства опыт счастья, то матка как бы не включилась, осталась в детском возрасте. В такой ситуации женская жизнь является для неё высокой нагрузкой.

Это уже фактор риска, но при благоприятных обстоятельствах жизни всё может быть хорошо, и женщина будет здорова.

Считается, что инфекции, стрессы, переохлаждение и прочие факторы играют лишь вторичную роль в возникновении болезней. В случае болезней матки это верно как никогда.

Как может выглядеть незрелость матки?

Если незрелость матки сильно выражена, то это видно даже анатомически. Это различные виды так называемой "детской" матки, которая не может менструировать и рожать. Когда незрелость матки не очень большая, то менструации и роды возможны, но с различными сложностями.

Речь в таком случае не о болезни матки, а о её несоответствии возрасту. Она не успела вызреть, не успела за возрастом женщины.

Если незрелость анатомически не видна, то в любом случае страдает функция матки. Это могут быть нарушения цикла, кровотечения и прочее.

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Какие черты характера способствуют болезням матки?

Мы рассмотрим психологические качества женщины, её жизненные стратегии и поступки, приводящие к ослаблению и болезням матки. Особенно, если они накладываются на её анатомическую или функциональную незрелость. В этом случае риск болезней матки резко повышается.

Психологическая незрелость.

Она видна в образе жизни женщины. Это жизнь на износ, на растрату. Её силы тают, она устаёт и стареет, тащит на себе всех, она несчастлива. Свои нужды она реализует по остаточному принципу. Потребности других людей для неё важнее её собственных.

Словом, "хорошая девочка" изо всех сил старается быть "хорошей", чтобы её любили.

Женские органы платят за такой альтруизм и любовь к ближнему. Яичники и матка истощаются и болеют.

Особенно это заметно в возрасте климакса. Такая женщина страдает, имеет изношенную, кровоточащую матку, часто с миоматозными узлами.

Весь мой практический опыт говорит об этом. Когда есть сложности с зачатием, женские болезни, проблемы со здоровьем, с отношениями — ищи незрелую матку, ищи несчастливую маму и незрелую, инфантильную женщину. И в 100% случаев это оказывается именно так.

Жалость к себе.

Если женщина жалеет себя, плачет горючими слезами о своей несчастливой судьбе, то с большой вероятностью у неё будут полипы.

Полип считается "застывшими слезами" женщины. В первую очередь у таких женщин развиваются механизмы относительной гиперэстрогении, своим внутренним стрессом женщина блокирует овуляции, в цикле начинает преобладать искажённая и длительная первая фаза.

Овуляция, рождение яйцеклетки - это новая возможность, новая жизнь. Подсознательно, жалея себя, женщина блокирует новые возможности своей жизни, она привязана к прошлому, не видит выхода.

Это может приводить к гиперплазии эндометрия, полипам в матке и шейке.

Спешка, нетерпеливость.

Если женщина спешит, нетерпелива, эмоциональна, то для матки это бесконечные аборты. Матка вынашивает и рожает не только детей, но в каком-то смысле и все события нашей жизни.

Зачатие и вызревание детей и событий происходит в тишине и покое. Каждое событие должно созреть и родиться.

Как ни торопи малыша вырасти, он не будет от этого расти быстрее. А вот нарушить его развитие вполне можно, постоянно вмешиваясь и торопя.

Крайне важно научиться умению подождать, сохраняя спокойствие. Так возникают события, которые казались невозможными. Но для матки всё возможно, если её не торопить и не дёргать.

Матка болеет, если женщина подавлена.

Постоянное депрессивное состояние, подавленность, самокритика, прокручивание прежних обид и стрессов, тяжёлые воспоминания и душевная боль истощают матку очень быстро. Её ресурс, рассчитанный на всю жизнь женщины, исчерпывается буквально за несколько лет.

В этом случае возникают заболевания, которые могут привести к удалению матки - миомы, тяжёлый эндометриоз с кровотечениями, опухоли.

Если женщина не создала свой очаг.

Когда у женщины нет семьи и дома, нет корней, она чувствует себя как перекати-поле.

Здоровая матка обеспечивает женщине корни, питание соками земли. Мы становимся раскидистым деревом, защищающим своих близких от непогоды. Корни делают нас сильными. Наш дом становится тёплым. Наш очаг не гаснет, к нему стремится наша семья.

Слабая, незрелая матка даёт женскую неустроенность в жизни. И наоборот, неустроенность и одиночество ведут к болезням матки. Спектр этих болезней может быть самым разным, но причина одна.

Неприязнь к миру и к людям, чувство вины приводят к болезням матки.

Постоянное "самоедство", негативное отношение к людям, критика себя и других, общества, близких и родных людей крайне негативно сказывается на здоровье матки. У неё исчезает жизненный тонус, она становится вялой и больной.

Обвинение себя, что не смогла создать дом, построить семью - невероятно разрушительны для матки.

Упрёки в свой адрес, депрессии, постоянная негативная окраска всей жизни, отсутствие счастья и радости часто служат основой для возникновения онкологии.

Обвинение других в несостоявшемся материнстве.

Если я не родила, то конечно были обстоятельства и виновные в этом люди. Очень хочется их обвинить, наказать и как можно больнее. Они причинили мне столько горя!

Если женщина обвиняет кого-то, что она не состоялась как мать, то её матка страдает особенно сильно. Обвинения в адрес других людей прямиком попадают в матку. Женщина буквально расстреливает её отравленными стрелами, и она начинает болеть. Бесплодие, невынашивание и болезни тогда не заставят себя долго ждать.

Вообще обвинения других, в чём угодно, всегда попадают в матку. Обвиняя кого-то женщина уничтожает саму себя.

Недоверие и претензии к мужчинам.

В плане отношений с мужчинами всё начинается с папы. Если папа обижал, игнорировал или не любил девочку, у неё будут обиды и претензии ко всем мужчинам, которые будут встречаться на её пути. Особенно это будет касаться отношений с мужем.

Можно быть замужем, родить детей, всю жизнь жить с мужем, внешне вполне благополучно. Но никогда не впустить его в свою душу и в свою матку.

Впустить мужчину вглубь себя, отдаться ему, полностью раскрыться перед ним, душевно и физически, будет казаться очень опасным.

Если образ папы был негативным, то к мужу чаще всего возникает подсознательное недоверие. Женщина будет ожидать от него какой-то опасности.

Это напрямую сказывается на матке, ведь именно положительный образ отца, а затем мужа закладывает правильные алгоритмы работы матки.

Искажённый образ отца и мужа, недоверие к ним закладывают в матке миоматозные узлы. Миома матки встречается чаще всего у тех женщин, которые имеют много претензий, обид, и недоверия к мужчине.

Откуда берутся холодные женщины, в сердце которых нет любви?

Всё оттуда же, из детства. Взрослые не знают детского восприятия. Взрослому может казаться, что в жизни у ребёнка всё в порядке. Но в восприятии ребёнка многие вещи, обыденные для взрослых, могут оказаться очень болезненными.

Простые, бытовые для взрослого события для маленького ребёнка могут быть травматичными.

С возрастом таких ситуаций накапливается много, и взрослая женщина становится замкнутой, закрытой, холодной. Она защищается от всего, что может затронуть эти скрытые пласты памяти и принести боль.

Когда такая женщина рожает своего ребёнка, то само соприкосновение с ним пробуждает её подсознательную детскую память. И даже если женщина не хочет этого, часто она становится раздражённой, уставшей, холодной и жестокой.

Матка и сердце связаны друг с другом. Закрывается сердце — появляются болезни матки, и наоборот.

Преобладание социальных ценностей.

Социальные ценности, а не женские на первом месте являются основой эндометриоза. Степень его развития, прогрессирование болезни полностью зависят от того, насколько женщина отрицает свою женскую природу. На консультациях эти проблемы мы разбираем с женщинами постоянно.

Как ни странно, эндометриоз, который не лечится самыми тяжёлыми гормонами и операциями, хорошо реагирует на психотерапию.

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Подведём итог.

Если женщина несчастна, перегружена проблемами, одинока, закрыта, осуждает и боится мужчин, то с очень большой вероятностью у неё будут болезни матки.

Какие конкретно — зависит от наследственности, образа жизни, стресса, состояния матери в детстве. От того, были ли у неё аборты, рожала ли она, пила ли гормональные контрацептивы.

Факторов много, а итог один - главнейший женский орган болеет, истощается, стареет, а вместе с ним стареет и женщина.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Волженина

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