ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 4 важных аспекта, о которых нужно знать

Лимфатическая система — часть сосудистой системы, дополняющая сердечно-сосудистую систему. Мы обычно мало знаем о ней и поэтому не заботимся о своей лимфатической системе должным образом.





Лимфатическая система — часть сосудистой системы, дополняющая сердечно-сосудистую систему. Мы обычно мало знаем о ней и поэтому не заботимся о своей лимфатической системе должным образом.

Она представляет собой своеобразную сеть, в состав которой входят капилляры и сосуды, специализированные ткани и органы, такие как селезенка. Лимфатическая система выполняет очень важную функцию в организме — выводит из него токсины, отходы жизнедеятельности и все, что является нежелательным для организма.

Что нужно знать о лимфатической системе

Она выполняет и другие функции, о которых тебе, несомненно, будет интересно узнать.

Мы расскажем все, что нужно знать о лимфатической системе: что она собой представляет, какие выполняет функции и, главное, что можно и нужно делать для поддержания ее в хорошем состоянии.

1. Лимфатическая система и лимфа

Помимо очищения тканей и клеток и вывода инородных тел и омертвевших клеток из кровеносной системы лимфатическая система выполняет другую важную функцию: укрепляет иммунную защиту организма (собственно говоря, лимфатическая система представляет собой часть иммунной системы).

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Происходит это благодаря лимфе, жидкости, которая активизирует защиту организма и содержит в себе лейкоциты (это фактически клетки иммунной системы).

Лимфатическая система контролирует также концентрацию протеинов в организме и регулирует выработку хилуса, жидкости, способствующей выработке определенных аминокислот.

Как видим, лимфатическая система выполняет важные функции, о которых мы, как правило, почти не знаем.

2. Органы лимфатической системы

Мозг связан с лимфатической системой через придаточные пазухи носа. Таким образом, сеть ее сосудов пронизывает практически все наше тело.

Рассмотрим наиболее важные части лимфатической системы.

Костный мозг

В костном мозге, как мы уже знаем, берут начало все клетки нашего организма. В том числе лимфоциты, фактически образующие лимфатическую систему.

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Вилочковая железа

О вилочковой железе (тимусе) мы уже рассказывали в одной из наших статей.

Этот небольшой орган играет очень важную роль в лимфатической системе: в нем созревают лимфоциты — главные клетки иммунной системы.

Селезенка

Некоторые считают, что селезенка не играет в организме никакой важной роли. Это ошибочное мнение. Селезенка очищает кровь от вредных веществ, вирусов, разных бактерий.

Лимфатические узлы

О лимфатических узлах мы знаем, что они время от времени воспаляются и что их может поражать лимфома Ходжкина или неходжкинская лимфома.

Эти образования расположены в разных местах нашего тела, например, в подмышках или в паху. Одна из их важных функций — борьба с патогенными микроорганизмами и инфекциями.



3. Болезни, связанные с лимфатической системой

Первым симптомом такой болезни бывает воспаление каких-то лимфатических узлов. Но, кроме этого, могут быть и другие симптомы.

Остановимся на этом подробнее.

Лимфедема

С этой проблемой часто сталкиваются женщины, перенесшие удаление груди из-за рака молочной железы.

Из-за нарушения транспорта лимфы она накапливается в определенных местах, и пораженные лимфедемой (ее еще называют слоновостью) органы (например, руки или ноги) сильно увеличиваются в размерах.

Аденопатия

Лимфома

Аденопатия — воспаление лимфатического узла. Она не всегда связана с процессом возникновения злокачественной опухоли и может быть просто результатом ослабления иммунной системы. Причиной аденопатии могут быть вирусные заболевания, такие как корь или мононуклеоз.

Как мы уже упоминали, воспаление лимфатических узлов может быть связано с возникновением опухолей, в частности лимфомы Ходжкина или неходжкинской лимфомы. Эти болезни имеют хороший прогноз лечения, если они диагностированы на достаточно ранней стадии.

Отеки

Различают лимфодинамические и лимфостатические отеки. Первые связаны с нарушением оттока лимфы от тканей, а вторые — с накоплением белков в межклеточном пространстве, что провоцирует задержку жидкости.

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4. Как заботиться о своей лимфатической системе

Как мы уже отмечали, лимфатическая система реализует две очень важные функции: очищает организм и укрепляет его защиту от вирусов и бактерий. Поэтому важно поддерживать ее в хорошем состоянии.

Для этого нужно следовать простым рекомендациям:

Продукты, которые ты употребляешь в пищу, должны быть свежими и органическими.

Старайся избегать стресса.

Спи от 7 до 9 часов в день.

После теплой, расслабляющей ванны принимай прохладный душ.

Регулярно делай упражнения и занимайся такой физической активнностью, как ходьба, плавание, бег и т.д. Их интенсивность должна быть умеренной.

Пей воду с лимоном.

Очень полезен массаж, активизирующий лимфообращение.

Хорошо также пить настои крапивы и алоэ вера.

В заключение подчеркнем, что своей лимфатической системе нужно уделять должное внимание.

Нужно помнить о том, что такие, казалось бы, простые вещи, как сбалансированная диета, управление своими эмоциями, прямо влияют на наше здоровье и самочувствие.опубликовано econet.ru

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