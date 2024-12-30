ТЕЛО ТАК НЕ РАБОТАЕТ: то, что мы привыкли думать о мышцах лишь мифы

Многие все еще считают, что «функцией» мышц человеческого тела являются антагонистические отношения (например, хамстринги сгибают колено, квадрицепс разгибает колено). РЕАЛЬНОСТЬ - это настолько энергетически неэффективно, что не является истиной человеческого движения. НА САМОМ ДЕЛЕ, ВСЕ мышцы работают в СИНЕРГИИ друг с другом, чтобы замедлять движения в суставах в трех плоскостях

Мифы о мышцах

Эта статья касается системного и интегрированного подхода к мышцам в противовес одной из изоляционистских - традиционных теорий.

МИФ 1: Многие из нас по-прежнему представляют мышцы красными, блестящими и с прямыми волокнами, обычно расположенными «линейно» - с севера на юг или сверху вниз.

РЕАЛЬНОСТЬ: мышцы находятся под кожей с хаотическим фрактальным расположением волокон, что позволяет охватывать не только треxмерные, А ВСЕ направления (см. картинки 2,3 и 4), что означает более экспансивное «свободно распределенное» движение.

Если бы мышцы были похожи на иллюстрации из книг, мы бы, скорее всего, ходили как роботы.

МИФ 2: Многие все еще считают, что «функцией» мышц человеческого тела являются антагонистические отношения (например, хамстринги сгибают колено, квадрицепс разгибает колено).

РЕАЛЬНОСТЬ - это настолько энергетически неэффективно, что не является истиной человеческого движения.

НА САМОМ ДЕЛЕ, ВСЕ мышцы работают в СИНЕРГИИ друг с другом, чтобы замедлять движения в суставах в трех плоскостях.

МИФ 3: Мы можем изолировать мышцу, чтобы лучше тренировать ее и увеличивать силу.

РЕАЛЬНОСТЬ: изолировать мышцу в человеческом теле физически невозможно.

Даже если вы делаете свои «концентрированные сгибания» - мы привыкли считать, что в этом упражнении сокращение бицепса приводит к удлинению трицепса - это ложь.

Что на самом деле происходит (и это демонстрирует "мудрость" человеческого организма).

Как только бицепс принимает на себя ударную нагрузку, ему необходимо предотвратить отрыв мышцы от кости, соединительная ткань (фасция) перераспределяет усилие на противоположную мышцу (примерно 20-40% нагрузки. См. Работу Питера Хьюинга «Гидравлическое усиление»)

Подразумевая такое распределение напряжения, получаем доказательство того, что изолирование мышцы - это опасно, и ТЕЛО не позволит вам этого сделать.

МИФ 4: Мышцы становятся тугими, и нам необходимо растягивать их.

РЕАЛЬНОСТЬ: мышцы - это податливые структуры, которые не подвержены сильным физиологическим изменениям с течением времени.

Что регулярно меняется - это сеть волокнистой соединительной ткани, которая проходит внутри и вокруг каждой мышцы и её волокон.

Она может становиться жёстче и обезвоживаться, влияя на качество движения, из-за недостаточного питания, тесно обуви, недостатка движения, стресса - и это лишь несколько возможных причин.

МИФ 5: Чтобы лучше тренировать мышцы для жизнедеятельности / спорта, мы должны тренировать производительность КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ силы.

РЕАЛЬНОСТЬ - функционально сила мышцы определяется ТОЛЬКО способностью загрузиться под действием внешних сил: Гравитация, Сила Реакции опоры (ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЕ растяжение перед сокращением)

Поэтому, если вы хотите развить силу для выполнения повседневных задач, тренируйте мышцы в режиме ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ в первой фазе движения, чтобы получить "силовой взрыв" в конце.

Истина в том, что - МЫШЦЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ, они в первую очередь РЕАГИРУЮТ на внешние условия.опубликовано econet

Пол Эдмондсон (Paul Edmondson)

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