Витамин D: правильная дозировка

В настоящее время, несмотря на огромное количество научных исследований, подтверждающих безопасность приема высоких доз витамина Д, большинство медиков ограничивает его суточную дозу для пациентов 400 МЕ, ссылаясь на так называемый кумулятивный эффект — способность жирорастворимых витаминов накапливаться организмом

В настоящее время, несмотря на огромное количество научных исследований, подтверждающих безопасность приема высоких доз витамина Д, большинство медиков ограничивает его суточную дозу для пациентов 400

МЕ, ссылаясь на так называемый кумулятивный эффект — способность жирорастворимых витаминов накапливаться организмом.

Мнение профессора Коимбра. "Кумулятивный эффект" витамина D

То есть, врачи считают, что адекватные дозы витамина Д, которые мать старается дать своему ребенку для укрепления костей, например, могут оказаться для него токсичными.

Профессор Коимбра в результате многолетней практики убедился, что это мнение ошибочно и физиологическая доза 10000 МЕ для здорового взрослого человека является не только абсолютно безопасной, но и необходимой для приема ежедневно с целью профилактики.

По словам доктора Коимбра, 10 000 МЕ — физиологическая доза, и абсолютно все взрослые должны принимать ее для профилактики, это соответствует приблизительно 20 минутам пребывания на солнце.

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При приеме 10000 МЕ витамина D, его уровень в организме человека достигает оптимальной концентрации. В среднем в течение двух месяцев эта концентрация будет стабилизироваться но при этом не превысит пределы нормального диапазона, составляющего по данным Общества американских врачей-эндокринологов до 40-100 нг/мл. Далее уровень витамина Д также не будет превышать этот нормальный диапазон.

А некоторым взрослым с низким процентом жира в организме, с пониженной массой тела, может понадобится даже более 10 000 МЕ витамина Д, но при этом, уровень концентрации его в крови не достигнет тех уровней, при которых наблюдается токсический эффект.

Если прекратить прием витамина D, уровень его содержания в организме возвращается к исходным значениям, которые имелись до начала приема добавок в среднем за два месяца. Другими словами, если у человека имелся недостаток витамина D и прием витамина был прекращен, примерно через два месяца человек снова столкнется с проблемой недостатка витамина Д.опубликовано econet

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