ЧТО стоит за ПЕРЕЕДАНИЕМ

Бывают дни или просто часы, периоды, когда не находишь себе места, маешься и будто бы некуда себя пристроить. Дел, как обычно, большая куча, но они не делаются и только усугубляют маяту своим наличием. У вас бывают такие дни? Или хотя бы часы? Крокодил не ловится, не растет кокос…

Обожраться, чтобы не понять!

Бывают дни или просто часы, периоды, когда не находишь себе места, маешься и будто бы некуда себя пристроить. Дел, как обычно, большая куча, но они не делаются и только усугубляют маяту своим наличием. У вас бывают такие дни? Или хотя бы часы? Крокодил не ловится, не растет кокос…

В такие периоды особенно легко и непринужденно можно найти себя рядом с горой фантиков от конфет, которые были незаметно съедены или рядом с крошками от торта, который уже тяжелой гирей лежит в животе. Или просто съесть задумавшись сковороду чего-то приготовленного для семьи.

Думаю, у многих такое бывает. Это происходит, когда психика не доопределилась в своем состоянии. Или когда «нужно» очень сильно расходится с «хочу». Это похоже на лень или прокрастинацию.

Но на самом деле, внутри лежит какое-то состояние или чувство, эмоция или желание, которое либо еще не вылупилось в сознание, либо которое почему-то не признается или кажется сознанию чем-то не нужным и не правильным.

Не дифференцированное состояние мы часто опознаем как лень или скуку. Но мы не отдаемся ему полностью, т.к. состояние не очень принятое, как будто плохое. А конфетка, орешек (а точнее 6-10 конфет или полкило орехов) так хороши в этот момент.

И не только потому что дают секундное избавление от маяты своей сладостью и хрустом, но и потому что после этого тягостная вина, тягостный живот, напоминающий о падении пищевых нравов стопроцентно избавляют от маяты и переносят в понятный и определенный мир стыда и вины за обжорство, в разглядывание своего округлившегося живота и вины за соедеянное.

Переедание в периоды недоопределившихся состояний как бы спасают нас от того, чтобы мы вдруг обнаруживали что-то что может нарушить планы или изменить наше представление о привычном мире.

А наполненный живот дает такую земную устойчивость, дает определенность эмоций, дает успокоение и понятно указывает — иди уже сделай что нибудь. И мы покорно идем и делаем.

А то, что не смогло вылупиться, прячется глубже в пучине наших недопрожитых чувств, покрытых горой фантиков, невкусных десертов и крошек чего-то там еще. Но не исчезает, лишь прячется, ожидая новой возможности стать частью реальной жизни.опубликовано econet

Автор Анастасия Томилова

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