О каких ПРОБЛЕМАХ со здоровьем расскажет цвет кожи вокруг рта

Речь идет о зоне ограниченной носогубными складками, иногда еще захватывается зона выше, до самой переносицы.

Еще задолго до того, как я серьезно занялся медициной, обращал внимание на увеличение количества людей с неестественным цветом вокруг рта. Речь идет о зоне ограниченной носогубными складками, иногда еще захватывается зона выше, до самой переносицы.

Неестественный цвет вокруг рта - что это значит?

Я не дизайнер и не художник и не знаю, как правильно назвать этот цвет или оттенок. Чаще всего это смесь серого, желтого и зеленого. Давайте рассмотрим приблизительные данные моих наблюдений этого признака у людей разных возрастных категорий.

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1. Люди старше 1983 г. р. – меньше 1% имеют нездоровый цвет вокруг рта

2. Рожденные в период с 1984 по 1996 – 5-10%

3. Молодежь младше 1997 г.р. – более 30%

Имейте ввиду, что в разных регионах данная статистика может отличаться. Для всей Беларуси и Москвы эти данные актуальны. Надеюсь, вы понимаете, что за этими цифрами скрывается значительное ухудшение здоровья детей и общества?

Вот фотография ребенка у которого ярко выраженный признак:

А вот девочка с грустными глазами и, судя по всему, с большим грузом обид. Менее выраженный нездоровый цвет вокруг рта, зато под глазами еще один ярко выраженный признак наличия заболеваний почек (покраснение кожи и отечность).

А вот это уже барышня взрослая. Если вы присмотритесь, то на шее у нее увидите складки на коже, свидетельствующие о хронических проблемах со щитовидной железой и наличия шейного остеохондроза. Такие складки раньше появлялись у женщин после 45 лет. Обсуждаемый нами признак тоже присутствует но выражен средне.

Что меня больше всего удивляет, так это тот факт, что нигде об этом не говорится и не упоминается. В интернете нет ни одной зацепки по этой теме. Молчат медицинские сайты и форумы, молчат сервисы “вопросы и ответы”. А когда я при личной встрече указываю родителям на наличие у их детей нездорового цвета вокруг рта, многие родители не сразу понимают, о чем я говорю.

А ведь это очень важный признак. Я, конечно, понимаю, что людям некогда заниматься своим здоровьем, вся их энергия направлена на понты. Вы обращаете внимание на то, что грудь нужно засиликонить, каблуки одеть повыше, накрасить волосы, накачать попу, накрасить ногти, сбросить лишний вес и т.п. Однако даже индустрия понтов не замечает главной темы нашего разговора.

Кстати, обратите внимание на самое первое изображение к статье. Красивое женское лицо, но нездоровый цвет вокруг рта четко показывает наличие недугов.

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Когда я учился в школе, из трех классов (всего около 70 детей) была только одна девочка, которая имела нездоровый цвет вокруг рта. Эта девочка очень часто пропускала занятия, потому что болела, у нее была низкая успеваемость, и она единственная была освобождена от физкультуры.

Что же это за признак такой, и откуда он берется?

Есть такая наука как физиогномика, есть объяснения этого в традиционной китайской медицине, однако все эти сведения весьма противоречивы. Поэтому давайте мы отбросим теорию и обратимся к моей личной практике и статистике.

Все дети, с неестественным цветом вокруг рта имеют следующие проблемы со здоровьем:

1. Низкая общая энергетика

2. Нарушение функции большинства органов и особенно почек

3. Значительные проблемы в шейном отделе позвоночника (шейный остеохондроз)

4. Проблемы со щитовидной железой (даже если УЗИ и анализы показывают норму)

Чем ярче выражен данный признак, тем больше степень перечисленных нарушений. В любом случае присутствуют все 4 перечисленных недуга.

Скорее всего, именно спазм мышц шеи, смещение шейных позвонков и является последним звеном в цепочке дисфункций, которое приводит к возникновению нездорового цвета вокруг рта.

Предвижу некоторые вопросы:

1. Можно ли избавиться от этого, если восстановить здоровье?

Можно, но не у всех и не всегда. Чаще всего на восстановление потребуется много времени (0,5-2 года). Все это время у ребенка должны нормально работать внутренние органы и поддерживаться хорошее здоровье.

Большой статистики наблюдений за динамикой изменения признака у меня нет. Причина в том, что за ребенком нужно наблюдать длительное время, а у меня чаще всего нет такой возможности, поэтому эти данные приблизительны. У взрослых эта проблема убирается медленнее.

2. Откуда у детей 1-3 лет от роду шейный остеохондроз?

Оттуда же, откуда у шестнадцатилетних детей инсульты. Не удивляйтесь, дорогие мои.

Сегодня вполне нормальным является наличие у большинства детей заболеваний, которые еще 20 лет назад можно было встретить только у пенсионеров.опубликовано econet.ru.

Автор Григорий Кроливец

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