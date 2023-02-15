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МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ: кому и как применять

Источник: vk.com 15 февраля 2023 5610
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Для настаивания используют распустившиеся цветки. Свежесобранные (немного подвяленные) или сухие.  Метод получения: настаивание соцветий календулы - цветы в течение некоторого времени настаивают на растительном (чаще подсолнечном или оливковом) масле

МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ: кому и как применять

Для настаивания используют распустившиеся цветки. Свежесобранные (немного подвяленные) или сухие. 

Масло календулы: лечебные свойства и применение

Метод получения: настаивание соцветий календулы - цветы в течение некоторого времени настаивают на растительном (чаще подсолнечном или оливковом) масле. 

Косметическое действие 

  • Подходит для любого типа кожи, даже для очень чувствительной или кожи младенцев. 
  • Идеальное средство ухода за чувствительной кожей. 
  • Подходит для ухода за жирной кожей и волосами. 
  • Регулирует выделение кожного жира, абсорбирует его излишки, сужает поры. 
  • Прекрасное средство при серьезных воспалительных процессах, включая угревую сыпь. 
  • Ускоряет регенерацию кожи и стимулирует обмен веществ в клетках. 
  • Биологически активные вещества, находящиеся в цветках календулы, тонизируют, улучшают обменные процессы в клетках кожи. 
  • Смягчает грубую, трескающуюся кожу, предотвращает возникновение шрамов, препятствует образованию рубцов. 
  • Календула успешно противостоит варикозному расширению вен, капиллярным нарушениям, рекомендуется для лечения купероза, так как при длительном воздействии масло календулы помогает устранить проявление венозной сети на лице 
  • Повышает сопротивляемость кожи, рекомендуется для ежедневной защиты кожи любого типа от агрессивного воздействия окружающей среды и непогоды. 
  • Природный УФ-фильтр, предотвращает солнечные ожоги. 
  • Применяется в косметике для сухой чувствительной кожи: в кремах, в том числе после бритья, тониках, лосьонах, губных помадах, шампунях и средствах для ванн. 
  • Крем повышает устойчивость кожи к неблагоприятным факторам окружающей среды, химическим или механическим раздражителям. 
  • Высокие противовоспалительные и ранозаживляющие свойства экстракта обусловливают его высокую эффективность при воспалениях кожи, например, экземе и аллергическом дерматите, небольших ранах, ожогах, солнечных ожогах, синяках и т.п. 

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Целебное действие 

Календула - сильное антисептическое средство, успокаивающее боль, снимающее раздражения и воспаления. Масло обладает бактерицидным, дезинфицирующим и ранозаживляющим, противовоспалительным и смягчающими действием. 

Масло календулы эффективно даже при сложно заживающих ранах, воспалениях, язвах, пролежнях. Оно эффективно при лечении различных кожных проблем, таких как раздражения, сыпь, зуд, потрескавшаяся кожа, бытовые и солнечные ожоги, укусы насекомых, экзема. Заживляет порезы и ссадины, обладает антисептическим действием. 

При регулярном применении уменьшает симптомы варикозного расширения вен и закупорки вен, снимает воспаление, тонизирует ткани, улучшает кровоснабжение тканей. 

Помогает при синяках (наносить без нажима).

Рекомендуется при растрескивании сосков у кормящих матерей, прекрасно подходит для ухода за детской кожей 

Уменьшает мышечное напряжение и спазмы. 

При внутреннем применении обладает целительным, желчегонным и противоспазматическим действием

МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ: кому и как применять

Методики применения 

Мацерат: в качестве добавки - 10-25%. Возможно применение в чистом виде. Наибольшего эффекта достигает при массаже в консистенции 10 % в сочетании с другими маслами-основами и эфирными маслами. 

Рекомендации по применению мацерата календулы: 

Массаж. Используется также как маслоноситель. Добавьте подходящее вам эфирное масло в масло календулы, чтобы сделать индивидуальную смесь для ухода за кожей лица и тела. Эту смесь особенно рекомендуется использовать для ухода за чувствительной кожей. 

Трещины кожи и слизистых лечат маслом цветков календулы. Для его приготовления берут 10 г цветков и заливают 100 г растительного масла на 12 часов. После этого смесь подогревают в течение 20 минут на водяной бане и процеживают. 

Трещины губ смазывают после каждого приема пищи. На трещины рук и ног накладывают марлевые салфетки, смоченные маслом календулы до полного заживления. 

Несколько капель масла нанести на лицо и вбить легкими движениями пальцев перед выходом на улицу (для защиты от морозов или солнечных ожогов). 

Применяется наружно при язвах, порезах, ожогах и обморожениях в виде марлевых повязок. 

При синяках нанести чистое масло (без нажима) .

Меры предосторожности: Избегать контакта со слизистой, концентрированные экстракты не следует глотать.

Противопоказания: нет, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к цветкам. опубликовано econet

Автор Светлана Глушко

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Источник: https://econet.ua/

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