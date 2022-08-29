КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ: 40 простых вещей, которые вы можете делать каждый день

Иногда даже незначительные изменения могут коренным образом изменить вашу жизнь. Вот 40 идей, которые можно взять на вооружение в отношении здоровья. Необязательно выполнять их все в течение дня. Попробуйте хотя бы некоторые

Иногда даже незначительные изменения могут коренным образом изменить вашу жизнь. Вот 40 идей, которые можно взять на вооружение в отношении здоровья. Необязательно выполнять их все в течение дня. Попробуйте хотя бы некоторые.

40 вещей на каждый день, чтобы быть счастливым и здоровым

1. Выпевайте стакан воды с выжатым соком половинки лимона утром после пробуждения.

2. Пропотейте в спортзале, сауне или занимаясь физическим трудом на свежем воздухе.

3. Делайте высокоинтенсивные интервальные тренировки в течение 10-20 минут.

4. Пейте зеленый овощной сок (из огурца, сельдерея, лайма, имбиря и т.д.).

5. Употребляйте на завтрак смузи из банана, шпината, яблока, имбиря и т.д. с добавлением воды.

6. Принимайте по 1-2 чайных ложки спирулины, хлореллы или порошка из листьев Моринги, чтобы увеличить содержание минералов в организме. Это отличные добавки к питанию.

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7. Замените кофе на травяной или зеленый чай. Кофеин, содержащийся в кофе, лишает вас энергии, провоцирует стресс и причиняет вред здоровью.

8. Придерживайтесь диеты на основе растительных и цельнозерновых продуктов. Избегайте полуфабрикатов и всего, что содержит искусственные красители, консерванты и прочую химию.

9. Прыгайте на скакалке или делайте аэробные и кардио-упраждения.

10. Молитесь хотя бы 5 минут.

11. Обнимайтесь. Это помогает высвободить эндорфины, гормоны счастья.

12. Отключайте все электронные устройства минимум на 1 час.

13. Проводите время на природе (совершайте пешие прогулки по парку или вдоль реки).

14. Выпивайте 2 литра чистой воды, чтобы избежать обезвоживания, все функции в организме зависят от воды.

15. Исключите из рациона продукты с высоким содержанием сахара, как правило, они также содержат большое количество жира: печенье, молочный шоколад, чизкейк и т.д. Они нарушают баланс сахара в крови, что приводит к диабету, и вредят здоровью в целом.

16. Общайтесь с Матушкой-Землей — ходите босиком по траве или песку.

17. В качестве гарнира на обед или ужин ешьте зеленый салат.

18. Устраивайте себе обеденный перерыв не за рабочим столом у компьютера, а на открытом воздухе, наслаждаясь естественным светом.

19. Перекусывайте фруктами и ягодами, богатыми клетчаткой и антиоксидантами.

20. Полощите рот маслом, чтобы избавиться от бактерий и сделать зубы белее. Для этого возьмите 1 столовую ложку кокосового масла первого отжима и “погоняйте” его во рту в течение 15-20 минут.

21. Занимайтесь спортом и делайте растяжку периодически в течение дня.

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22. Всегда следите за осанкой, особенно когда сидите.

23. Принимайте 1-2 грамма активированного угля, чтобы вывести из организма токсины.

24. Делайте массаж.

25. Используйте только органические средства по уходу за телом, чтобы избежать попадания токсинов в организм через кожу.

26. Подумайте о 5 вещах, за которые вы благодарны жизни.

27. Улыбайтесь незнакомцам. Это улучшит ваше настроение.

28. Заставьте кого-нибудь засмеяться и посмейтесь вместе с ним.

29. Читайте книги, которые вас вдохновляют.

30. Посвятите хотя бы 30 минут изучению чего-нибудь нового, чтобы получить знания и навыки, несвязанные с работой или повседневной жизнью.

31. Наведите порядок на рабочем места. Это поможет быть более собранным.

32. Составьте список дел, которые вы все время откладывали. Выберите пункт, который больше всего не нравится и начните воплощать его в жизнь. Так вы сможете поступательно двигаться вперед, испытаете чувство полноты и завершенности.

33. Придите на работу на час раньше. Выполните все важные дела до прихода коллег и до того, как телефон начнет разрываться от звонков. Таким образом, вы успеете гораздо больше и испытаете меньше стресса в течение дня.

34. Слушайте классическую музыку. Исследования показывают, что она повышает когнитивные функции.

35. Танцуйте под любимую песню.

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36. Проведите “внутренний аудит” — не таите злобу или обиду. Умейте прощать.

37. Делайте перерыв между основными приемами пищи на 14 часов. Если это сложно, попробуйте придерживаться более мягкого режима: завтрак в 8.00, а следующий прием пищи в 18.00. По мнению ученых, такие непродолжительные голодовки нормализуют уровень сахара в крови, предотвращают развитие дегенеративных заболеваний и сжигают жир.

38. Вздремните 30 минут.

39. Встаньте в 5-6 утра. Ранний подъем зарядит вас энергией, день будет продуктивным.

40. Спите минимум 7-8 часов.опубликовано econet.ru.

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