Осторожно, МИГРЕНЬ!

Рассказываем о неврологическом заболевании, симптоматика которого смело может попасть под описание любой другой болезни...

Мигрень с точки зрения науки

С головной болью сталкивался, пожалуй, почти каждый из нас. И если уж посчастливилось всё-таки не испытать эти малоприятные ощущения на себе, то во всяком случае слово «мигрень» слышали все.

Однако её симптомы столь разнообразны, что порой её невозможно распознать, а головная боль даже не включается в анамнез.

Но есть некоторое противоречие между тем, какая симптоматика может быть у мигрени, и тем, какое значение имеет сам термин «мигрень».

Дело в том, что название этого заболевания изначально обозначалось термином «гемикрания», предложенным Галеном аж во II в. н. э. В переводе с латинского он означал «головную боль, охватывающую половину головы».

Со временем это слово трансформировалось во французское migraine, мигрень, что эквивалентно значению латинского названия.

Головная боль, типичный, но далеко не обязательный симптом мигрени, включался в это понятие с древних времён, и жило бы себе человечество спокойно — пусть даже и с головной болью, — если бы в 1970—1980-х врачи не стали подробнее изучать природу этого неврологического заболевания, не без активного участия пациентов с их разнообразными и порой необычными жалобами на своё здоровье, конечно.

И вот уже ближе к 1990-м патогенез мигрени дополнился столькими симптомами, что для обычной головной боли (как правило, возникающей с одной стороны головы) там осталось совсем немного места.

Несмотря на всё это вопиющее многообразие симптомов, я, следуя негласной традиции врачебного сообщества, буду называть весь этот комплекс симптомов мигренью, невзирая на то противоречие в этимологии термина, о котором я уже сказала.

Так что такое мигрень?

Это ночной кошмар врачей и ужас неврологов.

Мигрень ставила в тупик Гиппократа и до сих пор является предметом многочисленных споров в медицинском сообществе.

Если дать определение мигрени в общих чертах, что и сделал невролог Оливер Сакс в своей книге «Мигрень», приняв во внимание современные исследования этого заболевания, то это определение будет выглядеть примерно следующим образом:

«Периодически повторяющиеся рецидивирущие приступы, характеризующиеся главным образом тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом, сонливостью, перепадами настроения, мигренозными аурами и т.д.».

Эти симптомы вполне соотносятся с симптомами гриппа или пищевого отравления, если учесть, что они не всегда проявляются одновременно.

Но если вы всё ещё верите, что мигрень ничего серьезного из себя не представляет, ограничиваясь лишь некоторыми, пусть и довольно сильными неприятными ощущениями в голове вроде чувства «распухания мозга», пульсирующей, приступообразной боли и будто бы раздуваемых глазных яблок, то на самом деле всё куда опаснее, чем вам кажется.

Мигрень, нередко сопровождаемая рвотой, иногда принимает угрожающие формы: пациент не может сделать и глотка воды, поскольку организм тут же её отторгает. Если такое состояние длится несколько дней, то возможно обезвоживание и, как бы пугающе это ни звучало, наступление смерти.

Какие еще испытания человеческому организму заготовил этот неврологический «монстр»?

Депрессия, полная апатия, которая может привести к суициду (гиперэмоциональные состояния в принципе часто приводят к фатальным последствиям), панические атаки, боязнь света.

Но бывают и довольно безобидные и даже в какой-то степени «полезные» симптомы — резкое повышение настроения, эмоциональный подъём, готовность «горы свернуть», — которые, к сожалению, нередко всё равно сменяются апатией и пониженным настроением.

Пациентка невролога Оливера Сакса рассказывала, как перед приступом мигрени она чувствовала невероятный прилив сил и успевала переделать все домашние и рабочие дела да ещё и что-нибудь сверх запланированного вроде капитальной уборки, и всё это ей удавалось совершить в один день, зачастую без еды и отдыха.

Но после такой кипучей деятельности неизменно наступал спад: пациентку одолевала такая сонливость, что она либо спала почти 24 часа, либо впадала в состояние заторможенности, и иногда подобные приступы сопровождались галлюцинациями.

В связи с этим отдельного внимания заслуживают так называемые мигренозные ауры, которые на поверку оказались куда более типичными симптомами мигрени, нежели обычно ассоциируемая с мигренью головная боль.

Мигренозная аура

Термин «аура» используют достаточно давно для обозначения видений, предшествующих эпилептическому припадку. Из-за схожести таких видений и, по сути, природы их возникновения этот термин стал применим и к мигрени.

Ауры — это галлюцинации, возникающие из-за нарушений электрохимических процессов в головном мозге.

Они могут быть как зрительными, так и тактильными, слуховыми или даже обонятельными.

Но наиболее характерны для мигрени «мерцающие скотомы», зрительные галлюцинации, которые по своей форме напоминают зубчатые силуэты, за что они также получили название «фортификационные скотомы».

Пациент может испытывать во время приступов полную или частичную слепоту: скотома, как правило, ещё и ослепляющая яркостью своего свечения, словно перекрывает поле зрения.

Иногда такие ощущения можно сравнить с тем, что можно увидеть, если попытаться с широко открытыми глазами посмотреть на яркое полуденное солнце: ощущение не из приятных.

Так пациент видит мир при мигренозной скотоме

Видов мигренозных скотом примерно такое же множество, как и видов и проявлений самой мигрени: скотомы могут быть радиальными, мерцающими, яркими и блестящими, или наоборот, затемняющими поле зрения, завихряющимися и расширяющимися, подвижными или не меняющими своего положения в области зрения.

Одно это разнообразие зрительных галлюцинаций делает мигрень одним из самых спорных и необычных феноменов с неврологической точки зрения.

Но что насчёт других типов галлюцинаций, сопровождающих мигрень или предшествующих ей?

Некоторые пациенты слышат шипящие, рычащие, рокочущие звуки, некоторые чувствуют какой-то знакомый, но весьма неприятный запах, распознать который они редко оказываются способны, а кто-то испытывает эффект дежавю, который, кстати, очень типичен и для височной эпилепсии — словом, целый спектр различных галлюцинаторных видений, запахов и ощущений.

И весь этот спектр попадет под единый термин — «мигренозная аура».

Мерцательная (мерцающая) скотома

А как спастись?

При упоминании патогенеза мигрени неизбежно встаёт вопрос: а есть ли вообще способы лечения этого заболевания?

И как определить, что мигрень — это действительно мигрень, а не грипп, не ОРВИ, не пищевое отравление и не психическое заболевание?

В постановке диагноза может помочь семейный анамнез, ведь предрасположенность к мигрени может передаваться по наследству.

Само собой, наблюдения самого пациента — неотъемлемая часть в определении заболевания.

На сегодняшний день методы энцефалографии и томографии позволяют отследить активность зон мозга, которая также может дать подсказки, а кроме того, медицина успела уйти вперёд с дополнением патогенеза мигрени, и, например, типичные фортификационные или мерцающие скотомы уже не принимаются врачами за признаки шизофрении (XXI век на дворе всё-таки!).

С методами лечения, к сожалению, порой всё ещё сложнее, чем с постановкой диагноза. Здесь выбор зависит от причин возникновения мигрени, а их может быть великое множество: травмы головы, эмоциональное перенапряжение, физическая усталость, состояния жажды и/или голода, генетическая предрасположенность, психические отклонения, менструальный синдром и т. д.

Проходят клинические испытания медикаментов, которые могли бы помочь в купировании симптомов мигрени — и лекарственные препараты не ограничиваются одними обезболивающими.

Проводятся сеансы психотерапии, своеобразные эксперименты с использованием наблюдений пациентов о том, как можно избежать надвигающегося приступа, и таким образом разрабатываются оптимальные методы предотвращения развития незначительных «сигналов» о приближении мигрени в серьёзный, затяжной и крайне неприятный приступ мигрени.

К сожалению, есть пациенты, вынужденные жить с жуткими приступами мигрени, которые со временем могут «навещать» всё чаще и чаще.

Пока просто не нашлось решения, которое спасло бы таких пациентов от страданий, порой просто невыносимых.

Но наука идёт вперёд, медицина развивается, и, возможно, в скором времени отыщется спасение от этого недуга и избавит тех, кому не посчастливилось испытать на себе всю симптоматику мигренозного монстра.опубликовано econet

Автор Анна Умеренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet