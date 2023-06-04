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10 надавливаний: простая техника для оздоровления печени

Источник: Econet 04 июня 2023 6246
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Десять надавливаний на область печени следует выполнять ладонями, расположенными одна на другой

10 надавливаний: простая техника для оздоровления печени

Как массажем улучшить функцию печени

Для улучшения функции печени необходимо использовать следующие методы Шиацу.

Десять надавливаний на область печени, которые следует выполнять ладонями, расположенными одна на другой в течение трех минут по утрам в постели помогает улучшить ее функцию.

Боль, которую можно чувствовать в начале лечения и являющуюся результатом расстройства деятельности печени, должна уменьшаться по мере лечения методом Шиацу.

Эта методика также помогает предовратить состояние похмелья.

Точка для надавливания на печень

10 надавливаний: простая техника для оздоровления печени

Во время смеха стимулируется деятельность диафрагмы, что в свою очередь активизирует деятельность пищеварительной и дыхательной систем.

Это, вместе с нормализовавшейся функцией печени, поможет сохранить хорошее настроение на целый день.опубликовано econet

Александр Ханников "Восточный массаж"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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здоровье печень функции массаж

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