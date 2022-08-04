ВИТАМИНЫ для сохранения молодости на долгие годы

В 1912 году польский биохимик Казимеж Функ открыл вещество, названное витамином (это был витамин B1). Было установлено, что витамины обладают замечательными (во многих случаях еще полностью не объясненными) свойствами, оказывают благоприятное влияние на здоровье человека. Витамины присутствуют в продуктах питания, поэтому их изучением занимается скорее диетология, чем медицина

В 1912 году польский биохимик Казимеж Функ открыл вещество, названное витамином (это был витамин B1). Было установлено, что витамины обладают замечательными (во многих случаях еще полностью не объясненными) свойствами, оказывают благоприятное влияние на здоровье человека. Витамины присутствуют в продуктах питания, поэтому их изучением занимается скорее диетология, чем медицина.

Продлеваем жизнь и сохраняем молодость

Однако они настолько широко используются при лечении многих заболеваний, что сейчас уже перестал существовать искусственно возведенный барьер между наукой о питании и наукой о лечении. Еще великие врачи древности отмечали тесную взаимосвязь правильного питания и здоровья.

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Сегодня о существовании витаминов известно всем. Процент их содержания определяет ценность продуктов питания. Витамины необходимы для продления молодости.

Диетологи считают, что преждевременное старение наступает из-за отсутствия в рационе питания продуктов, содержащих необходимые организму витамины. При регулярном употреблении витаминов процесс старения можно замедлить и даже повернуть вспять.

Доктор Том Спайес в 1957 году на съезде Американской медицинской ассоциации сказал: «Если бы у нас было достаточно знаний, мы могли бы все болезни предупредить или вылечить только с помощью правильного питания».

А вот каково его мнение о процессе старения организма: «Ткани повреждаются и стареют, когда не хватает химических ингредиентов (витаминов и т. д.) в продуктах питания. Я называю это «нарушением целостности ткани». Если при помощи правильного питания мы поможем тканям восстановиться, мы заставим старость подождать».

Как и минеральные вещества, витамины — верные спутники долгожителя. И хотя одни витамины играют здесь ведущую роль, а другие — более скромную, должна вас заверить, что все они (и каждый в отдельности) необходимы для поддержания молодости и здоровья. Помните, что кулинарная обработка продуктов питания уменьшает количество содержащихся в них витаминов.

Итак, основные сведения о витаминах и их свойствах.

Рибофлавин (В2)

Я начала именно с этого витамина, потому что профессор Шерман считает его основным для увеличения продолжительности жизни.

«Недостаточное содержание рибофлавина в организме встречается довольно часто, — говорит он. — Результаты этого проявляются через довольно большой срок, и в конце концов сокращается продолжительность жизни».

Рибофлавин — «кожный» витамин. Он нужен для того, чтобы кожа была гладкой и здоровой. Этот витамин необходим для хорошего зрения. При воспалении глаз следует принимать по 3 мг рибофлавина три раза в день перед едой.

Часто бывает так, что человек потребляет много продуктов, содержащих рибофлавин, но тем не менее испытывает дефицит этого витамина. Это происходит по разным причинам. Например, этот витамин очень чувствителен к свету: если молоко хранится в стеклянной посуде на свету, оно теряет значительное количество рибофлавина. Иногда недостаток витамина В2 возникает от того, что организм не усваивает или плохо усваивает его из каких-то продуктов.

Дефицит рибофлавина вызывает расстройства пищеварения и нервной системы, хронические колиты и гастриты, общую слабость, различные кожные заболевания, снижает сопротивляемость болезням

Основные пищевые источники витамина В2: капуста, свежий горох, яблоки, миндаль, зеленая фасоль, помидоры, репа, пшеница, пивные дрожжи. Особенно богаты им печень, говядина, яйца, молоко и молочные продукты.

Тиамин (B1)

Как я уже говорила, этот витамин особенно важен как «спутник» рибофлавина. И действительно, все витамины группы В тесно взаимосвязаны: принимая один из них, вы увеличиваете потребность организма в остальных.

Тиамин необходим для нормального функционирования нервной системы. При дефиците этого витамина возникают те или иные признаки расстройства нервной системы, в частности болезнь бёри-бёри (полиневрит).

Если у вас возникли жалобы на пищеварение, в частности запоры, — это симптом недостаточного содержания витамина В1. Если вы хотите избавиться от подобных недугов, ешьте хлеб из муки грубого помола и каши из недробленых круп.

Основные пищевые источники витамина В1: ячмень, овес, фасоль, спаржа, картофель, печень, отруби.

Пиридоксин (В6)

Пиридоксин очень важен для организма, поскольку улучшает усвоение ненасыщенных жирных кислот.

Пиридоксин необходим мышцам: вместе с кальцием способствует нормальному их функционированию и эффективному расслаблению. Установлено, что дефицит пиридоксина может вызвать отит.

Основные пищевые источники витамина B6: каши из недробленых круп, хлеб из муки грубого помола, мясо, рыба, печень, большинство растительных продуктов, дрожжи, отруби.

Пантотелтовая кислота (B5)

Этот витамин очень важен для увеличения продолжительности жизни. Недостаток его в организме вызывает различные нарушения обмена веществ: дерматиты, депигментацию, прекращение роста и др.

Основные пищевые источники витамина В5: дрожжи, печень, молоко, яичный желток, зеленые части растений.

Фолиевая кислота (B9) и цианкобаламин (B12)

Эти два витамина группы В участвуют в кроветворении, регулируют углеводный и жировой обмен в организме. При дефиците их в пище возникает малокровие.

Основные пищевые источники витаминов B9 и В12: молоко, яйца, соя, дрожжи, зеленые части растений.

Особенно богаты ими говяжья печень и почки.

Никотиновая кислота (B3, или РР — противолеллагрический)

Этот витамин участвует во многих окислительных реакциях. Недостаток его, часто связанный с однообразным питанием (например, зерновыми культурами), способствует развитию пеллагры. Это заболевание проявляется в поражении кожи и слизистых оболочек, сильном поносе, нервно-психических расстройствах

Основные пищевые источники витамина В3 (РР): дрожжи, в том числе пивные, продукты животного происхождения, гречиха, грибы.

Другие витамины группы В

Среди них следует назвать инозит, холин, парааминобензойную кислоту. Все они играют важную роль в укреплении здоровья и продлении молодости.

Инозит относится к противосклеротическим веществам. Он влияет на состояние нервной системы, регулирует функции желудка и кишечника.

Основными пищевыми источниками этого витамина являются апельсины, зеленый горошек, дыни, картофель, мясо, рыба, яйца.

Холин также обладает противосклеротическим действием. Недостаток его в пище способствует отложению жира в печени, вызывает поражение почек.

Основными пищевыми источниками этого витамина являются мясо, творог, сыр, бобовые культуры, капуста, свекла.

Парааминобензойная кислота способствует сохранению здоровой кожи. Содержится в достаточном количестве в печени, пророщенной пшенице, шпинате.

Для того чтобы в вашем рационе питания присутствовали все витамины группы В, добавляйте в супы, бульоны, соки 3–4 столовые ложки сухих пивных дрожжей.

Прекрасный источник витаминов группы В — йогурт, в котором, кстати, содержится и большое количество кальция. В Болгарии, где продолжительность жизни достаточно высока, потребление йогурта считается необходимым условием сохранения здоровья

Ретинол (витамин А)

Витамин А продлевает молодость, нормализует обмен веществ, участвует в процессе роста, предохраняет от поражений кожу и слизистые оболочки. В организме животных и человека образуется из каротина (так называемого провитамина А).

Некоторые врачи называют этот витамин «первой линией обороны против болезней» и считают, что его надо принимать в 3–4 раза больше нормы.

При недостаточном содержании этого витамина могут возникнуть сухость кожи и мелкая сыпь на ней, выпадение волос, ухудшение зрения (в частности, куриная слепота — заболевание, вызывающее потерю способности видеть в сумерках).

Следствием дефицита этого витамина являются белые пузырьки, иногда появляющиеся на роговой оболочке глаз. Чтобы они исчезли, необходимо регулярно принимать этот витамин.

Ретинол очень эффективен при лечении аллергии.

Установлено, что если в начале приступа сенной лихорадки (заболевание, возникающее в период цветения растений) принять 150 мг витамина А, то приступ можно снять.

Дефицит ретинола в организме встречается довольно часто. В последние годы было выявлено — нехватка витамина А увеличивает вероятность несчастных случаев вследствие замедления реакций и снижения внимания. Для того, чтобы у вас были хорошая реакция, самочувствие и здоровье на долгие годы, дружите с витамином А.

Основные пищевые источники витамина А: морковь, листья салата, капуста, зеленые части растений, печень и почки, рыбий жир, печень морских рыб, яичный желток, сливочное масло, сливки, молоко.

Потребность организма в этом витамине должна быть обеспечена на 1/3 продуктами, содержащими ретинол, и на 2/3 продуктами, содержащими каротин. При этом следует учитывать, что витаминная активность каротина в продуктах питания в 3 раза меньше, чем витамина А.

Аскорбиновая кислота (витамин С)

Дефицит витамина С в организме очень опасен. Помимо его значимости для здоровья, он необходим и для увеличения продолжительности жизни, поскольку участвует в создании и оздоровлении соединительных тканей.

Безусловно, один этот витамин не сможет омолодить вас, но он сумеет создать, как говорят диетологи, «правильное внутреннее окружение».

Этот витамин выполняет множество важных функций. Без его участия не обходятся окислительно-восстановительные процессы в организме. Под влиянием витамина С повышаются эластичность и прочность кровеносных сосудов. Вместе с витамином А он защищает организм от инфекций, блокирует токсичные вещества в крови.

Ему «подвластны» простудные заболевания; если использовать аскорбиновую кислоту на ранних стадиях, кашель и насморк не перейдут в хронические формы. Для этого надо в течение суток принимать по 50 мг витамина через каждые полчаса.

Даже при нормальном состоянии здоровья у разных людей в различные дни содержание витамина С значительно варьируется. Присутствие бактерий в организме снижает количество витамина С; около 25 мг теряется при выкуривании одной сигареты. Чем больше вы потребляете белка, тем больше вам требуется аскорбиновой кислоты.

Следует учитывать, что организм не накапливает витамина С, поэтому надо принимать его регулярно. Не бойтесь передозировки: этот витамин нетоксичен, избыток его легко выводится из организма.

Витамин С необходим также для укрепления зубов и десен.

Основные пищевые источники витамина С: цитрусовые, плоды шиповника, капуста, зелень молодой репы, помидоры, черная смородина, красный перец.

Токоферол (витамин Е)

Витамин Е известен как «витамин плодовитости», поскольку он необходим для воспроизведения потомства.

Кроме того, он обеспечивает нормальное функционирование сердечной мышцы; эффективно используется при лечении диабета и (с недавнего времени) астмы.

Токоферол является антитромбином: препятствует образованию тромбов в кровеносных сосудах, очищая вены и артерии от кровяных сгустков. Кроме того, то витамин Е может помочь образовать рядом новый кровеносный сосуд.

Основные пищевые источники витамина Е: зерна злаков, растительное масло, яйца, салат-латук, печень.

Токоферол следует употреблять только в сочетании с ретинолом (витамином А). Витамин Е нетоксичен, однако избыточное его содержание повышает кровяное давление. Так что будьте осторожны, постепенно увеличивая дозу до суточной нормы.

Кальциферол (витамин D)

Основная функция витамина D — способствовать усвоению организмом кальция, регулировать фосфорно-кальциевый баланс.

Витамин D необходим для свертывания крови, для нормальной работы сердца, регуляции возбудимости нервной системы. Некоторые глазные болезни и виды артрита излечиваются с помощью этого витамина.

Кальциферол участвует в процессе образования и роста костной ткани. При недостатке его в рационе питания или при длительном отсутствии солнечного света кости ребенка размягчаются и возникает рахит.

Необходимую дозу этого витамина нельзя получить только с продуктами питания: лишь некоторые из них содержат его, да и то в недостаточном количестве.

Основные пищевые источники витамина D: яйца, молоко, сливочное масло, печень, рыба. Наиболее богат им жир, содержащийся в печени трески и палтуса.

Витамин D называют также «солнечным витамином». Он образуется в организме человека под действием ультрафиолетовых лучей или в результате облучения кварцевой лампой.

Когда кожа покрывается загаром, производство витамина D прекращается, пока загар не «сойдет». Загар — это естественная защитная реакция организма на избыток ультрафиолетовых лучей. И хотя загорелый человек выглядит очень эффектно, длительное пребывание на солнце вредно для здоровья.

Запомните: в организме светлокожих людей витамин D образуется в 2 раза быстрее, чем у людей со смуглой кожей.

Массаж тела стимулирует производство витамина D, сохраняя кожу здоровой, молодой и красивой.опубликовано econet.ru.

"Жить до 180 лет" Джустин Гласс

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