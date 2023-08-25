ЭНДОМЕТРИОЗ: причины возникновения, симптомы и лечение

Эндометриоз - разрастание тканей, похожих на слизистую оболочку матки (эндометрий), в любом другом месте организма.

Среди проблем, с которыми ко мне обращаются, довольно часто встречается эндометриоз.

По мере того, как я консультирую, я всё лучше понимаю, в чём корни этой болезни, что делать и как помочь женщине.

Так что же такое эндометриоз?

Эндометриоз - разрастание тканей, похожих на слизистую оболочку матки (эндометрий), в любом другом месте организма.

Этот "эндометрий" так же менструирует, как и нормальный, который находится в матке. Женщина при этом испытывает мучительные боли, ведь менструальная кровь не имеет выхода.

Она остаётся в брюшной полости, в кистах, в органах – там, где находится очаг эндометриоза.

Со временем нарушаются функции органов, развивается спаечная болезнь. Очень часто возникает бесплодие.

Эндометриоз - третье по частоте заболевание среди всех женских болезней.

Оно считается неизлечимым.

Предсказать его возникновение, особенности течения, темпы развития чаще всего невозможно.

Оно не является раком, но часто ведёт себя именно как рак.

Заболевание, раз начавшись, прогрессирует. Оно останавливается только с прекращением менструаций, когда останавливается работа репродуктивной системы. То есть, в возрасте пременопаузы.

Именно на этом принципе основано лечение, которое предлагается женщине.

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Причины эндометриоза

Существует много теорий возникновения этого сложного и таинственного заболевания.

Начиная от обратного тока крови во время менструации или как осложнения от медицинских вмешательств, до сложных генетических и эмбриональных теорий.

Но, как известно, всё начинается в голове. Точнее – в психике человека.

Чаще всего, пусковым механизмом развития эндометриоза являются психологические причины – женщина так или иначе отвергает свою женскую природу.

Например, в семье хотели, чтобы родился мальчик, а родилась девочка. Родители её, конечно, любят, но всё же они хотели бы, чтобы у них был сын. И девочка внутри себя не признаёт, что она девочка, ведь мальчика родители любили бы больше.

С этим она растёт и взрослеет, формируется как женщина. Часто у такой женщины со временем возникают проблемы со здоровьем, отношениями и совсем не исключён эндометриоз.

Таких ситуаций очень много.

Как это происходит у каждой конкретной женщины, выясняется всегда индивидуально.

Умным психологическим языком это называется "нарушение гендерной самоидентификации".

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Это означает, что подсознательно женщина не идентифицирует себя как женщину. Она является кем угодно: ребёнком, девочкой–подростком, даже мужчиной или мальчиком, или даже старухой внутри себя, но только не женщиной.

Чаще всего женщина не знает вообще, как быть женщиной. И при этом она может быть женственной, красивой, сексуальной.

Но природные данные не обеспечивают ей здоровье – подсознательно она все эти качества не признаёт, не идентифицирует себя с ними, отвергает.

Наверно, не у всех женщин, которые отвергают свою женскую природу, развивается эндометриоз. Но абсолютно все, кто имеет это заболевание, не признают, подавляют в себе женщину.

Эндометриоз – болезнь молодых и успешных женщин

Это заболевание называют ещё новой болезнью цивилизации, оно поражает чаще всего молодых, социально успешных женщин, ориентированных на карьеру, заработок, социальные ценности.

Если раньше женщина много рожала, овуляции случались достаточно редко, много лет жизни занимали беременности и кормление грудью, то сейчас ситуация другая.

Современная женщина рожает мало и поздно, делает аборты, принимает гормональные контрацептивы, имеет много стрессов, выполняет мужские обязанности по обеспечению семьи, или же вообще одинока

Природные женские качества вытеснены на второй план, не востребованы. Природа мстит за такое к себе отношение, женская энергия искажается, проявляется в теле и жизни женщины болезненным образом, извращённо, часто в виде эндометриоза.

И лечение заболевания предполагает возникновение климакса, то есть, уничтожение женского, плодородного начала. Таким образом, круг замыкается.

Лечение эндометриоза

Стандартное лечение, которое предлагают женщине, основано на одном принципе – нужно остановить работу репродуктивной системы, чтобы менструации просто прекратились. Для этого используют различные гормональные препараты, воздействующие на все звенья репродуктивной системы.

Все остальные методы лечения – вспомогательные, они направлены на уменьшение боли, восстановление кровотока, иммунитета, восстановление психологического состояния и др.

Предполагается, что искусственный климакс остановит развитие эндометриоза, что он не вернётся, или будет протекать мягче.

Также, полагают, что этот искусственный климакс обратим. После него женщина сможет забеременеть и родить здорового ребёнка.

Чаще всего реальность не совпадает с ожиданиями. После такой терапии здоровье не восстанавливается, по крайней мере, в полном объёме, с беременностью проблемы, а эндометриоз обычно возвращается.

Кроме того, сама по себе гормональная терапия имеет огромное количество осложнений и часто просто опасна для здоровья.

Таким образом, современные методы лечения гормональными препаратами чаще всего неэффективны и опасны.

С моей точки зрения, начинать лечение эндометриоза нужно с консультаций психолога, компетентного в этой теме. Без признания женщиной собственной природы заболевание не поддаётся лечению, рецидивирует снова и снова.

Только в процессе адекватной психотерапии можно присоединять и другие направления лечения – травы, питание, очищение, физиотерапию, снятие стресса, и пр.

Цель лечения - не допустить срыва заболевания, стабилизировать его течение. И конечно, родить ребёнка, кормить его грудью. Это – самое лучшее лечение.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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