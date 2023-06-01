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Упражнения для здоровья шейного отдела позвоночника

Источник: steptohealth.ru 01 июня 2023 5986
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Укрепление шейных мышц не только позволит избежать повторяющихся головных болей и болей в области самой шеи, но и улучшит вашу осанку...

Упражнения для здоровья шейного отдела позвоночника

Мы даже не задумываемся над этим, но в области шеи у нас расположено большое количество мышц, так как это очень подвижная часть нашего тела.

А благодаря некоторым упражнениям, направленным на укрепление мышц шеи, можно избежать появления различных проблем, с ними связанных.

Если вы испытываете дискомфорт в шейном отделе или у вас часто болит голова (что тоже может быть следствием), эти упражнения будут вам очень полезны.

Упражнения для укрепления мышц шеи

Данные упражнения рекомендуем выполнять 4-5 дней в неделю. Они достаточно просты, не требуют большого количества времени и их можно выполнять практически в любом месте.

1. Наклоны головы

Для того, чтобы укрепить мышцы шеи при помощи этого упражнения, мы буде работать двумя способами, их описание представлено ниже:

  • Наклоны головы вперед и назад: подбородком нужно коснуться груди, после чего откинуть голову максимально назад. Все движения при этом должны быть плавными и медленными.
  • Наклоны головы в стороны: смотрите вперед, наклоните голову сначала вправо, затем влево, как если бы вы хотели дотронуться ухом до своего плеча. Снова все движения должны быть плавными и медленными.

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Упражнения для здоровья шейного отдела позвоночника

2. Повороты головы

Второе упражнение также можно выполнять двумя способами. Разница — в «градусе» поворота, второй поворот глубже.

Сначала вы должны посмотреть направо, затем налево. 

Старайтесь выполнить максимальный поворот головы.

Еще, как вариант, вы можете опустить голову вниз (вперед) и выполнять повороты из этого положения к каждому из плеч по очереди

3. Круговые движения

Данное упражнение следует выполнять часто, особенно оно эффективно после предыдущих двух. А движения более чем простые: просто «рисуйте» своей головой круги.

Главное, делать их максимально глубоко, то есть доставать головой до плеча, груди, другого плеча и максимально отклонять ее назад…

Сначала выполняйте круговое движение в одну сторону, затем в другую. Как и в случае с предыдущими упражнениями, не забывайте, что все движения должны быть медленными.

Упражнения для здоровья шейного отдела позвоночника

4. Пожать плечами

Данное упражнение идеально было бы выполнять с гантелями в руках (или любым другим дополнительным весом). Так вы сможете лучше укрепить мышцы шеи.

  • Встаньте (или сядьте) прямо, руки опущены вниз вдоль туловища, в руках гантели. 
  • Из этого положения поднимите плечи вверх, насколько можете, не двигая при этом головой. Двигаться у вас должны только плечи.
  • Задержитесь в верхнем положении на 5 секунд, после чего вернитесь в исходное.

5. Упражнения на скамейке

Данное упражнение следует выполнять с большой осторожностью. Вам понадобится скамейка, чтобы лечь на нее лицом вниз.

  • Ваша голова должна быть на весу, смотрите перед собой, в пол. 
  • Положите руки за голову, как если бы вы собирались выполнять упражнения на пресс.
  • Опустите голову (дайте ей упасть вниз), затем поднимите.
  • Вы можете слегка надавливать на голову руками, чтобы мышцы шеи напрягались сильнее. Кроме того, вы можете взять дополнительный вес.

Упражнения для здоровья шейного отдела позвоночника

Во время и после упражнений: полезные советы

1. Не забывайте, что все ваши движения во время выполнения упражнений на проработку мышц шеи должны быть медленными, в противном случае можно получить травму.

Вы сможете этого избежать, если приложите что-то теплое к шее перед тренировкой (компресс).

Так вы подготовите мышцы шеи к дальнейшей работе.

2. Еще желательно принять соответствующие меры и после выполнения вышеописанных упражнений. Особенно это касается людей, у которых уже имеются проблемы с шейным отделом.

3. Перед тренировкой лучше приложить тепло, а после нее — холод. Это позволит уменьшить воспаление, вызванное упражнениями, и будет способствовать восстановлению мышц.

4. Если есть какие-то серьезные проблемы с шеей, лучше проконсультироваться с врачом. Он сможет подсказать вам, следует ли исключить какие-то упражнения из тренировки (из-за состояния мышц шеи) или скорректировать их интенсивность.

А в целом этот несложный комплекс упражнений поможет избежать вам различных проблем в будущем.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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