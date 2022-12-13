СЕЛЕН: здоровье клеток и профилактике рака

Селен – это микроэлемент, обнаруженный почти 200 лет назад шведским химиком бароном Йёнсом Якобом Берцелиусом. Современные ученые признают, что он является необходимым минералом для здоровья человека, с мощным противовоспалительным, противовирусным и противораковым действием

Микроэлементы имеют невероятно важное, жизненно необходимое значение для здоровья, но достаточно ли вы их получаете и, что может быть даже более важным, в правильной ли форме? Доктор наук Марк Уитакр – ведущий эксперт по одному из наиболее важных микроэлементов – селену.

Селен для здоровья и профилактики заболеваний

Селен – это микроэлемент, обнаруженный почти 200 лет назад шведским химиком бароном Йёнсом Якобом Берцелиусом. Современные ученые признают, что он является необходимым минералом для здоровья человека, с мощным противовоспалительным, противовирусным и противораковым действием.

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Ученых–биохимиков, занимающихся изучением селена, менее 100 человек во всем мире. Уитакр получил степень магистра в области питания в университете штата Огайо (Колумбия, Огайо) в конце 1970–х гг. — время, когда селен быстро стал популярной темой.

Селен выполняет две очень важные и взаимосвязанные функции:

1. На клеточном уровне селен является активным компонентом глутатионпероксидазы – фермента, который преобразует перекись водорода в воду. Глутатионпероксидаза обладает мощными антиоксидантными свойствами и служит первой линией защиты от накопления вредных свободных радикалов в клетках организма.

2. Кроме того, селен играет важную роль в профилактике рака. Одной из причин, по которым люди заболевают раком, является чрезмерная выработка свободных радикалов. Уменьшая количество свободных радикалов, селен помогает снизить риск его развития.

Избыток железа + дефицит селена = плохие новости

Избыток железа здорово портит все дело. Железо вызывает реакцию Фентона во внутренних митохондриях, а затем вступает в реакцию с перекисью водорода, образуя гидроксильные свободные радикалы — их наиболее опасный известный вид.

Эти избыточные свободные радикалы могут разрушать митохондриальную ДНК, белки и клеточные мембраны, привести к дисфункции и, в конечном итоге, к преждевременной гибели митохондрий.

Вот почему я рекомендую раз в год делать анализ на уровень железа и поддерживать его в пределах 20–80 нанограммов на миллилитр (нг/мл), а в идеале – от 40 до 60 нг/мл.

Хотя анемия (низкий уровень железа) может быть серьезной проблемой, она легко лечится добавками с железом. На самом деле, у подавляющего большинства людей – избыток железа. Единственные, кому это не свойственно – женщины в период перед менопаузой и дети.

В результате избыточного количества железа катализируются гидроксильные свободные радикалы, а если в организме не хватает селена, то ситуация усугубляется. Прекрасно иллюстрирует опасность высокого уровня железа талассемия – генетическое заболевание, которое вызывается врожденным высоким уровнем железа.

Я унаследовал ее от моего отца, который тоже страдал этим заболеванием. У него развился гемохроматоз (перегрузка железом), который привел к бронзовому диабету — определенному подтипу диабета 1 типа, возникающему вследствие окисления островковых клеток поджелудочной желез большим количеством железа.

Ежегодно проверяйте уровень железа

Как отмечает Уитакр:

«Избыток железа действительно создает проблемы. Фактически, моя диссертация, в которой я рассматривал биохимическую роль селена в клетках поджелудочной железы... [показала, что] у цыплят с дефицитом селена развивался фиброз поджелудочной железы...

Собственно, по достижению возраста 21–28 дней, [цыплята], у которых, вследствие специального питания, наблюдался дефицит селена, не выживали... Большинство повреждений, которые мы видели на раннем этапе — самые первые, которые мы могли оценить, были повреждениями митохондриальной мембраны.

Наблюдалась дегенерация митохондриальной мембраны... попросту говоря, перекись окислялась и атаковала эти липиды... [Митохондриальная мембрана] как раз относится к тем структурам, которые первыми попадали под удар... ввиду образования в митохондриях свободных радикалов».

Важно понимать, что хотя дефицит селена и может ухудшить ситуацию, селен не оптимизирует производство глутатионпероксидазы до того уровня, который смог бы защитить вас от избытка железа. Поэтому действительно необходимо проверять уровень железа и, если он повышен, сдавать кровь (делать флеботомию).

Связь селена и рака

Начиная с 1980-х гг., большинство исследований по изучению селена проводились в области профилактики рака. Первое исследование было проведено Комбсом, научным руководителем Уитакра в Корнеллском университете.

Еще одним исследователем в Корнелле был ныне покойный Ларри C. Кларк, доктор наук и бывший директор эпидемиологических программ Аризонского онкологического центра в университете Аризоны.

«В 1983 году, который был моим последним в Корнелльском университете, [Комбс и Кларк] начали 10–летнее исследование, в котором сравнивали эффект ежедневного приема 200 микрограммов (мкг) селена в виде дрожжей с высоким содержанием селена и эффект отсутствия таких добавок...

Они выявили сокращение заболеваемости раком толстой кишки, легких и простаты на 50-63 процента, причем наибольшим этот показатель был среди пациентов с раком простаты – 6 процентов...

Это было, вероятно, первое исследование, в котором по-настоящему рассматривалось влияние селена на снижение заболеваемости раком. После этого проведены десятки исследований, проверяющих эту работу», – говорит Уитакр.

«Эта работа действительно обозначила... мысль, что биологическая роль глутатионпероксидазы состоит в снижении выработки свободных радикалов. В более новых работах рассматривается возможность и другой функции... помимо антиоксидантной роли глутатионпероксидазы...

В большинстве работ [с тех пор] заметное внимание уделяется форме селена. В том исследовании применялись обогащенные селеном дрожжи SelenoExcell, а в ряде других исследований – натрия селенат [и] селенометионин, которые не продемонстрировали подобный эффект... [Ф]орма имеет значение.»

Люди с повышенным уровнем селена реже болеют раком

Если говорить о еде, то бразильские орехи – отличный источник селена, и, чтобы удовлетворить свою суточную потребность, достаточно двух–трех штук в день. К сожалению, нет сравнительных исследований по изучению различий между бразильскими орехами и селеном в дрожжах или экстракта из них. При этом:

«Проведены исследования, показывающие, что чем ниже уровень селена в крови — если рассматривать людей, употребляющих продукты с повышенным содержанием селена, по сравнению с теми, кто употребляет продукты с пониженным содержанием селена, и, соответственно, с очень низким уровнем селена в крови — тем выше заболеваемость раком. И эти исследования действительно существуют», – заверяет Уитакр.

Если вы принимаете добавки, то они, как правило, продаются в виде комбинации с другими антиоксидантами, такими как витамин Е. По словам Уитакра, это обусловлено тем, что они выполняют аналогичные антиоксидантные функции, а не каким–либо полезным взаимодействием между ними, например, улучшением усвояемости. Так, в клиническом исследовании SELECT рассматривалась связь комбинации витамина Е с селеном и заболеваемости раком.

В качестве источника селена в данном исследовании были взяты альфа–форма витамина Е (альфа токоферол) и селенометионин. Ни одна из этих форм не оказала влияния на уровень заболеваемости раком. Это не означает, что витамин Е и селен бесполезны. Это просто подтверждает, что «дьявол в деталях», так сказать, – мелочи имеют значение. В случае с селеном действительно лучше стараться получать его из цельных продуктов, чтобы получить максимальную пользу.

Лучшие пищевые источники селена

Бразильские орехи (в одном орехе содержится в среднем 70-90 мкг)

Сардины

Выловленный в диких условиях аляскинский лосось

Органические яйца от птицы на выгуле

Семена подсолнечника

Органическое мясо курицы и индейки на выгуле

Печень (баранья или говяжья)

Семена чиа

Грибы

Рекомендации по дозировке и добавкам

Селен необходим в очень небольших количествах – микрограммах, которые представляют собой часть миллиграмма. В этом случае «больше» не означает «лучше», потому что может возникнуть отравление. Для профилактики рака рекомендуемый уровень составляет 200 мкг в сутки.

Во многих исследованиях использовали целых 400 мкг в сутки, без побочных эффектов. Но, учитывая, что в большинстве исследований поддерживается прием 200 мкг в сутки, и нет данных о существенном повышении эффективности при увеличении дозы, я не рекомендую превышать 200 мкг в сутки.

Если вы любите бразильские орехи, то два-три в день будет вполне достаточно. Если вы отдадите предпочтение добавкам, то постарайтесь выбрать их в правильной форме. Вам нужны обогащенные селеном дрожжи. SelenoExcell – научно проверенный и самый рекомендуемый вариант.

Селен имеет важное значение для оптимального здоровья и профилактики рака

Исследование совершенно недвусмысленно дает ответ на этот вопрос: старайтесь регулярно получать селен в достаточном количестве из рациона – это поможет достичь биологического здоровья и снизить риск развития рака.

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Учитывая тот факт, что в западном мире сердечные заболевания и рак достигают уровня эпидемии, сократить риск этих заболеваний с помощью пары–тройки бразильских орехов или добавок с обогащенным селеном дрожжами не так уж и сложно, правда?

Как отмечает Уитакр, многие исследования показывают: повышенный уровень селена в крови в результате приема добавок с обогащенным селеном дрожжами может сократить риск рака простаты на 63 процента, а рака легких и толстой кишки – приблизительно на 50 процентов.

Избегайте токсинов и оптимизируйте уровень витамина D, уровень железа и рацион питания (сократив количество чистых углеводов и отказавшись от обработанных пищевых продуктов) – это обеспечит дополнительную защиту.опубликовано econet.ru.

© Джозеф Меркола

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