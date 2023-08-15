ЯЗВА: 26 рецептов для лечения болей в желудке

Язвенная болезнь — хроническое заболевание, связанное с разрушением слизистой оболочки желудка или кишечника, характеризующееся образованием язв в слизистой оболочке желудка и (или) двенадцатиперстной кишки

Язвенная болезнь — хроническое заболевание, связанное с разрушением слизистой оболочки желудка или кишечника, характеризующееся образованием язв в слизистой оболочке желудка и (или) двенадцатиперстной кишки. В результате повреждения слизистой обнажаются нижерасположенные слои стенки органа - так и образуется язва. В соответствии с локализацией различают язвы пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Появление язвы связано с нарушением нервных и гормональных механизмов, регулирующих секреторную, двигательную функции желудка и двенадцатиперстной кишки, кровообращение в них, питание слизистых оболочек.

Образование язвы — лишь следствие этих расстройств.

Причинами могут быть отрицательные эмоции, длительные психические перенапряжения, нарушения выработки пищеварительных гормонов.

Существует наследственная предрасположенность к возникновению язвенной болезни.

Способствует возникновению заболевания неправильный образ жизни, прежде всего нарушение режима питания, чрезмерное употребление острой, грубой пищи, курение, злоупотребление алкоголем. В развитии язвы участвует микроорганизм — хеликобактер.

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Народные средства для лечения язвенной болезни:

Рецепт 1.

При болях в желудке, отрыжке и густо обложенном белым налетом языке рекомендуется лечиться настоем листьев будры плющевидной (столовую ложку травы заварить в термосе стаканом кипятка — суточная доза).

Рецепт 2.

Хорошим болеутоляющим и обволакивающим средством является семя льна обыкновенного: 2 столовые ложки заварить в термосе 0,5 л кипятка. Принимать настой по 1/2 стакана 3–4 раза в день до еды.

Рецепт 3.

Настой листьев и почек березы повислой: 1 столовая ложка листьев или 0,5 чайной ложки почек на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.

Рецепт 4.

Отвар корневищ или травы аира болотного: 1 чайная ложка сырья на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Рецепт 5.

Отвар корневища алтея лекарственного: 1 столовая ложка сырья на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1–2 столовые ложки 3 раза в день до еды.

Рецепт 6.

Отвар корневищ девясила высокого: 1 чайная ложка сырья на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать теплым по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

Рецепт 7.

Отвар листьев ежевики сизой: 1 столовая ложка сырья на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать горячим, можно 0,5 стакана 3–4 раза в день до еды.

Рецепт 8.

Отвар земляники лесной: 1 столовая ложка травы на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.

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Рецепт 9.

Настой зверобоя продырявленного: 1 столовая ложка цветков на 1 стакан кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день до еды.

Рецепт 10.

Отвар кизила обыкновенного: 1 столовая ложка плодов на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день до еды.

Рецепт 11.

Настой золототысячника зонтичного: 1 чайная ложка травы на 1 стакан кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

Рецепт 12.

Отвар кровохлебки аптечной: 1 столовая ложка корневища на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день до еды.

Рецепт 13.

Настойка лапчатки прямостоячей: настоять корневище на 40 %-ном спирте (1:5) в теплом месте 2 недели, процедить. Принимать в разбавленном виде по 20–40 капель на 0,25 стакана кипяченой воды 3 раза в день до еды.

Рецепт 14.

Отвар лопуха большого: 1 столовая ложка корней на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день до еды.

Рецепт 15.

Отвар любистка лекарственного: 1 чайная ложка корня на 1 стакан виды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды.

Рецепт 16.

Отвар мать-и-мачехи: 1 столовая ложка цветков и листьев на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день до еды.

Рецепт 17.

Отвар можжевельника обыкновенного: 1 десертная ложка хвои, шишкоягод на 1 стакан воды, кипятить 5 минут, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1–2 столовые ложки 3 раза в день до еды.

Рецепт 18.

Настой календулы: 1 столовая ложка цветков на 1 стакан кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день до еды.

Рецепт 19.

Отвар овса посевного: 2 столовые ложки зерна на 1 стакан воды, кипятить 10 минут, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,25–0,5 стакана 2 раза в день до еды.

Рецепт 20.

Отвар окопника лекарственного: 1 столовая ложка корней (порошка) на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды.

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Рецепт 21.

Отвар омелы белой: 1 десертная ложка веток на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды.

Рецепт 22.

Отвар подорожника большого: 1 столовая ложка плодов и листьев на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды.

Рецепт 23.

Настой полыни горькой: 1 столовая ложка цветущих верхушек на 1 стакан кипятка, настоять 10 минут в теплом месте, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день до еды.

Рецепт 24.

Отвар шиповника: 1 столовая ложка плодов на 1 стакан кипятка, настоять 10–12 часов, кипятить 10 минут, процедить, добавить мед по вкусу. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день до еды. Детям — по 0,25 стакана.

Рецепт 25.

Отвар одуванчика лекарственного: 1 столовая ложка корней на 1 стакан воды, кипятить 1 минуту, настоять 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана утром и вечером за полчаса до еды.

Рецепт 26.

Из ягод облепихи выжать сок и отстаивать его в холодном месте. Масло при отстаивании всплывает на поверхность, и его снимают. Полученное таким образом масло считается наиболее качественным. При лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки принимать по 1 чайной ложке 2–3 раза в день за 30 минут до еды.

Также целебными свойствами обладает кисель, полученный из проросшего овса. Овес надо перебрать, замочить и поставить в теплое место. На вторые сутки зерна прорастут, их следует смолоть. После этого развести полученную муку холодной водой, залить все кипятком и кипятить 1–2 минуты. Еще 20 минут напиток нужно настаивать. Затем процедить и пить свежим (готовить кисель заранее нельзя!). Принимать кисель следует при панкреатите, диабете, язве двенадцатиперстной кишки.опубликовано econet

Полина Голицына "28 новейших способов лечения желудочно-кишечного тракта"

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