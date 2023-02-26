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Китайская гимнастика: упражнения для позвоночника

Источник: Econet 26 февраля 2023 5624
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Функции позвоночника не ограничиваются только обеспечением подвижности. Позвоночник является надежным футляром для спинного мозга.

Китайская гимнастика: упражнения для позвоночникаФункции позвоночника не ограничиваются только обеспечением подвижности. Позвоночник является надежным футляром для спинного мозга.

В стабилизации позвоночника существенную роль играют большие группы мышц, присоединяющиеся к позвоночнику в разных его местах и носящие название параспинальной (околопозвоночной) мускулатуры. Эти мышцы начинаются у основания черепа и спускаются вниз до самого крестца.

Раньше врачи не уделяли им особого внимания, но сейчас можно считать доказанным, что успешное лечение и реабилитация пациентов с заболеваниями спины должны включать мероприятия, направленные на укрепление этих мышц.

Эти упражнения помогают при заболеваниях грудного и поясничного отдела позвоночника, а также способствуют уменьшению жировых отложений в области поясницы.

Упражнения для оздоровления позвоночника

  • Встаньте прямо, вдохните, поднимите прямые руки над головой ладонями друг к другу.

  • Центр тяжести перенесите на правую ногу, слегка согните ее, не отрывая ступни от пола. Одновременно наклонитесь влево и вытяните выпрямленную левую руку горизонтально влево ладонью вверх. Левая нога остается прямой. Согнутая в лучезапястном суставе правая рука обращена ладонью вниз и образует полукруг над головой.

  • Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение для другой стороны.

  • Повторите 4–6 раз.

Особенность упражнения заключается в согласовании движений с дыханием. Руки влево — вдох, руки вправо — выдох.

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Следующее упражнение укрепляет мышцы поясницы и бедер.

  • Встаньте прямо, опустите руки, скрестите их на уровне нижней части живота. Левая ладонь лежит на ладони правой. Присядьте так, чтобы бедра были параллельны полу. На вдохе разгибайте колени и скрещенные руки, разворачивая их над головой ладонями вверх.

  • Выпрямите руки, разверните ладони наружу и широким плавным движением через стороны опустите вниз. На выдохе возвращайтесь в позу полуприсев со скрещенными руками, то есть в исходное положение.

  • Повторите 6 раз.

Движения рук должны напоминать вращение крыльев ветряной мельницы.

«Радуга качается»

Упражнение выполняют при болях в грудном и поясничном отделах позвоночника. Оно способствует уменьшению жировых отложений в области поясницы.

При выполнении этого упражнения китайцы советуют представить себе парящую радугу, плавно раскачивающуюся под легкими дуновениями ветра.

  • Встаньте прямо. Вдохните и поднимите прямые руки над головой ладонями друг к другу. Перенесите центр тяжести на правую ногу, слегка согните ее, не отрывая ступни от пола. Одновременно наклонитесь влево, вытянув выпрямленную левую ногу; левую руку отведите горизонтально влево ладонью вверх. Левая нога остается прямой. Согнутая в локте правая рука обращена ладонью вниз и образует полукруг над головой.

  • Выпрямитесь и повторите упражнение для другой стороны. Повторить 6 раз.

  • Согласуйте движения с дыханием!

Китайская гимнастика: упражнения для позвоночника

«Сквозь облака»

Упражнение способствует укреплению мышц поясницы и бедер, оказывает хороший эффект при заболеваниях плечевого сустава.

Движения рук должны быть похожи на вращение крыльев ветряной мельницы. Каждая рука описывает окружность с центром в плечевом суставе.

  • Встаньте прямо. Опустите руки, скрестив их перед собой на уровне нижней части живота. Левая ладонь должна находиться перед правой, ладони обращены внутрь. Согните колени и присядьте как можно глубже — так, чтобы бедра расположились параллельно полу.

  • Выпрямляя колени на вдохе, поднимите скрещенные руки, разворачивая их над головой ладонями вверх. Выпрямите руки, разверните ладони наружу и широким, плавным движением опустите их через стороны вниз.

  • Выдыхая, возвращайтесь в положение полуприсев, скрестив руки, как было указано выше. Повторите 6 раз.

Поза «Всадник»

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища ладонями назад.

  • Шагните правой ногой в сторону, слегка согните ноги в коленях и положите ладони на бедра.

  • Слегка наклонив корпус вправо и согнув правую руку в локте, перенесите центр тяжести на правую ногу. Левое колено оставьте согнутым.

  • Сделайте пять вращательных движений корпусом по дуге справа налево и слева направо. Начиная вращение, сделайте вдох; выполнив движение по дуге, выдохните. Перенесите центр тяжести на левую ногу, переместите корпус по дуге слева направо и справа налево 5 раз. Держите спину прямо, не прогибайтесь.

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Поза «Мишка косолапый»

  • Встаньте прямо, поставьте ступни ног параллельно на расстояние чуть меньше ширины плеч. Опустите руки вдоль туловища ладонями назад. Держите голову прямо, язык прижат к небу, колени слегка согнуты.

  • На выдохе повернитесь на 30° вправо, перенося вес тела на левую ногу и поднимая над полом правую пятку. Одновременно поднимите правое плечо и согните приподнятую правую руку в локте, ладонь находится параллельно полу. Левое плечо опущено, левая рука внизу. На вдохе вернитесь в исходную позицию.

  • На выдохе развернитесь влево на 30°. Переносите вес тела на правую ногу и поднимайте над полом левую пятку. Приподнимите левое плечо и левую согнутую руку ладонью вниз.

  • Проделайте по 7 поворотов для каждой стороны.опубликовано econet

по книге Ольги Родионовой "Здоровье спины и позвоночника. Энциклопедия"

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье спина позвоночник поясничный отдел упражнения гимнастика

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