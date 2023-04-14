«Нитка с иголкой»: СУПЕР упражнение для позвоночника

Это упражнение кажется простым, однако оно является одним из самых главных помощников в сохранении здоровья позвоночника.

Для сохранения здоровья очень важно рационально сочетать движения и отдых, чтобы не перенапрягать позвоночник. В сохранении здоровья нет мелочей. Скамеечка, подставленная под ноги сидящего (если ноги немного не достают до пола), поможет снять излишнее напряжение с позвоночника, сделает позу более удобной, а значит, так человек сохранит больше сил.

Здоровый позвоночник: ЗОЛОТЫЕ советы Кацудзо Ниши

Поставьте перед собой часы и посидите 5 минут с ногами, направленными под стул. Затем отдохните, походите, поставьте скамеечку для ног и посидите еще 5 минут. Почувствуйте разницу. Я видел скамеечки для ног на картинах средневековых мастеров, и это не излишество, а разумная мера для сохранения здоровья.

Также важна и удобная спинка стула, на которую опирается спина во время работы, например, за компьютером. Сидячая работа ослабляет наши мышцы, не позволяет им функционировать естественно.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

По возможности надо вставать и ходить каждые 15 минут.

Если работа не позволяет выполнять такие действия, то надо:

Несколько раз подняться на носки и опуститься на пол. Затем пошевелите пальцами рук, растопырив их, помассируйте пальцы и потрите ладони друг о друга.

Далее согните руки в локтях и отведите их назад, сближая лопатки, затем сделайте несколько круговых движений плечами.

Поверните голову налево, посмотрите вбок, затем медленно поверните ее направо и посмотрите в ту же сторону. Повторите три раза.

Помассируйте мочки ушей.

Потрите ладони друг о друга или сцепите руки в «замок» – пальцы правой руки входят между пальцами левой и ладони соприкасаются. Покачайте сцепленными руками вправо и влево, представляя, что перед вами борцы сумо.

Затем положите расслабленные руки на колени, закройте глаза и ритмично и спокойно подышите в течение 1–3 минут.

Небольшой отдых позволит вам снять усталость в самом начале. Старайтесь не допускать усталости и переключайтесь на другую работу, чтобы равномерно нагрузить организм. Чувство усталости и тяжелая физическая работа полезны, по моему мнению, только в одном случае: для выведения человека из сильного стресса, когда невозможно сделать это другими методами.

Боли в позвоночнике могут возникать по причинам психологического характера:

например, человек подсознательно хочет уклониться от выполнения работы или от общения с кем-то неприятным ему;

от нежелания покидать свой дом;

из-за того что не хватает тепла и заботы от близких людей.

Возможно, в детстве организм отреагировал болью в спине на неприятную ситуацию, затем рефлекс закрепился и теперь такая боль не лечится обычными методами.

В этом случае от позвоночных болей помогают избавиться молитва, повышение самооценки и воспитание любви к себе. Очень полезно заняться рисованием, садоводством, самообразованием.

В сомнительных случаях желательно проверить состояние почек – боль в спине могут вызывать нездоровые почки. Если к диагностике подойти невнимательно, то, естественно, упражнения для сохранения здоровья позвоночника помогать не будут. Надо включать в занятия разнообразные упражнения, чтобы укрепить организм в целом, – таким образом наладится и работа отдельных органов.

Для укрепления позвоночника можно пользоваться дарами природы: водой (водные ванны и процедуры), солнечным светом (солнечные ванны), воздухом (воздушные ванны).

Очень полезно много ходить. В первую очередь – для сердца. Если человек ежедневно совершает трехкилометровые прогулки, то даже порок сердца (без декомпенсации) не будет доставлять ему неудобств и неприятных ощущений.

Люди, которые много ходят пешком, улучшают работу своего мозга, быстрее соображают и лучше усваивают новые знания. Они реже страдают заболеваниями щитовидной железы, у них рождаются более крепкие и здоровые дети, они дольше живут и сохраняют активность до глубокой старости.

Скорость ходьбы регулируется состоянием сердечно-сосудистой системы – именно она выбирает наиболее благоприятный темп для своего восстановления. Не навязывайте организму «разумный» темп ходьбы. Идите, любуясь природными видами, или читайте стихи, ведите приятную беседу сами с собой либо со спутником – и вскоре вы заметите, что установился определенный темп.

Это и есть самый оптимальный для вас ритм ходьбы. Он соответствует состоянию вашего организма на данный момент, настроению, погоде, напряженности магнитного поля Земли и даже солнечной активности.

Темп ходьбы каждый день меняется, постепенно приближаясь к темпу здорового человека. Если вы раньше никогда ежедневно не совершали трехкилометровые прогулки и решите попробовать, то результат вас приятно удивит.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Особенно полезны такие прогулки женщинам – они оказывают омолаживающее действие на женский организм: кожа становится эластичнее, волосы – гуще, а глаза начинают блестеть, как в молодости. Но прогуливаться надо, любуясь природой, оставив дома все заботы.

Эффект наступает через месяц или через полгода – в зависимости от состояния организма, и, что самое удивительное, дела начинают занимать меньше времени, все получается более рационально и с меньшими усилиями.



Ходьба «Нитка с иголкой»

Встаньте прямо, руки расслабленно висят вдоль туловища. Немного согните ноги в коленях и идите назад.

Пройдите назад 20 шагов (задом наперед), свободно размахивая руками, затем идите вперед 20 шагов.

Ходите вперед-назад сначала 5 минут, через неделю увеличьте время ходьбы еще на 5 минут.

Это упражнение благоприятно влияет на поясничные мышцы и координацию движений. Перед началом занятий убедитесь, что, когда вы пойдете назад, вам ничего не помешает и вы не споткнетесь и не получите травму.

Это упражнение кажется простым, однако оно является одним из самых главных помощников в сохранении здоровья позвоночника. Обязательно уделяйте ему максимум внимания, и вы не пожалеете о времени, потраченном на него.опубликовано econet

Кацудзо Ниши "Избранные упражнения и медитации"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet