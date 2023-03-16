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Мурашки и покалывания в руках и ногах: что это значит?

Источник: steptohealth.ru 16 марта 2023 6152
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Хотя мурашки еще не являются симптомом опасных заболеваний, если у тебя возникают сомнения, ты можешь обратиться к специалисту за консультацией...

Мурашки и покалывания в руках и ногах: что это значит?

Наверняка ты чувствуешь мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидишь со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного.

Однако если ты постоянно чувствуешь мурашки в руках и ногах, тебе нужно обратить внимание на свое здоровье.

Хотя мурашки еще не являются симптомом опасных заболеваний, если у тебя возникают сомнения, ты можешь обратиться к специалисту за консультацией.

 Мурашки и покалывания в мышцах: Наиболее распространенные причины

Защемление нерва в шее или спине

Сон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине.

Хотя это не является серьезной проблемой, но может вызывать покалывание в руках и ногах. Ты можешь испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как у тебя затекают плечи.

Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.

Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут тебе справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.

Также очень важно не пытаться решить проблему самостоятельно с помощью массажа или физических упражнений. Ты можешь усугубить ситуацию, так как не знаешь, что делаешь.

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Мурашки и покалывания в руках и ногах: что это значит?

Недостаток витамина B12

Ты чувствуешь мурашки в обеих руках и ногах? Это может быть связано с недостатком витамина B12 в организме.

Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.

Если это твой случай, ты также можешь страдать от следующих симптомов:

  • Усталость
  • Тошнота при физических нагрузках или попытке встать
  • Бледность кожи
  • Неспособность сосредоточиться
  • Проблемы с дыханием
  • Депрессия

Проанализируй свою диету и начни вносить в нее важные коррективы. В первую очередь, увеличь в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:

  • Мясо птицы
  • Говядина
  • Морепродукты
  • Йогурт
  • Яйца
  • Молочные продукты
  • Баранина
  • Печень
  • Тунец
  • Форель

Недостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы или веганы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.

Это твой случай? Ты недавно изменила рацион питания и уже страдаешь от дискомфорта? Тогда включи в свою диету следующие продукты:

  • Зерновые продукты (включая зерновые батончики)
  • Сыр тофу
  • Сою и ее производные
  • Лактозу в порошке

Туннельный синдром в запястье

Ты проводишь много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.

Вот что ты можешь сделать:

  • Давай рукам отдохнуть каждые 30 минут или каждый час. Во время перерыва вращай руками, сжимай и разжимай пальцы.
  • Если это возможно, сделай несколько упражнений на растяжку плеч, чтобы расслабить руки полностью.
  • Убедись, что ты сидишь в правильном положении. Если ты работаешь за столом, держи руки в правильном положении. Также используй стол правильной высоты — ни слишком низкий и ни слишком высокий, и удобный стул.

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Диабет

Если ты страдаешь от диабета, пре-диабета или невосприимчивости инсулина, следи за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.

Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии, не вылеченной вовремя.

Если ты страдаешь от диабета, рекомендуется:

  • Время от времени проводить экспертизу A1C (гликолизированного гемоглобина), которая укажет реальный уровень глюкозы в твоей крови за последние 3 месяца.
  • Контролировать свое состояние, чтобы избегать резких скачков уровня глюкозы в крови.
  • Питаться здоровой и сбалансированной пищей.
  • Выполнять физические упражнения, укрепляющие мышцы.

Гипотиреоз

При нарушении работы щитовидной железы ты можешь испытывать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.

Ты заметила у себя все эти симптомы в последние несколько месяцев? Если это так, обратись к врачу как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.

Врач должен будет взять у тебя анализ крови, чтобы проверить состояние щитовидной железы. Чтобы избежать осложнений в будущем, следуй советам доктора.

Рассеянный склероз
 

Склероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами. Проблема в том, что до сих пор никто не понимает причину этого явления.

Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):

  • Нарушения равновесия
  • Онемение конечностей
  • Нарушения подвижности рук и ног
  • Нарушения зрения
  • Зуд и жжение
  • Трудности с концентрацией

Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, тебе нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена. Ты не сможешь избавиться от этого симптома, не вылечив остальные.

Если ты давно страдаешь от мурашек в руках и ногах, проанализируй проблему и обратись к врачу за советом.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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