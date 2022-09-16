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Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Источник: sovets.net 16 сентября 2022 6250
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Редко встретишь человека без маленьких темных отметин на теле. Стоит ли обращать на эти точки внимание? Только врач различит родинки опасные и неопасные ...

Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Редко встретишь человека без маленьких темных отметин на теле. Стоит ли обращать на эти точки внимание?

Только врач различит родинки опасные и неопасные – злокачественную меланому или безобидный невус – и даст рекомендации, что с ними делать.

Стоит ли беспокоиться при появлении новых образований, когда требуется немедленное обращение к специалистам, какие признаки развития рака – ответы на эти вопросы предстоит узнать.

От беды не застрахован никто, а ранняя диагностика убережет от суровых последствий.

Что такое родинка

Первые крошечные пятнышки могут появляться у детей в грудничковом возрасте.

Родинка – это небольшое образование на коже – невус, – которое считается доброкачественным, неопасным. Основа их появления – клетки-меланоциты, накапливающие природный пигмент меланин. 

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В зависимости от его количества наблюдается отличие в окраске. Встречаются цвета:

  • красный;
  • черный;
  • розовый;
  • коричневый;
  • синий.

От расположения, концентрации меланина, зависит форма новообразований. Они могут иметь ножку или располагаться под кожей, быть плоскими и выпуклыми.

Часто встречающийся вид – круглый, но наблюдаются исключения.

Развитие новообразований провоцирует ультрафиолетовое излучение – естественное от солнца, в солярии.

Не исключены наследственные факторы.

Частая причина образования – гормональный дисбаланс, характерный для периодов:

  • полового созревания;
  • беременности;
  • климакса.

Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Какие бывают родинки

Один человек может обнаружить у себя сильно отличающиеся новообразования.

Виды родинок классифицируют по нескольким признакам. Это помогает правильной диагностике в случае изменений.

Они различаются по:

  • происхождению – врожденные, вновь приобретенные;
  • структуре – пигментные, сосудистые;
  • месту образования – в глубине, на поверхности, в пограничном слое;
  • возвышению над кожей – плоские – ровные, выступающие полусферой, на ножке, родимые пятна большего размера;
  • потенциальным угрозам – опасные, перерождающиеся в меланому, неопасные.

Безопасные родинки

Имеющим на коже темные пятнышки, следует быть внимательным к их изменениям. В срок обнаруженные признаки перерождения в меланому, способствуют своевременному удалению образования, сохранению здоровья.

Безопасные родинки отличаются:

  • присутствием ножки – ее не могут сформировать злокачественные клетки, которые разрастаются беспорядочно;
  • длительным состоянием без изменений.

Не считаются опасными пятна, появившиеся вскоре после рождения. Важно, чтобы они имели небольшие размеры.

К хорошим – неопасным – признакам новообразований относятся:

  • телесный оттенок;
  • неизмененный рисунок кожи невуса и соседних тканей;
  • мягкая консистенция;
  • волосы на поверхности новообразования – растущие из кожи, говорят об отсутствии патологий;
  • диаметр не более 5 мм;
  • симметричность;
  • невус в форме пятна.

Какие родинки опасны

Почему людям, имеющим на теле невусы, нужно следить за их изменениями? Всегда есть угроза перерождения неопасных новообразований в раковую опухоль.

Какие родинки опасны для здоровья?

Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Основные признаки, которые необходимо знать:

  • изменение оттенков в темную сторону, появление многоцветности;
  • быстрое увеличение по размерам – превышает два миллиметра за год;
  • возникновение трещин;
  • образование асимметрии вследствие неравномерного разрастания;
  • отсутствие эластичности;
  • появление зуда, жжения;
  • наличие дискомфортных ощущений.

Появление опасных родинок требует немедленного посещения специалиста для уточнения характера изменений, вероятности развития рака кожи.

Патологические превращения провоцируют:

  • травмирование невуса по неосторожности;
  • самостоятельное удаление;
  • злоупотребление пребыванием на солнце, пользованием солярием;
  • расположение образования в местах частого контакта с одеждой – на шее, голове, половых органах;
  • размещение в волосах, на лице, ладонях – где имеется большая вероятность получения травмы;
  • ранее удаленная меланома.

Чем опасны родинки

От внезапного разрастания клеток неопасной родинки не защищен ни один человек. Меланома – чрезвычайно серьезное заболевание. Не выявленные на начальной стадии изменения могут закончиться летальным исходом.

Провоцирующим фактором является неудачное самостоятельное удаление новообразований.

Опасны родинки способностью:

  • переходить в атипичную – предраковую форму;
  • разрастаться до крупных размеров;
  • превращаться в раковые;
  • при небольших внешних изменениях активно распространять метастазы по всему организму по кровеносному, лимфатическому руслу.

Как быстро развивается меланома из родинки

Перерождение невуса в раковое образование может проходить по-разному. Процесс зависит от стадии заболевания, вида опухоли.

Опасными являются мгновенные метастазы. Начинается:

  • рост раковых клеток в глубокие слои эпидермиса;
  • попадание их в кровь, лимфу;
  • проникновение в легкие, печень, почки;
  • разрастание в этих органах;
  • полное поражение организма;
  • летальный исход.

Наблюдают фазы роста пигментных клеток, по которым развивается меланома из родинки. Различают виды:

  • горизонтальный – происходит поражение верхних слоев кожи, продолжающееся до 10 лет, метастазы при этом не появляются;
  • вертикальный – сопровождается распространением раковых клеток по органам, может длиться два года, имеет неблагоприятный прогноз;
  • узловой – особо опасный – отличается глубоким распространением в течение двух месяцев.
     

Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Первые признаки меланомы

Оказать помощь пациенту можно только с началом выявления изменений. Проведенная диагностика, исследование, направление на лечение операционным способом спасают человеку жизнь.

Первые признаки меланомы:

  • увеличение высоты новообразования;
  • кровоточивость;
  • появление выделений;
  • покраснение;
  • жжение, зуд;
  • отечность тканей;
  • размягчение невуса;
  • появление корочки;
  • утолщение;
  • выпадение волос;
  • расширение пигментации вокруг места поражения.

При дальнейшем развитии опасной меланомы наблюдаются:

  • значительное изменение размеров;
  • появление боли;
  • увеличение лимфоузлов;
  • изъязвление поверхности;
  • образование новых очагов;
  • кровотечение из мест пигментации;
  • отделение жидкости;
  • уплотнение кожи;
  • появление у нее землистого оттенка;
  • признаки метастазов – хронический кашель, снижение веса, судороги, головные боли.

Как отличить родинку от меланомы

Чтобы распознавать, какие родинки опасные и неопасные, необходимо знать, как они выглядят.

Человек, имеющий невусы, чтобы исключить страшные последствия, должен постоянно контролировать появление новых образований, происходящие изменения.

Отличить родинку от меланомы можно по признакам.

Неопасное новообразование:

  • симметричное; с ровными краями;
  • равномерное по окрасу;
  • с габаритами, не превышающими 6 миллиметров.

Особенности опасной меланомы, требующие обращения за помощью к специалистам-дерматологам:

  • разрастание за короткий срок;
  • ярко выраженная асимметрия формы;
  • неоднородность по цвету – наличие вкраплений нескольких оттенков;
  • отсутствие четких границ – линия по контуру размыта, изрезана, по виду напоминает берег на географической карте;
  • увеличенный диаметр сверх шести миллиметров;
  • изменчивость любых параметров – цвета, размера, формы.

Как выглядят опасные родинки

Как смотрятся невусы, подверженные патологическим изменениям? Правильно отличить неопасные новообразования поможет только врач.

Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Опасные образования выглядят так:

  • синие – уплотнения под кожей с четкими границами, с размерами не более 10 мм;
  • узловые – по форме круглые, плоские, цвет – коричневый, черный;
  • кожные – часто бледные, выпуклые;
  • гало-невус – пигмент, окруженный белым кольцом;
  • шпиц – похож на куполообразную опухоль розовых оттенков, с возможным наличием отверстия, через которое подтекает кровь, жидкость;
  • соединительные – связывают отдельные образования в целое.

Родинка с неровными краями

Один из признаков превращения неопасного образования в опасное – изменение контуров. Зачастую у него наблюдаются размытые края, фестончатая форма границ.

Есть неопасные виды невусов – диспластические. Правильную диагностику способен сделать только специалист.

Родинка с неровными краями может представлять опасность в случае дополнительных признаков развития меланомы:

  • ускоренного изменения по размерам;
  • наличия четко выраженной асимметрии;
  • возникновения сильно изрезанных по форме границ.

Шершавая родинка

Такое новообразование неопасное, если по диаметру не больше 5 мм и сохраняет постоянные размеры. Часто его появление сигнализирует о недостатке витаминов, нарушениях питания.

Врачи советуют прийти на консультацию, если обнаружено, что:

  • гладкий невус превратился в шершавый;
  • беспокоит жжение, зуд, покалывание;
  • в середине появились неровности, уплотнения;
  • образовались участки с разными оттенками;
  • значительно увеличился диаметр.

Опасная шершавая родинка требует немедленного обследования в случае:

  • появления кровоточивости;
  • развития воспалительного процесса;
  • стремительного изменения размеров;
  • формирования асимметричности;
  • образования гнойных выделений;
  • возникновения болезненных ощущений при касании;
  • зарождение неправильной формы, размытых границ, по краям новообразования.
     

Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Большие родинки

Образования на коже большого размера – пигментные пятна. Когда они остаются без изменения, не причиняют неудобства, – это неопасное явление. Важно постоянно следить за их видом, цветом, размерами.

Чтобы исключить волнения, надо обратиться к врачу-дерматологу. Во время визита специалист проведет диагностирование, даст прогноз риска развития злокачественного новообразования.

Большие родинки становятся опасными, если они:

  • травмировались;
  • уплотнились;
  • начали чесаться;
  • были неудачно самостоятельно удалены;
  • изменились по габаритам, форме;
  • кровоточат.

Какие родинки можно удалять

Часто невусы доставляют неприятности женщинам, находясь на видном месте, – лице, шее. Даже если они не беспокоят, использовать удаление будет правильным решением – внешний вид значительно улучшится.

Врач после процедуры должен обязательно отправить ткани на гистологический анализ, чтобы решить злокачественная родинка или нет.

Если новообразование неопасное, не беспокоит, не изменяет размеров – операция не требуется.

Специалисты считают: противопоказаний не существует; важно правильно выбрать методику иссечения.

Следует внимательно относиться к новообразованиям кожи, недопустимо применять их самостоятельное удаление. Только доктор определит опасный или неопасный невус, решит, что с ним делать.

Можно удалять, если:

  • травмируются от одежды – на шее, в паховой зоне, подмышками;
  • вызывают болезненность во время прикосновения;
  • находятся под волосами на голове, могут повреждаться при расчесывании, стрижке;
  • меняют цвет, форму, очертания;
  • значительно увеличиваются в размерах;
  • отличаются наличием жжения, зуда;
  • сопровождаются воспалением, кровоточивостью. опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ua/

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