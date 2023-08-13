Гормональный сбой: 15 вопросов, помогающие определить, есть ли он у вас

Гормоны — удивительные “существа”, живущие в нашем организме. Под их дудку пляшет все тело. Именно они, выбрасываясь в кровь, могут заставить хрупкую молодую мать поднять стену, машину, остановить громадный камень, чтобы спасти попавшего под неё ребенка. Именно они отвечают за многие изменения нашего тела

Гормоны — удивительные “существа”, живущие в нашем организме. Под их дудку пляшет все тело. Именно они, выбрасываясь в кровь, могут заставить хрупкую молодую мать поднять стену, машину, остановить громадный камень, чтобы спасти попавшего под неё ребенка. Именно они отвечают за многие изменения нашего тела.

Самостоятельная диагностика гормонального сбоя

Гормоны организма можно сравнить с семью гномами: их тоже семь и они чудесным образом зависят друг от друга. Следующий тест покажет вам наглядно, как провести диагностику гормонального и метаболического сбоя самостоятельно.

Поставьте галочку, если за последние полгода вы заметили следующие проявления и/или симптомы:

1. Вас расстраивает ваше отражение в зеркале.

2. Вы откладываете какие-то жизненные радости до тех пор, пока не похудеете (например посещение пляжа).

3. Вы регулярно едите определенную пищу. Или вы постоянно стремитесь полакомиться любимой едой, даже если не голодны. Вы часто перекусываете. А ощущение голода приходит уже в первые 3 часа после приема пищи.

4. Ваш вес подвержен скачкам.

5. Находитесь в непрекращающихся поисках магической диеты. Периодически ограничиваете себя в еде, однако продержаться можете очень короткий период.

6. После еды ощущаете заторможенность, усталость или сонливость.

7. Прячете продукты или едите втихаря. Имеете секретный склад шоколада или сладостей в столе или шкафчике.

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8. Становитесь на весы ежедневно. А то, что вы там увидели, определяет настроение на весь день.

9. Частенько обжорствуете или съедаете больше того, что хотели. Случается лавинообразное употребление пищи: откусили кусочек, а исчезла вся пачка.

10. Ощущаете чувство вины за то, что съели слишком много (количество) или «неправильную» пищу (качество). Едите до тех пор, пока почувствуете себя неестественно переполненным.

11. Переедаете, а затем принимаете слабительное, вызываете рвоту или упражняетесь до изнеможения, чтобы компенсировать избыточный прием пищи.

12. У вас имеют место проблемы со здоровьем вследствие переедания, или был официально поставлен диагноз преддиабет, диабет, атеросклероз, а также обнаружены нарушения липидного профиля или метаболический синдром (центральное ожирение). Доктор рекомендовал вам сбросить вес в интересах собственного здоровья.

13. Замечаете, что для получения удовольствия от любимой пищи вам с каждым разом нужно съесть большее ее количество (например, шоколад, вино или жареный картофель).

14. Постоянно думаете о своем весе или о еде.

15. Продолжаете есть продукты, которые несут негативные последствия для здоровья: повышение веса, вздутие и/или боли в животе, ухудшение сна, газы и другие признаки несогласия организма принять любимый вами продукт.



Если вы насчитали пять и более признаков, значит, вы находитесь в заложниках у нездоровой пищи, стресса и порочных пищевых привычек. Вам следует обратить самое серьезное внимание на коррекцию гормонального и метаболического сбоя. Если вы насчитали четыре и менее симптомов/признаков, то вполне возможно, что ваш гормональный статус не угрожает здоровью.опубликовано econet

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