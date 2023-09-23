Раскрываем СЕКРЕТ восточной медицины: Как избавиться от головной боли при помощи простой резинки

Вы очень устали, вас замучила головная боль, ноют суставы и спина, беспокоит тяжесть в желудке… Вы испробовали многие способы лечения, а надежда вновь обрести здоровье тает с каждым днем… Погодите отчаиваться. Выход есть! Его откроют вам…ваши собственные пальцы.

Пальцы рук могут выполнять очень тонкую работу, а пальцы ног помогают удерживать равновесие при ходьбе. Но вы, вероятно, будете весьма удивлены, узнав, что пальцы человека содержат информацию о состоянии его здоровья.

Применение систем соответствия пальцев для профилактики и лечения болезней

Более спокойно и уверенно чувствует себя тот, кто в трудную минуту в состоянии оказать эффективную медицинскую помощь самому себе и окружающим, И это так просто!

Дело в том, что точки соответствия располагаются на пальцах не как попало, а в строгом логическом порядке, продиктованном Основными Законами Природы.

Если больные почки

Соответствия почкам находятся на тыльной стороне пальцев. Заболевания почек хорошо лечить, прикладывая к области их соответствия семена почковидной формы, например, зерна желтой акации (рис.1).

Рис.1. Семянотерапия при хроническом заболевании почек





Прогревания мини-моксой показаны в тех случаях, когда почки уменьшены в размерах (сморщенная почка) или в них имеются камни.

При застойных процессах в почках и снижении фильтрации мочи, что обычно сопровождается отеками, полезно проводить массаж зон соответствия почкам и накладывать на них семена таких растений, как петрушка, редис, укроп.

С помощью аптечной резинки можно значительно улучшить функцию почек, если поочередно то перетягивать палец посередине нижней фаланги, то резко освобождать его (рис. 2).

Рис. 2. Воздействие аптечной резинкой на зоны соответствия почкам





При воспалительных процессах в почках используйте в качестве стимуляторов маленькие минералы черного цвета и желтые магнитные звездочки.

Лечение с помощью аптечной резинки

Есть простой способ обойтись при головной боли без лекарств. Возьмите круглую резинку и туго накрутите ее на верхний сустав пальца так, чтобы кончик пальца посинел (рис. 3).

Рис. 3. Наложение эластичной резинки при головной боли на сустав большого пальца





Подержите немного, а затем резко освободите палец, кровообращение в пальце мгновенно восстановится, То же самое произойдет и с вашей головой.

Этот способ также эффективен для стимуляции кровообращения при отеках и застойных процессах в теле и конечностях.

Круглую резинку можно применять вместо жгута для быстрой остановки носовых и других небольших кровотечений. Но для этой цели ее затягивают так, чтобы палец побелел.

При этом значительно уменьшается приток крови к поврежденным сосудам, и кровотечение останавливается (рис. 4). Не держите такой жгут более десяти минут! опубликовано econet



Рис. 4. Наложение эластичной резинки на область соответствия носу в стандартной системе соответствия кисти для остановки носового кровотечения

Из книги Чже Ву Пак "Пальцетерапия"

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