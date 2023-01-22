ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА: Как правильно ухаживать за ногами

При правильном уходе за ногами больной диабетом может долго оставаться трудоспособным и вести активный образ жизни.​​​​​​​..

Язвы на стопах – серьезная проблема многих людей, которые имеют повышенный уровень сахара в крови и диагноз «диабет». От этой проблемы страдают сотни тысяч людей.

Самое неприятное, что во многих случаях раны плохо заживают и, к сожалению, часто это заканчивается ампутацией конечности. Ампутация нижних конечностей по частоте случаев стоит на втором месте после статистики травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Почему при диабете нужно внимательно следить за своими ногами

Плохой кровоток

Ежедневно на стопу приходится большая физическая нагрузка, ноги подвержены различным повреждениям: трещина, мозоль, потертость.

Эти повреждения сами по себе не опасны для здорового человека, но у человека с сахарным диабетом они могут спровоцировать серьезные последствия!

Проблема в том, что диабет разрушает сосудистую систему, поражая многие части тела: глаза, почки, ноги и стопы.

Плохой кровоток, который приводит к медленному заживлению ран, – одно из самых серьезных осложнений диабета.

В основе этой патологии лежит сужение артерий, что часто приводит к значительному ослаблению кровоснабжения в голенях и стопах.

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Плохая циркуляция затрудняет процесс заживления ран в связи с тем, что при диабете уменьшается количество доставки кислорода и продуктов питания для кожи и других тканей.

Ослабление кровоснабжения ведет к отеку ног и сухости кожи.

Потеря чувствительности

Ситуация осложняется тем, что у многих больных диабетом развивается диабетическая невропатия - это осложнение диабета, поражающее нервы.

Наиболее частый тип диабетической невропатии называется периферической невропатией и поражает периферические нервы, исходящие из спинного мозга и идущие к мышцам, внутренним органам и железам.

Повреждение нервной системы происходит из-за того, что нервные клетки не могут функционировать должным образом из-за слишком большого количества сахара в крови.

Сахар изменяет структуру и поведение клеток, мешая им реагировать на нервные импульсы.

Диабетическая невропатия приводит к тому, что кожа стопы теряет чувствительность, а также способность ощущать боль, тепло или холод.

Диабетики, страдающие невропатией, могут не ощущать уколов, царапин и ссадин из-за потери чувствительности.

Если не лечить эти мелкие повреждения, рана может превратиться в незаживающую инфицированную язву, что может закончиться ампутацией конечности.

В связи с этим важно принимать необходимые меры предосторожности для предотвращения любых повреждений стоп.

Невропатия может приводить к тяжелым деформациям стопы и искривлениям пальцев.

Поэтому всем, у кого диабет второго типа, предписан первоначальный осмотр у ортопеда, чтобы определить состояние нервов, кровообращения и общего состояния ступней.

Врач также обратит внимание на мозоли и изменения формы пальцев.

Не менее важно для больного диабетом не терять собственной бдительности. Запомните: ежедневный осмотр стоп и правильный уход за ногами предотвратят неприятные осложнения.

ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА НОГАМИ

Каждый день осматривайте ступни. Обращайте внимание на мозоли и царапины, особенно между пальцами. Если вам сложно осматривать ступни из-за артрита, лишнего веса или проблем со зрением, положите зеркало на пол – так вы сможете рассмотреть ступни лучше. Или попросите близких о помощи.

Не носите носки из нейлона, который вызывает потливость и недостаточно защищает ноги, а также со швами, которые могут натирать конечности. Выбирайте носки из влагопоглощающих материалов, например, хлопчатобумажные. Тогда ваши ноги будут всегда сухими. Ежедневно меняйте носки.

Носите обувь, подходящую по размеру и хорошо защищающую ноги. Избегайте обуви с узким носком, которая сжимает пальцы ног, и обуви со швом на пятке, что может вызывать раздражение. Покупать обувь лучше не утром, а вечером (так как в течение дня ноги немного опухают).

Не ходите босиком нигде, даже в доме, т.к. легко наступить на что-то острое и повредить ногу. Всегда носите чулки или носки без швов и туфли, чтобы исключить возможность повреждения или потертости кожи. Всегда проверяйте внутренность ваших туфель прежде, чем надеть их. Убедитесь, что подкладка туфли гладкая и там нет посторонних предметов, таких как песок или камешки.

Не ходите босиком по горячему песку на пляже или по горячему асфальту на тротуаре.

Оберегайте ноги от солнца и от перегрева. Пытаясь достичь комфортного тепла, не используйте бутылки с горячей водой, грелки, не парьте ноги в горячей воде, не прислоняйте ноги к батареям центрального отопления, бытовым электронагревательным приборам.

Не употребляйте грелки и нагревающие вкладыши.

Если ноги мерзнут, надевайте на ночь носки без швов. В холодную погоду чаще проверяйте ноги, чтобы убедиться, что они теплые, что позволит избежать обморожения.

Заботьтесь о притоке крови к ногам. Держите ноги в приподнятом положении, когда сидите. Делайте упражнения для пальцев ног по 5 минут 2 или 3 раза в день.

Делайте упражнения для голеностопа, двигая стопу вверх-вниз и в стороны для улучшения кровотока в ногах. Не держите ноги скрещенными долгое время.

Не курите. Никотин ухудшает кровоток в конечностях, ограничьте потребление алкоголя.

Мойте ноги ежедневно в теплой, но не в горячей воде, чувствительность снижается, можно ошпариться и слишком поздно заметить это. Не держите ноги в воде долго, а то кожа станет слишком сухой.

Перед принятием ванны или душа проверьте, не слишком ли горячая вода. Пользуйтесь термометром или запястьем.

Тщательно вытирайте ноги, особенно между пальцами. Пользуйтесь тальком для того, чтобы подсушить промежутки между пальцами.

Подстригайте ногти на ногах по форме пальца, подравнивайте уголки пилочкой. Не выстригайте уголки ногтя и не обрезайте заусеницы. Если ногти утолщенные или пожелтевшие, не стригите их сами, а обратитесь к специалисту.

Высокий сахар в крови может приводить к потере жидкости, а значит, к сухой, потрескавшейся коже. Чтобы кожа не высыхала, ежедневной увлажняйте ступни кремом. Смазывайте верх и низ стоп тонким слоем крема или лосьона. Не смазывайте пространство между пальцами, так как это может привести к инфекции.

Комнатные тапочки и летняя обувь должны быть с закрытыми носками. Желательно, чтобы передняя их часть была достаточно плотной, во избежание травмы.

Не делайте спиртовых или водочных согревающих компрессов. Не применяйте солевых ванн с лечебной целью без совета врача.

Не пользуйтесь пластырями. При снятии пластыря дополнительно травмируется тонкая кожа.

Не применяйте для обработки ран традиционные средства, такие как йод, салициловая кислота, перекись водорода. Эти средства представляют серьезную опасность для кожи диабетика.

Не удаляйте самостоятельно мозоли, бородавки и натоптыши. Любое повреждение может привести к нежелательным последствиям.

Будьте осторожны во время дождя – если ноги промокли, следует срочно сменить обувь и надеть сухие носки. Не находитесь долго в бассейнах. Если вы посещаете бассейн, то проконсультируйтесь с врачом о том, как защитить ноги.

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Ни в коем случае не пользуйтесь вазелином, средствами на основе минеральных масел или детским маслом, так как эти средства не абсорбируются кожей. Не пользуйтесь также средствами, в составе которых содержится большое количество консервантов, красителей, спирт и глицерин. Большинство традиционной косметики и салонные процедуры могут усугубить течение заболевания.

Если случайно поранились, старайтесь не наступать на больную ногу. Рану промойте от грязи, наложите стерильную повязку и немедленно обратитесь к врачу!

Делайте упражнения – но не перенапрягайтесь. Диета и упражнения – краеугольные камни для диабетиков: их сочетание позволяет поддерживать в норме уровень сахара, холестерина и триглицеридов.

Если у вас травмированы ступни, обсудите с врачом, какие упражнения вам подойдут. Это могут быть плавание, йога и прочие занятия, не дающие сильной нагрузки на ступни. Регулярно проходите медосмотры.

Регулярно делайте анализы крови и мочи.

Если у вас высокое артериальное давление или повышенный холестерин, принимайте меры для их снижения.

Ведите здоровый образ жизни, стараясь поддерживать уровень сахара в крови близким к норме, придерживайтесь рекомендаций вашего врача.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НОГ

Существует специальный комплекс упражнений для ног, которые помогают сохранять их «в форме».

Лучшим упражнением, конечно, считается ежедневная ходьба в ускоренном темпе — продолжительностью от 30 минут до 1 часа.

Хорошо, если вы увеличиваете дистанцию каждый день, а возвращаясь с прогулки, быстро поднимаетесь по лестничному пролету, используя при этом только подъем свода стопы.

Но если по каким-либо причинам много ходить вы не можете, по крайней мере не забывайте выполнять упражнения.

1. Держась за спинку стула, присядьте как можно глубже 10 раз. Спина при этом должна быть прямая.

2. В положении стоя упритесь ладонями в стену. Поставьте ноги так, чтобы туловище было немного наклонено вперед. Стопы должны полностью соприкасаться с поверхностью пола. Согните руки 10 раз, держа при этом спину и ноги выпрямленными. Упражнение помогает предотвращать судороги мышц ног.

3. Поднимитесь на носочки и опуститесь на пятки 20 раз. В то же время попытайтесь переносить центр тяжести с одной ноги на другую.

4. Сядьте на стул и встаньте. Повторите так 10 раз. Руки при этом должны быть скрещены на животе.

5. Держась за спинку стула, поочередно поднимайтесь на кончики пальцев правой и левой ног. Повторите 10 раз.

6. Встаньте одной ногой на возвышение, например на большую книгу. Держась за стул или стол, сделайте 10 махов вперед-назад другой ногой. Смените положение ног и повторите упражнение.

7. Сядьте на пол, отклонитесь немного назад и упритесь руками в пол позади себя. Встряхните несколько раз стопами до появления чувства теплоты и расслабленности.

8. Делайте вращательные движения поочередно левой и правой стопами – каждой по 10 раз.

9. Сгибайте и разгибайте пальцы стоп. Повторите каждой по 10 раз.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФИТОВАННЫ

При упорном кожном зуде, заусенцах, микротрещинах, фурункулезе, гнойничках, сухих мозолях, гиперкератозах следует заняться профилактикой. Хороший способ — общие ванны с лекарственными травами.

На одну ванну необходимо в среднем 150-200 г сухого растительного сырья

Три части цветов бузины, 2 части листа смородины, 2 части листа крапивы, 2 части цветов пижмы, 4 части травы хвоща, 5 частей травы череды. Двести граммов сбора заваривают 3-5 л горячей воды и кипятят 10 минут на малом огне, процеживают и выливают в ванну. Ванна должна быть не горячая (26-38 °С), продолжительность — 10-15 минут. Принимают ванны 3 раза в неделю, курс — 10-12 процедур.

При трофических изменениях в ступнях (ломкость ногтей, трещины, гиперкератоз), свойственных сахарному диабету, рекомендуются ножные ванны с сушеницей топяной: 50 г измельченной травы добавляют в ведро кипятка, настаивают по мере остывания 1-1,5 часа.

При правильном уходе за ногами больной диабетом может долго оставаться трудоспособным и вести активный образ жизни.опубликовано econet

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