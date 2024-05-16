Какой у вас ОБМЕН ВЕЩЕСТВ: белковый, углеводный или смешанный?

Если вы употребляете продукты в соответствии с вашим обменом веществ, питание будет обеспечивать вам огромный прилив энергии, заметное улучшение умственных способностей и эмоционального благополучия, а также чувство насыщения на несколько часов.

Дэвид Кирхофф, президент Weight Watchers («Следящие за весом»), крупнейшей в мире диетической компании, недавно заявил на сайте компании:

«Подсчитывать калории бесполезно.

Если у нас в одной руке – яблоко пищевой ценностью 100 калорий, а в другой руке - пачка печенья пищевой ценностью 100 калорий, и мы считаем их «одинаковыми», поскольку в них содержится одинаковое количество калорий, это значит, что при выборе продуктов питания мы ограничиваемся только калориями».

Кирхофф и Weight Watchers отказались от популярной в компании системы «подсчета» благодаря которой, те, кто сидели на диете, чтобы похудеть, могли есть любые продукты, но маленькими порциями. Новая система призывает сидящих на диете употреблять больше натуральных и меньше обработанных продуктов.

По данным Time Magazine:

«Радикальный пересмотр, который является первым крупным изменением в программе баллов, происходит одновременно с тем, как Weight Watchers пытается возродить свой пострадавший от кризиса бизнес».

Это весьма примечательная новость. Более десяти лет Weight Watchers были лидерами по подсчету калорий, для стремящихся похудеть, поэтому признание «бесполезности» подсчета калорий – это, конечно же, радикальный шаг.

Возвращение к натуральным, необработанным продуктам – путь к здоровью и избавлению от лишнего веса

Посмотрим, поможет это и навредит их бизнесу, но в целом программа изменилась в лучшую сторону. Я говорю «в целом», потому что есть одно правило, которое может стать причиной заблуждения некоторых людей в рамках этой новой программы, и далее я расскажу вам об этом.

Почему империя по разработке методов похудения отказалась от своей всемирно известной системы?

Если вы не слышали о Weight Watchers, вы, должно быть, последние десять лет жили в глухом лесу. Их бизнес стал целой империей похудения, стоимость которой перевалила за $2,7 млрд после того, как в 1997 году они ввели свою популярную «систему подсчета».

Придерживаясь этой системы, люди, сидящие на диете, могли есть все, что хотели, но каждому продукту присваивалось определенное количество баллов, что упрощало процесс подсчета калорий, благодаря чему эту систему использовали миллионы людей.

Самое важный фактор в их пересмотренной программе - то, что теперь они стремятся к более натуральным, необработанным продуктам и «наказывают» сидящих на диете, если они позволяют себе продукты, богатые пустыми калориями, т.е. продукты с низкой питательной ценностью.

Как по мне, так лучше поздно, чем никогда. Я долго выступал против подсчета калорий именно по этой причине. Вы не станете здоровее, если будете есть меньше печенья, чем раньше, даже если вам удастся сбросить килограммы. Если вы действительно хотите похудеть и улучшить свое здоровье, то замените пустые калории и денатурированные продукты питательными веществами!

По этому, я аплодирую WeightWatchers – они, наконец, увидели свет. Возвращение к натуральным, цельным (желательно, органическим, местного производства), необработанным продуктам – это самый правильный путь к улучшению здоровья.

Возвращение к натуральным, необработанным продуктам – ключ к похудению и здоровью

Журнал Time объясняет основные изменения в программе подсчета:

«Как и в старой программе, в новой практически любому существующему продукту присваивается некое количество баллов, и рассчитывается ежедневный рацион в баллах, с учетом роста, веса и возраста участника. Но теперь изменилось большинство значений баллов.

Теперь в системе отдается предпочтение продуктам с высоким содержанием белка или клетчатки, который требуют от организма больше усилий по превращению их в энергию, а также обеспечивают более продолжительное чувство сытости. В то же время, увеличились баллы за продукты, нагруженные углеводами, которые легко усваиваются организмом и превращаются в жир».

На первый взгляд все выглядит вполне логично. Белок – является богатым источником, насыщающим человеческий организм, даже больше, чем углеводы и жиры. Проще говоря, употребления белка помогает вам дольше чувствовать сытость.

Тем не менее, несмотря на то, что употребление большего количества белка является полезным для большинства людей, также важно понимать, что количество и тип необходимого вам белка существенно зависит от вашего пола, роста, веса, уровня нагрузки, и, что самое главное, вашего обмена веществ.

Для определения индивидуальных особенностей организма, вам следует установить какой у вас обмен веществ - белковый, углеводный или смешанный.

Для людей с белковым обменом веществ более эффективны диеты с низким содержанием углеводов, высоким содержанием белков и жиров. Типичное соотношение – это 40% белка и по 30% жиров и углеводов, но эти количества можно легко изменять на 50% жиров и всего лишь 10% углеводов - в зависимости от индивидуальных генетических требований.

Люди, у которых обнаружен углеводный обмен веществ, как правило, лучше всего себя чувствуют, если большая часть их пищи является растительными углеводами. Но они также нуждаются в определенном количестве белка и жиров в своем рационе. (Люди смешанного типа находятся где-то посередине.)]

Богатые на белок продукты

Помимо определения идеального для себя количества или соотношения белка, необходимо обратить внимание и на тип белка, потому что правила по его употреблению тоже зависит от вашего обмена веществ.

Людям с белковым обменом веществ, например, прекрасно подходит мясо с высоким содержанием пурина, такое как красное мясо курицы или высокого качества стейки, а люди углеводного типа в качестве источника белка предпочитают белое мясо или даже бобы.

Тем не менее, по моему опыту, большинство людей едят недостаточно белка, поэтому, перемещение внимание от белков в сторону углеводов, скорее всего, направит большинство людей в правильном направлении.

К традиционно хорошим источникам белка (хотя нужно определить свой обмен веществ, чтобы ваше питание стало по-настоящему полезным для оптимального здоровья) относятся:

Яйца (в идеале, сырые органические, от птицы, выращенной на вольном выпасе)

Мясо выпасных коров и зубров

Органическое мясо выпасных кур и страусов

Молочные продукты от выпасных животных (сырое молоко, сыр из сырого молока, и т.д.)

Пойманная в природе, не содержащая ртути рыба (можно есть только в том случае, если лабораторно подтверждено, что она не загрязненная)

При выборе источников белка крайне важно найти высококачественную продукцию.

Это может быть мясо выпасных (а не вскормленных зерном) животных, сырые (не пастеризованные) молочные продукты и пойманная (а не выращенная на ферме) рыба, которая точно не загрязнена ртутью и другими загрязняющими веществами.

Белок, действительно, очень полезен. Но, все же, ваше здоровье не станет лучше, если вы будете есть говядину от вскормленных на зерне коров (а именно такая продается в супермаркетах), курятину, напичканную пестицидами или богатую ртутью рыбу. Ваша задача обращать внимание на источники белка и то, как эта продукция была выращена.

Основной недостаток новой программы Weight Watchers

Теперь давайте рассмотрим главный недостаток новой программы Weight Watchers: они разрешают есть фрукты в неограниченном количестве. Если вы читаете эту информацию не в первый раз, то вы сразу же поймете, почему это может быть опасно для здоровья многих людей.

Дэвид Кирхофф все-таки предупреждает своих клиентов о переедании, говоря:

«Радуйтесь тому, что «стоимость» фруктов – 0 баллов, но не теряйте голову.

Лишь 10% американцев едят рекомендуемое количество фруктов, поэтому большинство из нас не рискуют переесть фруктов по новой программе. Тем не менее, если вы уже едите много фруктов ежедневно, не нужно удваивать или утраивать их количество - это приведет к замедлению потери веса.

В случае сомнений, используйте здравый смысл, слушайте сигналы своего тела (съешьте немного фруктов, потому что вы действительно голодны, а не потому, что можно) и старайтесь избегать бездумных перекусов (я, правда, тоже этим злоупотребляю)».

Однако, без учета остается тот факт, что фруктоза, в том числе, и полученная из фруктов, тоже очень вредна, с точки зрения здоровья, для тех, кто борется с резистентностью к инсулину, метаболическим синдромом, диабетом, высоким артериальным давлением или высоким уровнем холестерина. Все они, как правило, идут рука об руку с ожирением и избыточным весом...

Но даже с учетом этого, цельные плоды и содержащаяся в них фруктоза не так опасны, как фруктоза из добавленных сахаров. Считается, что одной из причин этого является наличие в цельных фруктах большого количества природных антиоксидантов, а также других синергетических веществ, которые могут помочь противостоять вреду от фруктозы.

Почему подсчет калорий неэффективен?

Итак, возвращаясь к основной проблематике, гораздо более важно учитывать источник калорий, чем вести их подсчет. Если бы было иначе, то можно было заменить один прием пищи шоколадкой и все равно худеть...

Еще в 2004 году в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) сделаны точные выводы о том, что углеводы (читай: сахар и зерновые) являются причиной того, что за последние 30 с лишним лет американцы потребляют все большее количество калорий.

В то же время, показатели ожирения подскочили с 14,5% у взрослого населения США в 1971 году до почти 28% в 2010 г. Предыдущие исследования связывали этот рост с увеличением потребления соленых закусок, пиццы и другого фаст-фуда - другими словами, большим потреблением углеводов в виде зерновых.

Каков же ответ?

По большому счету, именно потребление углеводов, будь то в виде зерновых (включая цельное зерно) и сахаров (особенно фруктозы), определит, можете ли вы контролировать свой вес и поддерживать оптимальное состояние здоровья.

Если вы страдаете избыточного веса и/или других проблем со здоровьем, отказ или серьезное ограничение употребления зерновых углеводов и сахара может помочь вам избавится от этой проблемы.

Настоящим лекарством для вас станет возвращение на кухню и приготовление еды по добрым старым рецептам. Если вы не хотите тратить на это время, вы можете попросить об этом ваших родных, которые с радостью потратят время, что бы приготовить для вас свежие, полезные блюда.

Как и у многих людей, в моей жизни очень мало «свободного времени», но, ради своего здоровья, 95% своей еды я готовлю сам. Это по-настоящему важный процесс, который МОЖНО выполнять самостоятельно.

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Голод – показатель оптимального уровня сытости для вашего организма

Многие этого не понимают, но частый голод может быть основным признаком того, что вы питаетесь не правильно. Это не только признак того, что вы едите неправильную еду, но это также говорит о том, что у вас, вероятно, имеется нарушение вашего индивидуального рациона питания.

Прелесть питания в соответствии с вашим обменом веществ заключается в отказе от пищевых пристрастий, благодаря чему намного легче уменьшить порции – безо всякого подсчета калорий или баллов.

Приемы пищи можно разделить на пять-шесть порций меньшего объема, при этом гораздо меньше ощущать чувство голода, чем раньше, потому что организм, наконец, получает топливо, необходимое ему для жизни.

Как правило, подбор оптимального рациона питания включает в себя пересмотр соотношения белков, жиров и углеводов, после того, как вы определите, для каких видов пищи предназначено ваше тело. Оптимальное здоровье, возможно, связано даже не с типом употребляемой пищи, а с относительным процентным содержанием каждого потребляемого продукта.

Если вы употребляете продукты в соответствии с вашим обменом веществ, питание будет обеспечивать вам огромный прилив энергии, заметное улучшение умственных способностей и эмоционального благополучия, а также чувство насыщения на несколько часов.

Но если после еды (через час или около того) вы чувствуете себя хуже, например:

Все еще чувствуете голод, даже если физически вы наелись

Возникает тяга к сладкому

Падает уровень энергии

Ощущаете возбудимость, нервозность, гнев или раздражительность

Чувствуете себя подавленным

... то вы, вероятно, употребляете неправильное для вашего обмена веществ сочетание белков, жиров и углеводов. В этом случае, я настоятельно рекомендую вам прочитать мою книгу Возьмите здоровье под свой контроль, в которой эти вопросы обсуждаются более подробно.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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