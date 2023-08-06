МОЩНОЕ средство воздействия на МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ процессы

Голодание как медицинский метод подойдет не только 80 процентам населения с резистентностью к инсулину, но также всем остальным людям.

Голодание на воде может принести много пользы, начиная от экономии денежных средств и ясности ума, и заканчивая значительным улучшением способностей вашего организма к самопоеданию поврежденных клеток (аутофагия) и увеличению количества целебных стволовых клеток.

Я чрезвычайно рад познакомить вас с замечательным человеком, который вдохновил меня на реализацию метода, который, по моему мнению, может оказать самое мощное воздействие, которое только можно себе представить, для улучшения процессов метаболизма.

Голодание - мощное метаболическое средство, которое может значительно улучшить ваше здоровье

Голодание как медицинский метод подойдет не только 80 процентам населения с резистентностью к инсулину, но также всем остальным людям.

Это настолько эффективный метод, что я начал каждый месяц практиковать пятидневное голодание. Когда вы будете читать эту статью, я буду на третьем дне из пяти своего поста.

Джордж Ньюман, с которым я познакомился прошлым летом в Сан-Диего на лекции в рамках конференции, посвященной диете с низким содержанием углеводов, затрагивает многие важные вопросы многодневных голоданий на воде. У Ньюмана нет официального медицинского образования.

Хотя он инженер, Ньюман действительно разбирается в этом вопросе. Разговор с ним вдохновил меня на переоценку моего мнения о длительном голодании на воде, которое, как я тогда думал, не было необходимым при отсутствии ожирения, диабета и некоторых других определенных состояний здоровья, таких как рак.

«Мой путь к здоровью был длинным и довольно нестандартным”, говорит Ньюман. «Тринадцать лет назад я перенес процедуру фибрилляция предсердий (ФП). Мое состояние было вызвано чрезмерными или хроническими физическими нагрузками ... В то время я занимался бегом на длинные дистанции на большой высоте. Мои тренировки были довольно интенсивными.

В качестве примера могу упомянуть забег на Пайкс Пик, который начинается на высоте 6300 футов с подъемом до 14 100 футов через 13 миль. Первый эпизод ФП произошел после тренировочного забега... У меня была парасимпатическая ответная реакция, которая является вагусным триггером ФП, а это означает, что моя система ... очень медленно работала в течение нескольких дней, и эта медлительность [стала] спусковым крючком ФП.

Короче говоря, через два с половиной месяца после этого эпизода я смог разработать для себя режим с приемом высоких доз магния, что помогло мне придерживаться ритма тренировок большую часть того времени. Я не сошел с дистанции. Однако, я больше не выполняю такое количество упражнений с преодолением больших дистанций. Несмотря на это, я все еще в хорошей физической форме (благодаря скалолазанью, альпинизму, интервальным тренировкам высокой интенсивности и упражнениям с отягощениями)».

Объяснение фибрилляции предсердий (ФП)

В результате этого инцидента и отказавшись принять стандартную медицинскую помощь в виде приема лекарственных препаратов или операции абляции сердца, он начал свое собственное исследование с целью оптимального улучшения своего здоровья.

ФП - это состояние повышенной или аберрантной электрической активности предсердия, которое является меньшей камерой сердца.

Говоря общими словами, камера беспорядочно сокращается и не может синхронизироваться с желудочками в правильном соотношении 1 к 1. ФП – это довольно распространенная проблема среди спортсменов, практикующих виды спорта на выносливость. Упражнения на выносливость повышают риск развития сердечных заболеваний, хотя здесь также присутствует и генетический фактор.

Сердце человека на самом деле рассчитано на очень интенсивную кратковременную, а не долговременную работу. Тем не менее, спортсмены, которые занимаются экстремальными видами спорта, по-прежнему являются относительно небольшой подгруппой людей, у которых случается ФП.

Большинство таких пациентов являются пожилыми людьми и имеют другие сопутствующие заболевания.

Магний - чрезвычайно важный компонент для оптимального здоровья сердца

Магний является добавкой, которую Ньюман теперь принимает ежедневно и в очень больших количествах. В какой-то момент он принимал до 5,5 г элементарного магния в день.

Сейчас он обычно принимает 1,5 грамма в день, что по-прежнему далеко от рекомендуемого количества в день, которое составляет 400 мг. Передозировка магния практически невозможна, потому что этот элемент обладает слабительным действием. Если вы примите больше, чем требуется вашему организму, магний просто выйдет из другого конца вашего тела.

Тот факт, что его организм принимает более 5 граммов в день без развития диареи, также свидетельствует о значительном истощении. Стоит отметить, что интенсивные упражнения истощают запасы магния в организме, поэтому, если вы много тренируетесь, вам нужно больше магния, чем если бы вы были неактивны.

Хотя стратегия Ньюмана для ремиссии ФП в виде приема добавок магния и уменьшения объема физической нагрузки оказалось эффективной, она не на 100 процентов идеальна. Кроме магния Ньюман также принимает предписанные лекарства для нормализации сердечного ритма, когда стратегия с приемом магния перестает действовать.

За последние 4,5 года у него было четыре случая ФП, в общей сложности около пяти часов нерегулярного ритма. Людям с заболеваниями почек, возможно, необходимо избегать добавления электролитов. У лиц с нормальной функцией почек избыточные электролиты будут выведены из организма.

Голодание — мощное средство воздействия на метаболические процессы

Ньюман действительно многое рассказал мне о пользе голодания на воде, даже если у человека нет проблемы с весом или инсулином, а его собственный пример послужил для меня мотивацией. Мой уровень инсулина натощак составляет менее 2; я не думал, что голодание пойдет мне на пользу. Однако Ньюман вдохновил меня пересмотреть свое мнение, а благодаря нашим беседам теперь я голодаю четыре или пять дней подряд. Мой первый пост был четырехдневным, теперь я ежемесячно голодаю по пять дней.

Теперь я жду этого с нетерпением. Боли нет. Работоспособность повышается: ум становится очень ясным, не говоря уже о том, что голодание делает жизнь проще и дешевле, поскольку вам не нужно ничего покупать, готовить, есть или убирать в течение нескольких дней.

Меня больше всего вдохновляет тот факт, что голодание радикально улучшает способность тела поглощать поврежденные клетки – этот процесс называют аутофагией. Голодание также увеличивает количество стволовых клеток. Ньюман объясняет это следующим образом:

“Если вы ознакомитесь с работой Вальтера Лонго ... вы отметите удивительный факт, что подопытные грызуны и мыши с раком голодали до химиотерапии, во время химиотерапии и после химиотерапии, после чего им начинали снова давать еду, чтобы грызуны могли восстановить вес, который у них был до голодания …

Химиотерапия, как правило, уменьшает количество белых клеток крови, но после шести или семи циклов [голодания и последующего кормления] исследователи заметили, что у этих мышей количество лейкоцитов было как у молодых особей, а не как у подопытных мышей, больных раком, прошедших большое количество курсов химиотерапии.

Мне стало интересно. Я задал себе вопрос: «Как долго нужно голодать, чтобы получить такой [эффект]?» Так как исследователи выяснили, что стволовые клетки у этих мышей создают новые лейкоциты ... Я прослушал интервью Ронды Патрик с Гвидо Кремером.

Он - коллега Вальтера Лонго ... Он упомянул, что мышь в течение дня голодания теряет 10 процентов своего веса ... Я хочу сказать, что, если я голодаю в течение пяти дней, это не сравнимо с двухдневным голодом у мыши. Итак, у меня есть вопрос касательно длительности голодания, чтобы получить этот эффект [эффект создания стволовых клеток]; и я не знаю ответа».

Полезная информация для тех, кто хочет настроить свой организм на потребление жиров

Придерживайтесь кетогенной диеты , богатой здоровыми жирами, с низким содержанием чистых углеводов и со средним количеством белков.

Убедитесь, что вы едите достаточно соли. Вам нужно около 6-8 граммов высококачественной натуральной соли в день. Во время голодания — это непросто, потому что вам вряд ли захочется пить соленую воду. Для этого я использую другой способ: я просто насыпаю гималайскую соль на свою ладонь и слизываю ее. Во время голодания я так делаю несколько раз.

Это поможет избежать так называемого «кето-гриппа», что является не более чем дефицитом натрия. Когда вы находитесь на кетогенной диете, получение достаточного количества соли из продуктов питания, как правило, не является проблемой.

Чтобы предотвратить наступление большинства неприятных ощущений и побочных эффектов, связанных с переходом на сжигание жира, начните с увеличения периода, в течение которого вы практикуете периодическое голодание. Каждый день постепенно уменьшайте свое окно приема пищи до четырех или даже двух часов.

Если вы сделаете это в течение месяца или около того, ваш организм научиться сжигать жир, что упростит переход на кетогенную диету без каких-либо побочных эффектов.

Голодание на воде – мощный инструмент для улучшения здоровья

Существует огромный страх голодания на воде. Многие думают, что, когда их организм войдет в режим голодания, это приведет к разным катастрофам, не говоря уже о том, что нужно будет бороться с неумолимым голодом в течение нескольких дней подряд.

По правде говоря, если вы проведете исследование и будете использовать стратегии, рекомендованные в этом интервью, вы не войдете в режим голодания; вы попадете в режим создания здоровья. И вы не будете сражены голодом.

Голодая по пять дней каждые 14 дней, Ньюман выходит далеко за рамки практики большинства врачей и исследователей, а его лабораторная работа предоставляет убедительные отдельные доказательства того, что интенсивное голодание не ухудшает, а улучшает здоровье.

На момент этого интервью он прошел 13 циклов пятидневных голоданий, которые он проводил каждые две недели; мышечная масса осталась неизменной, а плотность его костей была как у человека, моложе его в два раза.

«Чтобы получить объективные данные, я прошел сканирование DEXA ... Мой Т-критерий равен нулю, [который] означает, что средняя плотность минералов в кости соответствует 30-летнему возрасту. Мне 62 года. Если бы этот показатель был +1, это означало бы, что плотность костей на одно отклонение выше стандарта; a -1 означает одно отклонение ниже стандарта.

Затем, что касается результатов состава моего тела, всех моих конечностей и других частей, процент жира в организме был 16,7 ... Я не бодибилдер, но я довольно худой. Я проверил уровень сахара в крови во второй половине дня, он был на уровне 31. Это пятый день голодания, а кетоны в сыворотке были на уровне 6 ... Я пошел в спортзал и [провел] супер медленную тренировку до полного изнеможения…

Я не тренировался примерно месяц; я также не [тренировался] в день голодания, но мне удалось увеличить время под нагрузкой в среднем на 84 процента. Затем я начал тренироваться подобным образом ... каждый пятый день, [и] мне удавалось постепенно увеличивать время под нагрузкой в основном каждый раз на пятый день голодания, что я считал интересным фактом, потому что в этот день какое-либо питание отсутствует».

Подходит ли вам голодание на воде?

Голодание будет полезно большинству людей, независимо от того, страдаете вы или нет от лишнего веса или диабета.

Очень важно правильно подготовиться к этой процедуре. В возрасте 62 лет с диагнозом ФП Ньюман является вдохновляющим примером того, как простое изменение образа жизни может изменить здоровье. В его случае он может значительно контролировать свое состояние в сочетании с кето-адаптацией, голоданием и приемом магния.

Как и Джордж, большинство из вас, кто читает эту статью, не связаны с медициной. Однако он на собственном примере показывает, что, если у вас есть интеллект и настойчивость, вы можете изучить определенную литературу и безопасно реализовать стратегии здравоохранения, которые могут помочь решить основную проблему со здоровьем.

Надеюсь, вы подумаете о включении голодания в свой инструментарий самопомощи, потому что это действительно одно из самых мощных метаболических средств, которые я знаю.

В качестве бонуса можно добавить, что эта процедура не будет вам стоить ни копейки. Вы фактически сэкономите свои деньги, потому что несколько дней не будете покупать еду. Ньюман отметил следующее: «Я думаю, что, если бы люди жили в режиме 5-к-2 (то есть, голодали 2 дня каждую неделю), это, вероятно, резко изменило бы траекторию здоровья нации».

Несмотря на все вышесказанное, существует несколько абсолютных противопоказаний. Если к вам относится одно из следующих утверждений, вам НЕ подходят длительные периоды голодания:

Недостаточный вес , при котором индекс массы тела (ИМТ) 18,5 или ниже.

Недоедание (в этом случае вам нужно есть более здоровую и питательную пищу).

Дети не должны голодать более 24 часов , так как они нуждаются в питательных веществах для дальнейшего роста. Если вашему ребенку нужно похудеть, исключение рафинированного сахара и зерна является более безопасным и более подходящим методом. Голодание является рискованным для детей, поскольку оно исключает ВСЕ питательные вещества, в том числе и те, в которых они нуждаются постоянно.

Беременные и/или кормящие грудью женщины. Чтобы обеспечить здоровый рост и развитие ребенка, мать нуждается в непрерывном питании, поэтому голодание во время беременности или грудного вскармливания является слишком рискованным для ребенка.

Я также не рекомендую голодать людям с расстройствами пищевого поведения, таким как анорексия, даже если у них нет клинически недостаточного веса. В дополнение к этому, будьте осторожны, если вы принимаете лекарства, так как некоторые из них нужно принимать во время еды. Риски особенно высоки, если вы принимаете лекарственные препараты против сахарного диабета.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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