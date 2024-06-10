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ПЕЧЕНЬ: Самый доступный метод очищения

Источник: zid.com.ua 10 июня 2024 6384
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Предлагаем вашему вниманию простой способ очищения печени, который с легкостью вы сможете приготовить в домашних условиях. Также вы узнаете несколько несложных рекомендаций, которые также помогут быть здоровой вашей печени.

ПЕЧЕНЬ: Самый доступный метод очищения

Существует несколько подходов к очищению печени, в том числе и упрощенный вариант, при котором используются растительные компоненты.

Чистка печени: простой домашний рецепт

Для это необходимо: 5 столовых ложек сухих ягод шиповника измельчить и залить в термосе 1 л кипятка. Настоять ночь.  Утром растворить 2-3 ст. л. аптечного сорбита или ксилита и выпить натощак (в 5 часов утра).

Через 30 мин выпить очередную порцию настоя, но уже с 1 ст. л. препарата.

Оставшийся настой шиповника выпить в течение дня.

Завтракать можно не раньше, чем через час после процедуры. Пища должна быть легкой: фруктово-овощная диета и каша на воде.

Такую процедуру желательно повторять каждые два дня, пока не наступит эффект полного очищения.

Каждый день на ночь делать очистительные клизмы или принимать настои листьев сены, отвар коры крушины. Замечу, что во время очистительных процедур не следует бояться неприятных кратковременных ощущений, вызванных выведением из организма разной грязи, шлаков, слизи, камней и т.п.  Некоторые люди пугаются этих ощущений и прерывают процедуру.Этого делать нельзя ни в коем случае, так как таким образом сдвинутые с места холестериновые накопления остаются в печеночных ходах. Поэтому процедуру нужно проводить до полного очищения органа.

ПЕЧЕНЬ: Самый доступный метод очищения

После завершения процедур, направленных на очищение печени, хорошо будут влиять на организм отвары и настои желчегонных трав: крапивы, бессмертника, тысячелистника, календулы, чистотела, шалфея и т.п.

Для профилактики можно принимать сок красной свеклы и моркови в равных пропорциях. Пить по 1 ст. л. 3-5 раз в день.

Еще очень полезно при заболевании печени, зашлакованных желчных протоках пить 3-4 раза в день рассол квашеной капусты. Употребляют по 0,5 стакана за полчаса до еды.опубликовано econet

Автор Юрий Батулин

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Источник: https://econet.ua/

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