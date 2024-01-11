ВДОВИЙ ГОРБ: Почему нужно лечить отложение солей на шее

Отложение солей на шее в народе называют вдовий горб. Это заболевание развивается достаточно медленно, с каждым годом усугубляя ситуацию. Отложение солей не только доставляет дискомфорт и приносит болевые ощущения, но и негативно сказывается на внешнем виде.

Первым симптомом недуга "вдовий горб" являются боли в области шеи и плеч, которые усиливаются при физической нагрузке. Существует несколько способов избавления от отложения солей на шее. Чаще всего этому заболеванию подвержены люди, ведущие малоактивный и сидячий образ жизни. Чтобы предупредить развитие «вдовьего горба2, нужно быть постоянно в хорошей физической форме. В случае, когда заболевание уже появилось, может помочь комплексное и квалифицированное лечение.

Как убрать "вдовий горб"

Тип лечения прежде всего зависит от тяжести недуга. В самом начале развития основным методом является физиотерапия, в которую входят электротерапия, ультразвук, термическая обработка и т.д. Дальнейшее лечение может включать в себя фармацевтическую терапию боли, лечение с помощью инъекций, лечебную гимнастику.

Хирургическое лечение – это всегда последний вариант. Бывают случаи, когда без него просто не обойтись. Обычно такое бывает при позвонковой грыже. Запущенное отложение солей на шее вызывает массу проблем со здоровьем. Может нарушиться подвижность кисти, а в очень тяжелых случаях развивается нарушение подвижности пальцев. Ухудшается мозговое кровообращение, что в некоторых случаях вызывает инсульт.

Первые признаки синдрома спинной артерии и нарушения кровоснабжения мозга – это регулярные головные боли утром, болезненные ощущения в области шеи, нарушение зрения, тошнота, пульсирующая головная боль и т.п.

Если не лечить шейный остеохондроз, болезнь начнет прогрессировать и перейдет в хроническую форму. Мозг будет постоянно страдать от недостатка кислорода, могут развиться вегетососудистая дистония и гипертония. Постоянный недостаток кислорода приводит к ухудшению памяти, развитию слабоумия.

При обнаружении у себя первых симптомов недуга немедленно обратитесь к врачу. При необходимости он назначит соответствующее лечение, которое предотвратит развитие заболевания.

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Как избавиться от солевых отложений

Существует несколько эффективных народных рецептов, которые помогут убрать горб на шее.

Компресс из соли и меда.

Смешайте 1 ст. л. меда с 1 ст. л. соли. Приготовленную кашицу выложите на бинт или марлю, заверните и положите на больное место. Чтобы область шеи хорошо прогрелась, зафиксируйте компресс шерстяным платком. Процедуру стоит повторять до тех пор, пока не появятся видимые результаты.

Фасолевый отвар.

В 1 л воды сварите 5 ст. л. фасоли. Кастрюлю с отваром заверните в теплое одеяло и оставьте на всю ночь. С утра процедите отвар и принимайте по 400 мл в день до тех пор, пока состояние не улучшится.

Аспириновая настойка.

Растолките 10 таблеток аспирина и залейте 250 мл водки. Поставьте средство в темное место на 2 дня. Получится достаточно мутная смесь, т. к. таблетки не полностью растворятся. Готовой настойкой после массажа растирают болевые участки или делают компресс.

Лавровая настойка.

Залейте 500 мл спирта смесь 2 ст. л. коры ивы и 2 ст. л. коры сирени, 1 ст. л. лаврового листа. Добавьте 50 мг камфарного спирта и поставьте в темное место на 3 недели. Каждый день взбалтывайте средство. Готовый состав надо процедить и ежедневно растирать область шеи.

Мазь на свином сале.

Смешайте по 100 г несоленого свиного сала, цветочного меда и тройного одеколона. Добавьте 1 ч. л. 70% уксуса. Все хорошо перемешайте и дождитесь растворения твердых ингредиентов. Смазывать больные места мазью рекомендуется дважды в день (утром и вечером). Мазь хранится в холодильнике и со временем не теряет своих лечебных свойств.

Рисовое лекарство.

Тщательно промойте рис, залейте его теплой водой и поставьте в темное и холодное место на ночь. Утром воду слейте, возьмите 1 ст. л. риса, отварите его в чистой воде без соли в течение 4-х минут. Готовую кашу съешьте натощак. Оставшийся рис снова залейте водой, а утром повторите процедуру. Тибетские монахи считали, что эта крупа впитывает в себя лишнюю соль, тем самым выводя ее из организма.опубликовано econet

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