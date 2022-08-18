БОЛЬ В КОСТЯХ: 5 средств, которые помогут

Диета очень важна для того, чтобы предотвратить и облегчить боль в костях. Однако вы также должны поддерживать физическую активность, чтобы укрепить кости и предотвратить осложнения. Также в статье вы узнаете 6 домашних средств от боли в костях.

Если вас постоянно беспокоит боль в костях, то эта статья для вас. Ведь многие задаются вопросом, что можно сделать, чтобы снять дискомфорт. Доказано, что хорошее функционирование опорно-двигательной системы зависит от многих факторов. Среди них упражнения, питание, богатое кальцием и витаминами. Кроме того, важен правильный уход после травм (трещин или переломов костей). Если пренебречь хотя бы одним из них, вы можете столкнуться с такой проблемой, как боль.

5 натуральных средств при болях в костях

С другой стороны, известно что люди, страдающие остеопорозом, более склонны к травмам. Ведь это заболевание делает кости слабее, так как оно уменьшает костную массу.

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Болезнь не дает правильно усваиваться белкам и минеральным солям, «строительному материалу» костей. А потому они становятся менее прочными, то есть склонны к переломам.

1. Продукты с высоким содержанием витамина D

Витамин D способствует поглощению кальция костями. В результате он помогает минерализации костей. По мнению ученых, недостаток витамина может быть вызван неправильным питанием, или же нехваткой солнечного света.

Дефицит витамина D может вызвать проблемы с костями. К ним можно отнести такие заболевания, как рахит у детей и остеомаляция у взрослых. Он также влияет на печень и другие внутренние органы, поскольку препятствует регуляции количества кальция и фосфора в крови.

Среди натуральных продуктов, богатых витамином D стоит особо выделить морскую рыбу. В ней всего 5 % жира, все остальное — чистый белок. Более того, морская рыба содержит от 7 до 22 г витамина D на 100 граммов.

В частности, к этой группе относятся:

Сардины

Лосось

Сельдь

Морской угорь

Другими словами, это высоко-белковый продукт, который к тому же богат витамином D. Как лучше ее приготовить? Советуем употреблять рыбу в копченом виде или же приготовленную на медленном огне. Так вы естественно сохраните максимальное количество питательных веществ.

2. Рыбий жир

Его извлекают из печени трески и это первое средство для борьбы с артрозом. Это заболевание, которое поражает суставы, вызывая боль и дискомфорт в костях. Пару десятилетий назад его рекомендовали для развития суставной и костной системы у детей. Более того, его можно использовать в качестве средства, снимающего боль.

Рекомендуем проконсультироваться у врача, и принимать эту добавку.

3. Имбирь, если беспокоит боль в костях

Всем знаком имбирь. Это корень, обладающий целебными свойствами против самых разных заболеваний или проблем со здоровьем. Имбирь славится своим натуральным болеутоляющим и противовоспалительным действием. Например, он помогает уменьшить боль, вызванную такими заболеваниями костей, как артрит.

Есть много способов применения имбиря, хотя наиболее часто используются имбирный чай и в компрессах. Мелко порежьте корень, залейте его кипятком и сделайте горячий компресс. Это поможет успокоить боль.

4. Крапива

Крапива обладает мочегонными свойствами, которые помогают очистить кровь, а также снять воспаление в костях и суставах. Рекомендуем приготовить травяной чай. Вот его рецепт:

Ингредиенты:

1 столовая ложка крапивы (15 г)

1 чашка воды (250 мл)

Приготовление:

Во-первых, нагрейте воду и, когда она достигнет кипения, добавьте крапиву.

Дайте напитку настояться в течение 10 минут, процедите и пейте.

Рекомендуем пить по три чашки в день, чтобы помочь циркуляции крови в пораженной области.

5. Ромашка

Так же, как крапива, масло ромашки обладает противовоспалительными свойствами. В частности, они помогут вам, если вас беспокоит боль в костях. Нанесите его массажными движениями. В результате такой массаж поможет улучшить кровообращение. Это средство снимет состояние дискомфорта в костях.

Старайтесь больше заниматься спортом, чтобы улучшить состояние вашей костной системы.

Итак, надеемся, что эта статья поможет не просто победить боль в костях, но и, разумеется, вести более здоровый образ жизни. Другими словами, не стоит забывать, что и здоровое тело, и разум нуждаются в постоянном питании и упражнениях.опубликовано econet.ru.

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