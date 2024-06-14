Геморрой – очень «неудобное» заболевание, причины которого являются не только физические, но и психосоматические факторы. Мы часто слышим фразу «Это просто какой-то геморрой!» и не понимаем, ЧТО говорим на самом деле. Почему же возникает заболевание и как решить эту проблему?



Как часто мы слышим фразу в быту: «Это просто какой-то геморрой!» или «Там такой геморрой......! » Это поразительно точно описывает результат физического геморроя, который возникает у пациента. О чем же нам говорит геморрой как психосоматическое заболевание? Это нарушение относят к болезням венозного застоя, но у геморроя есть свои особенности.

Геморрой какой-то!!!

Любой застой обозначает то, что скопилась энергия или информация, и пришло время, чтобы её реализовать. Иметь дело придется с чем-то тревожным и неизвестным, и человек пытается оттянуть или затормозить начало движения. А на уровне тела нарушается работа клапанов в венах, вот и получите застои и воспаления.

Но вернёмся к "изюминке" геморроя. Его отличие от застоя в других частях тела в том, что ослабленная сетка венозных сосудов (геморроидальные узлы) может выпадать наружу через задний проход.

Таким образом, система приводит себя в баланс и реализовывает накопившуюся энергию. И тогда уже человеку становится невозможно игнорировать проблему, которую он отказывался решать до этого.

Но есть ещё один важный нюанс - это место расположения геморроидальных узлов (анальное отверстие).

Часто пациенты стесняются даже обсуждать это, а не то чтобы лечить. Всё это лишь очередной раз доказывает, что геморрой - это проявление на физическом плане крайне неприятной и стеснительной проблемы, которая делает человека очень уязвимым. Он не решил её из-за чувства стыда, поэтому и стоит на месте. Но тело не умеет врать!

Как решить проблему?!

Для начала ответьте на эти проясняющие вопросы:

1. Какая у меня есть проблема, решение которой я откладываю на потом?

2. За что мне не хочется браться?

3. Какую тему я избегаю рассматривать?

4. Что в моей жизни мне приносит наибольшую боль и тяжесть?

Честные ответ будут иметь выход на одну и ту же тему или проблему. Она то и является пусковым механизмом геморроя. Сначала нужно будет решить её, а дальше - остеопатия и пиявки. И только всё это вместе устраняет и причину, и следствие. А медицина оперативным путём только удаляет следствие и, естественно, через время всё опять появляется.

Автор Ангелина Петренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet