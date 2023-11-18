Как НЕРВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ влияет на организм: 6 фактов

Оставленное без внимания нервное напряжение может приводить к появлению физических симптомов, способных снижать качество нашей жизни. Именно поэтому так важно своевременно решать эту проблему.

Сильное нервное напряжение обычно вызвано беспокойством. Например, из-за важного события, сложного момента или задачи. Как правило, оно может длиться от нескольких часов до нескольких дней. В этом случае нам не стоит опасаться серьёзного вреда для здоровья.

Другое дело, если сильное нервное напряжение становится хроническим. Особенно, когда мы не боремся с этой проблемой. В этом случае она может зайти слишком далеко. Так, в частности, оно опасно для нашей психики!

Последствия хронического нервного напряжения

Это не может не сказываться и на физическом здоровье и других аспектах, о которых мы даже и не подозреваем.

В нашей сегодняшней статье нам хотелось бы поговорить о последствиях хронического нервного напряжения. Порой мы списываем эти симптомы на другие заболевания. Однако корень проблемы скрывается именно в нервном напряжении.

1. Расширенные зрачки

Когда наши зрачки расширяются независимо от яркости солнечного света, надо насторожиться. Это проблема, которую стоит распознать и решить.

Одна из причин расширения зрачков — хроническое нервное напряжение. Оно заставляет наш организм быть настороже в любой момент дня. В результате повышенная тревожность может приводить к расширению зрачков. А оно, в свою очередь, может вызывать головокружения, чувство странных вспышек света вокруг и ухудшение зрения.

2. Сложно глотать

Трудность при глотании пищи и воды — ещё один частый симптом хронического нервного напряжения.

Он называется дисфагией и является явным соматическим признаком нервного напряжения. Он имеет прямое отношения к железам, которые отвечают за выработку слюны.

Не стоит забывать о том, что сильное нервное напряжение имеет важную цель! А именно подготовить человека к спасению бегством. В результате наше тело начинает тратить все жидкости на мышцы. Ведь, как ты понимаешь, именно от них зависит, насколько быстро мы сможем сбежать от опасности. Это подразумевает высокую потерю влаги в результате выделения пота.

Недостаток слюны в результате нервного напряжения затрудняет пережёвывание пищи, и нам становится труднее глотать ее.

3. Головная боль и сильное нервное напряжение

Из-за нервного напряжения все вены и артерии нашего тела сжимаются. В результате мышцы получают больше крови.

Таким образом, кровоток становится более сильным, а давление на сосуды растет. Именно это и становится причиной появления головной боли. Как правило, в этом случае головная боль чаще всего появляется утром или днем.

4. Боль в челюсти

К сожалению, одни части нашего тела больше других страдают от стресса и нервного напряжения. Речь идёт о шее, плечах, спине и челюсти.

Если ты заметила, что утром боль в челюсти сильнее и переходит например, на уши, возможно, ты страдаешь бруксизмом. Бруксизм — это расстройство, когда стрессы и нервное напряжение заставляют человека сильно сжимать зубы во сне.

В этом случае рекомендуется обратиться к врачу. Да, особая накладка сохранит зубы от повреждения. Но помимо борьбы с симптомами надо выявить корни проблемы. Для этого начни бороться с тем, что вызывает нервное напряжение и стресс в твоём случае.

5. Частое посещение туалета

Конечно, с этим знаком каждый из нас. Так, перед важным экзаменом или собеседованием у нас часто возникает желание сходить в туалет. Дело в том, что нервное напряжение заставляет наши почки вырабатывать меньше мочи. Почему? Как мы уже говорили, тело начинает экономить жидкости и запасает их для мышц.

С другой стороны, наш организм пытается избавиться от лишнего груза. Так мы сможем быстрее и легче бежать. А потому мозг даёт сигнал сходить в туалет. Хотя в результате мы увидим лишь несколько капель мочи.

6. Ощущение нереальности окружающего

Порой у нас может возникать чувство нереальности происходящего. И мы начинаем видеть его как бы со стороны. Как будто бы мы сами здесь не находимся. Возможно, ты не сталкивалась с этим? Но те, кто испытывал нервное напряжение или сильный стресс, поймут, о чем идёт речь.

Внезапно человек чувствует, будто бы окружающая его ситуация является нереальной. Он перестаёт быть частью этого момента и начинает видеть его со стороны.

Итак, почему это происходит? Во-первых, стоит отметить, что частое появление этого признака — повод обратиться к врачу.

Сильное нервное напряжение сказывается на наших лёгких. Мы начинаем слишком быстро вдыхать воздух. Когда в наших лёгких слишком много кислорода, возникает гипервентиляция и ощущение нереальности происходящего. Наш мозг перестаёт адекватно воспринимать ситуацию и вызывает подобные странные ощущения.

Вероятно, ты замечала у себя какой-то из этих признаков. Если это было всего пару раз, то ничего страшного. Опасность появляется, когда нервное напряжение становится хроническим и превращается в норму.

Если это так, то не стесняйся просить о помощи! Спроси совета у врача, и он подскажет тебе, как убрать стресс из жизни.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet