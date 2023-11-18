ПРЕМЕНОПАУЗА: КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ 45

Многие женщины "цепляются" за менструации, беременеют и рожают после 40-45 лет, как бы идя на "второй круг". Лишь бы только не эти страшные слова - "менопауза" и "климакс".

Тема пременопаузы, менопаузы, климакса, угасания плодности женщины после 45-50 лет для многих довольно неприятная. Мы не знаем, как жить после 45 лет. Многие дороги в обществе закрываются перед женщиной в этом возрасте. Мы видим вокруг пожилых нереализованных женщин, имеющих проблемы в семье, с детьми, со здоровьем, с деньгами, с профессией и работой. Наблюдая это, молодые женщины не знают, куда стареть, куда идти, в чём суть старшего возраста.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД ПРЕМЕНОПАУЗЫ

Поэтому многие женщины "цепляются" за менструации, беременеют и рожают после 40-45 лет, как бы идя на "второй круг". Лишь бы только не эти страшные слова - "менопауза" и "климакс".

В мире всё циклично. Периоды дня, года, жизни – естественны. А в психике женщины всегда присутствуют все её этапы. Девочка, Девушка, Женщина и Старуха, как четыре фазы Луны, находятся в нас в любом возрасте. Важно их знать, владеть их качествами.

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Способность рожать детей с возрастом исчезает. Первые признаки снижения плодности женщина может увидеть у себя довольно рано. Это может быть, например, если у неё много стрессов, были аборты, если она принимала гормональные контрацептивы, у неё слабое здоровье и т.д.

Естественное Планирование Семьи и Методы Распознавания Плодности дают возможность профилактики раннего истощения яичников. Женщина, зная свои плодные и неплодные дни, чувствует себя гораздо спокойнее, она полностью владеет информацией о себе. А значит, может избежать абортов, страха, вреда от контрацепции. Поэтому возраст пременопаузы может наступить гораздо позже.

Плодность в пременопаузе

Пременопауза – период угасания плодности. Признаки угасания плодности могут быть в любом возрасте. Это всегда индивидуально. Но в возрасте приблизительно в 38—40—45 лет, как правило, начинается снижение функции яичников.

Пременопауза — это период от начала затухания функции яичников до полного прекращения менструаций. Он характеризуется резким снижением способности к зачатию и изменением характера менструаций.

Менопауза — последняя самостоятельная менструация в жизни женщины.

Постменопауза — это время от последней менструации (менопаузы) до почти полного прекращения функции яичников.

Прекращение менструации в возрасте 40—45 лет принято расценивать как раннюю менопаузу; старше 55 лет — поздняя менопауза. Возраст 38—39 лет принят в качестве нижней границы ранней пременопаузы. Если у женщины начинаются эти симптомы раньше 38 лет, это расценивается как синдром истощения яичников.

За менструальный цикл отвечают женские половые гормоны - эстрогены и прогестерон, которые обеспечивают подготовку слизистой оболочки матки к беременности.

Но не только эндометрий матки чувствителен к эстрогенам и прогестерону. Это мозг, печень, кишечник, сердце, опорно-двигательный и мочевыделительный аппараты и некоторые другие ткани. Органы содержат чувствительные к женским гормонам рецепторы.

Именно поэтому при снижении уровня женских гормонов развивается так называемый "климактерический синдром", характеризующийся нарушением функций разных органов.

Нарушается равновесие между эстрогенами - женскими гормонами, синтез которых в организме уменьшается, и андрогенами - мужскими гормонами, вырабатывающимися надпочечниками.

Пременопауза, механизмы развития

В условиях дефицита яичниковых гормонов развиваются компенсаторно-приспособительные механизмы.

Надпочечники начинают продуцировать повышенное количество андрогенов – мужских половых гормонов, которые переходят в эстрогены в подкожной жировой клетчатке.

Нарушение вегетативной регуляции со стороны гипоталамуса провоцирует повышение потливости, головокружения, тошноту и приливы. Эти реакции носят сосудистый характер.

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Увеличение синтеза пролактина гипофизом часто сопутствует климактерическому синдрому. Из-за этого секреция эстрогенов яичниками угнетается еще больше. Кроме того, пролактин усиливает пролиферативные процессы в молочных железах и в матке. В результате этого значительно возрастает риск образования миомы матки и мастопатии.

Невротические реакции (повышенная раздражительность, нервозность, плаксивость, расстройство сна, суицидные мысли) возникают на фоне патологии внутренних органов и из-за эмоциональных переживаний женщины по поводу своего возраста и состояния.

Признаки пременопаузы

Обильное кровотечение во время менструации, выделение сгустков крови.

Менструация продолжается на несколько дней дольше обычного.

Незначительное кровотечение между менструациями.

Небольшое выделение крови после полового акта.

Сокращение отрезка времени между менструациями.

Основным признаком начинающейся пременопаузы является снижение плодности.

Уменьшение количества овуляций, укорочение лютеиновой фазы цикла (это признаки недостаточности лютеиновой фазы цикла).

А также:

Возможен синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула (LUF синдром). Устойчивость яичников к воздействию ФСГ, увеличение его выработки гипофизом. Такая стимуляция яичников приводит к созреванию одновременно нескольких фолликулов, ни один из которых не достигает полной зрелости. Вследствие этого, высокий уровень эстрогенов в крови, изменение шеечного секрета и состояния шейки матки. При падении уровня эстрогенов вследствие разрушения зреющих фолликулов – обильные нерегулярные кровотечения.

Признаки пременопаузы могут быть в любом возрасте. Если вы читаете литературу, знакомитесь с этими темами, и видите у себя снижение функции яичников, то стоит подумать об изменении образа жизни, снижении стрессов. Может быть, стоит заняться своим здоровьем.

Наблюдение за признаками плодности и ведение карт наблюдений менструального цикла в возрасте пременопаузы позволит избежать незапланированной беременности, увидеть признаки заболеваний, чувствовать себя свободно в супружеских отношениях.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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