ПРОСТАТИТ: 10 упражнения, которые помогут

В этой статье вы познакомитесь с упражнениями для лечения простатита. Данный комплекс будет еще эффективнее, если его сочетать с самомассажем, закаливанием и соблюдением диеты. Курс лечения составляет - 2 месяца.
Упражнения этого комплекса упражнений предназначены для лечения затяжного простатита. Курс лечения — 2 месяца. Физические упражнения, направленные на лечение простатита, следует выполнять в комплексе с самомассажем, закаливанием и соблюдением диеты.
Упражнение можно выполнять в любом положении — стоя, сидя или лежа. Сделать максимально глубокий вдох, раздув при этом живот.
Задержать дыхание на 10–12 секунд.
Затем выдохнуть животом, стараясь при этом, чтобы он втянулся и полностью исчез.
Повторять упражнение 3–7 раз утром, днем и вечером.
Упражнение можно выполнять в любом положении — стоя, сидя или лежа.
Как можно сильнее втянуть анус и задержать это положение на 8-10 секунд.
Повторять упражнение 3 раза за 1 подход несколько раз в течение дня.
Встать прямо, ноги на ширине плеч.
Перенести массу тела на правую ногу, левой выполнить свободные махи ногой вперед-назад (40-100 движений).
Повторить упражнение для другой ноги.
Встать прямо, ноги на ширине плеч.
Выполнить неглубокие боковые наклоны туловищем вправо и влево (40 раз для каждой стороны).
Упражнение выполнять в среднем темпе, при этом ногу, находящуюся в стороне наклона, можно согнуть в колене.
Упражнение выполнять в обнаженном виде. Встать прямо, ноги вместе.
Выполнять прыжки на месте, подпрыгивая то низко, то высоко. Начать можно с 50 подскоков. Постепенно увеличивая нагрузку, довести норму до 350 подскоков ежедневно.
Не бойтесь, если сначала вы почувствуете дискомфорт и боли в области гениталий.
Страхуясь руками, попробовать сделать прямой шпагат, разводя ноги до максимально возможного уровня. Задержаться в этом положении на 20–30 секунд, а затем постараться хотя бы еще немного увеличить расстояние между ногами.
Сесть на пол, вытянув вперед и в стороны ноги. Переставляя ягодицы, как бы шагать взад-вперед.
Выполнить по 30–40 «шагов» каждой ягодицей.
Лечь на спину. Упереться в пол затылком и ягодицами так, чтобы спина приподнялась над полом.
Зафиксировать это положение на 10 секунд.
Повторить 3-10 раз.
Лечь на живот, руки вдоль туловища. Не прибегая к помощи рук, одновременно приподнять от пола грудь и выпрямленные ноги.
Опираться можно только на живот. Задержаться в этом положении до ощущения усталости.
Повторить 3 раза.
Сесть на пол, вытянув ноги перед собой. Не сгибая ноги в коленях, потянуться кистями к стопам.
Выполнять это упражнение не менее 3–5 минут ежедневно.опубликовано econet
Дарья Владимировна Нестерова "Лечение простатита и других заболеваний предстательной железы традиционными и нетрадиционными способами"
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Источник: https://econet.ua/
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