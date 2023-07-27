Что НЕОБХОДИМО знать, если не хотите преждевременно постареть

Главным критерием для долгожителей, проживающих в различных частях света, выступает уровень инсулина, циркулирующего в кровеносных сосудах. Если в кровотоке его количество превышает норму, следствием может стать сахарный диабет, а также ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца и прочие «прелести» современной цивилизации. И в основе всех этих недугов лежит избыточное количество инсулина в крови.
Каждый из нас был бы не прочь узнать, постареет ли он раньше положенного срока. И грозит ли ему риск преждевременной смерти. Всем нам известно бесчисленное множество реальных историй о том, как человек внезапно ушел из жизни, будучи еще достаточно молодым. Но на самом деле для того, чтобы предсказать подобный исход, можно использовать анализ, не являющийся чем-то особо сложным.
Главным критерием для долгожителей, проживающих в различных частях света, выступает уровень инсулина, циркулирующего в кровеносных сосудах. Если в кровотоке его количество превышает норму, следствием может стать сахарный диабет, а также ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца и прочие «прелести» современной цивилизации. И в основе всех этих недугов лежит избыточное количество инсулина в крови.
Следует отметить, что заказать анализ уровня инсулина в крови сегодня не является достаточным для того, чтобы во всех случаях определять степень риска старения раньше положенного срока либо преждевременной смерти.
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Как ни печально, но часто применяемый на практике анализ глюкозы натощак мало что дает в плане раннего выявления проблем с инсулином. На тот момент, когда определяется уровень глюкозы выше положенной нормы, избыточный инсулин уже успевает нанести значительный вред артериям всех калибров.
Авторы книги «Сахариновая болезнь», проведя исследование сахарного диабета в среде традиционных этносов, пришли к весьма интересному выводу. На деле массовое распространение сахарного диабета начинает развиваться в среднем спустя 20 лет после того, как в рацион питания вводятся в большом количестве сахар и рафинированные углеводы.
Стало быть, даже в организме юноши или девушки, у которых со здоровьем все в порядке и вся жизнь еще впереди, инсулин уже начинает потихоньку воздействовать на здоровье, а спустя лет эдак 20 неизменно станут проявлять себя признаки диабета.
Для того, чтобы провести диагностику на ранней стадии, необходимо точно знать, происходит ли превышение глюкозы после приема пищи и в какое время суток.
Сделать анализ уровня глюкозы (так называемой «сахарной кривой») нужно всего лишь раз после приема пищи. И это не так просто.
Что может произойти в будущем нам могут рассказать липкость сахара и прочих продуктов с высоким содержанием глюкозы. К примеру, не станет проблемой смыть с пальцев прилипший мед. Но, вот, внутри организма смыть сахар с белков гораздо сложнее. На самом деле, сахар действительно прилипает к белкам внутри организма, нанося им вред.
Так, повреждение эластина и коллагена проявляется в виде морщин на лице. На молекулярном уровне в данном случае говорят о гликировании. Об этом чуть позднее. Главным является то, что происходит прилипание сахара к эритроцитам. Последние двигаются по кровеносным сосудам порядка 4 месяцев, а затем отправляются на «заслуженный отдых» в селезенку. На протяжении всего их жизненного цикла глюкоза все время буквально прилипает к ним. И чем ее больше, тем большее количество налипает на циркулирующие эритроциты.
Для того, чтобы понять средний уровень глюкозы в крови за период с трех до четырех месяцев, следует сделать анализ процента гликированного гемоглобина (известен как А1С). Данный анализ с большей точностью показывает чрезмерные всплески глюкозы после того, как человек поел.
А1С является насколько эффективным, настолько и доступным по цене методом своевременного определения признаков раннего старения и преждевременной смерти.
Об этом не понаслышке знает каждый занимающийся врачебной практикой специалист. Анализ А1С используется, как правило, для определения уровня гемоглобина у лиц с сахарным диабетом. Другие же могут использовать его как некий маркер преждевременного старения, а также риска умереть раньше положенного срока.
Возможно о том, что происходит развитие диабета. Но этим дело не ограничивается. Он также может показать, насколько увеличилось количество так называемых токсинов старости (конечных продуктов гликирования).
Данные токсины в высокой степени агрессивны и отличаются молниеносным действием. Когда они повреждают эластин и коллаген, происходит ригидность сосудов, нарушается функционирование прочих внутренних органов.
Для каждого организма в процессе его жизнедеятельности нормальной является определенная степень гликирования. Избыточная же степень происходит по причине неправильного питания.
Если продукты питания в результате их потребления ведут к повышению уровня сахара в крови, то есть и потенциал для увеличения гликирования.
Следует иметь ввиду, что сахар в крови повышают как сладкие продукты, так и те, в которых содержится много крахмала (рис, картофель, естественно, хлебобулочные изделия). Это обусловлено тем, что молекулы крахмала представляют собой поезд с вагонами, каждый из которых – молекула глюкозы
Учитывая, что токсины старости в то или иной степени формируются пропорционально уровню глюкозы, становится понятно, почему данный процесс происходит так быстро у тех, кто боле диабетом второго типа.
Но особое беспокойство вызывает другое: насколько сохраняется память, а также ясность ума. Не секрет, что происходящее в ускоренном темпе гликирование делает более реальным наступление старческого слабоумия, атеросклероза коронарных сосудов и мозговых артерий. Так, у людей, переносящих болезнь Альцгеймера, число токсинов старости втрое выше чем у здоровых людей. У больных ишемической болезнью сердца углубленный анализ показывает, что у каждых двоих из трех таких лиц сахарный диабет второго типа.
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Гликирование в ускоренном темпе дает понять, почему сахар в крови, превышающий норму, существенно повышает риск наступления старческого слабоумия, в том числе и тогда, когда не определен сахарный диабет. Кроме того, у тех, у кого высок уровень гликирования, и не отмечены ни старческое слабоумие, ни сахарный диабет, возможны потеря памяти, ясности ума, понижение степени усваивания нового материала (обучаемости). В таких случаях целесообразно заказать проведение анализа А1С.
И напоследок: у таких недугов как сахарный диабет, преждевременное старение, старческое слабоумие и ряд других в основе лежит общий корень. И называется он «инсулиновая резистентность». В этой связи только и только анализ на гемоглобин А1С дает возможность оценить состояние и риск развития данных заболеваний.
Прежде всего, когда повышается его уровень, в первую очередь нужно исключить сахар из рациона питания. Также необходимо отказаться от тех продуктов, в которых содержатся рафинированные жиры и углеводы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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