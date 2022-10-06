Повышенный уровень глюкозы в крови: 7 важных симптомов

Гипергликемия - это состояние, которому мы должны уделять пристальное внимание. Если не обеспечить своевременного лечения, может развиться диабет. Поэтому важно знать симптомы, о них мы расскажем.

Сахар в крови, или глюкоза, является основным источником энергии для клеток нашего организма. Этот тип сахара присутствует в муке, меде, моркови, рисе. А также он есть во многих других ингредиентах и продуктах питания. Мы поговорим о симптомах повышенного уровня сахара в крови. Благодаря этой энергии наш организм может выполнять различные функции. Это, например, передача нервных импульсов, работа сердца, пищеварение и др. Уровень сахара в крови должен находиться в пределах от 70 до 110 мг/дл. В этом случае негативных последствий для здоровья не будет.

Гипергликемия: 7 симптомов

Повышение уровня глюкозы в крови называют гипергликемией. И оно, к сожалению, вызывает повреждение различных органов. Когда сахар в крови превышает 180 мг/дл, диагностируют сахарный диабет. Очень важно следить за своим состоянием под строгим наблюдением врачей. Так как оно может вызвать серьезные осложнения.

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Что такое гипергликемия?

Итак, о гипергликемии говорят тогда, когда уровень сахара в крови выше 140 мг/дл. А случиться это может по двум причинам:

Из-за проблем в работе поджелудочной железы. В частности, проблем с получением достаточного количества инсулина, гормона, ответственного за регулирование уровня сахара в крови.

Из-за того, что тело не может правильно использовать этот инсулин.

В любом случае важно поговорить с врачом, чтобы он прописал лекарства. А также он расскажет о необходимых изменениях в рационе питания и подходящих физических нагрузках и упражнениях.

Симптомы повышенного уровня сахара в крови

К сожалению, гипергликемию трудно обнаружить. Особенно если вы не привыкли уделять достаточное внимание своему здоровью. Однако она всегда имеет симптомы. Идеальный вариант — каждые 6 месяцев проходить медицинский осмотр. Это позволит своевременно выявить признаки повышенного уровня сахара в крови.

Самый простой и экономичный способ — анализ крови на уровень глюкозы. Едва ощутимый укол и всего одна капелька крови.

Но как бы то ни было, вот признаки, к которым следует отнестись очень внимательно:

1. Полидипсия

Это постоянная жажда, увеличение потребности потребления воды… Данное состояние идет вместе неприятным ощущением сухости во рту. И очень важно пить столько жидкости, сколько требует ваш организм. Ведь так он пытается добиться нормализации уровня сахара.

Однако вы должны понимать, что проблема будет до тех пор, пока уровень сахара в крови не вернется в рамки допустимых значений. И для того, чтобы помочь себе в этом, не забывайте заниматься спортом каждый день. А также принимайте лекарства по указанию врача.

2. Повреждения кожи

Появление различных кожных повреждений — также результат повышенного уровня сахара в крови. Это коричневые пятна на ногах, покраснение лица и сухость кожи. Кроме того ногти, ладони рук и ступни ног могут приобрести желтоватый оттенок.

И если вы заметили, что синяки долго не проходят, обратитесь к врачу как можно скорее. Не игнорируйте этот симптом! Так как вы можете навредить здоровью своих вен.

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3. Перепады настроения

Гипергликемия может вызывать серьезные перепады настроения. В частности, это будет проявляться как повышенная раздражительность или депрессия. Есть люди, которые в принципе склонны сердиться или имеют более агрессивный характер. Однако, если это не является вашим привычным состоянием, обратите внимание на данный симптом.

Помните, что эмоции напрямую связаны с химическими процессами в мозге. А они, в свою очередь, изменяются из-за повышенного уровня сахара в крови.

4. Слабость и сонливость

Поскольку клетки не могут эффективно поглощать имеющийся сахар в крови, уровень энергия падает. И тогда это приводит к появлению:

Слабости

Ощущения крайней усталости

Сонливости

Полуобморочного состояния

Чтобы уменьшить интенсивность данного симптома, важно есть достаточное количество свежих овощей. Они обеспечат организм качественными витаминами и минералами. Если проблема становится очень серьезный, врач может прописать вам какие-то дополнительные добавки.

5. Медленное заживление ран

Гипергликемия вызывает серьезные изменения в процессах коагуляции (свертываемости крови). Она ведет к кровотечениям и долгому заживлению ран и имеет много общего с появлением синяков на коже.

Если вы заметили, что ваши раны долго кровоточат и заживают дольше обычного, необходимо принять соответствующие меры. Как только вы восстановите уровень сахара в крови, этот симптом исчезнет.

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6. Проблемы со зрением

Маленькие артерии и венки, расположенные в сетчатке, макуле (желтом пятне), сосудах сетчатки и головке зрительного нерва, обычно повреждаются вследствие гипергликемии. Среди проблем, которые могут возникнуть, нужно отметить следующие:

Во-первых, помутнение зрения

Во-вторых, наличие темных пятен в поле зрения

А также боль в глазах

И еще проблемы при фокусировке на близких объектах (боковое или периферическое зрение)

Регулярное посещение офтальмолога может помочь вам выявить эти проблемы и снизить слишком высокий уровень сахара в крови.

7. Проблемы сексуального характера

Повреждения нервов и кровеносных сосудов из-за повышением уровня сахара в крови — причина разных изменений в сексуальной функции мужчин и женщин.

У мужчин гипергликемия может вызвать:

Неспособность достижения или поддержания эрекции, достаточной для полового акта.

Ретроградная эякуляция, состояние, при котором вся сперма или ее часть утекает в мочевой пузырь вместо полового члена во время эякуляции.

У женщин могут возникнуть следующие проблемы:

Сухость влагалища

Снижение сексуального влечения или его полное отсутствие

Болезненные половые акты

Вы заметили у себя эти симптомы повышенного уровня сахара в крови? Если так, то отнеситесь к ним внимательно и как можно скорее запишитесь к врачу.опубликовано econet.ru.

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