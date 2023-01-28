КАК ПРАВИЛЬНО ПРОСЫПАТЬСЯ: 5 минут для красоты и здоровья в любом возрасте

Правильно просыпаться утром - тоже надо уметь делать правильно. В этом помогут упражнения для каждой женщины в любом возрасте от Свами Брахмачари.

Начать свой день правильно — это, в первую очередь, позаботиться о добром настроении и зарядить себя положительными эмоциями. Такое несложное на первый взгляд действие поможет разбудить уверенность в себе и своих силах. Мы начнем наш урок с того момента, когда вы проснулись, открыли глаза и собираетесь вставать. Прежде всего, научитесь просыпаться правильно: сначала потянитесь. Потянитесь руками, зевните несколько раз, потянитесь ногами и всем телом.

Как правильно просыпаться

Пока вы еще в постели, сделайте следующее упражнение на растяжение:

Ноги вместе, вытянуты, касаются друг друга.

Теперь начинайте тянуть правую ногу, не отрывая ее от постели, как если бы вы хотели сделать ногу длиннее.

Растяжение будет ощущаться от бедра вниз, и нога как бы удлинится на несколько сантиметров.

Держите ногу в таком положении, пока не сосчитаете до 60, потом расслабьтесь, позволяя правой ноге «уравняться» с левой.

То же самое проделайте с левой ногой.

Это упражнение растягивает позвоночник, тонизирует симпатические нервы и оказывает омолаживающий эффект на все тело.

Поскольку это очень энергичное упражнение, затрагивающее нервные сплетения, нужно следить, чтобы не «передержать»: 60 секунд для каждой ноги – это максимум.

Еще очень важно помнить, что нельзя резко вставать с кровати даже если вы торопитесь, так как нервная система может получить шок. Дайте себе немного времени, чтобы вернуться в реальность. Пусть это возвращение будет медленным и постепенным.

Животные подают нам хороший пример естественного поведения. Понаблюдайте за собакой или кошкой.

Если нет опасности или каких-либо других чрезвычайных обстоятельств, они никогда сразу не вскакивают после сна, а какое-то время зевают и потягиваются, прежде чем медленно подняться на лапы. Подражайте им.

Когда вы наконец встанете с постели, выпейте стакан воды комнатной температуры (без льда). Пейте воду после того, как вы почистите зубы, и очистите язык специальным скребком или кусочком ткани.

Упражнения следует выполнять на пустой желудок, освободив мочевой пузырь и, если возможно, кишечник. Для занятий наденьте минимум одежды, при этом удобной. Не следует надевать одежду, которая бы стесняла движения. Можно заниматься в носках, если у вас замерзли ноги.

Упражнения для шеи

Наклоните голову вперед и сделайте круговые движения. Если голова поворачивается легко и плавно, без «скрежета», значит, вам не о чем беспокоиться, если же нет – лучше начинать занятия как можно раньше, не откладывая.

Вот как выполняются упражнения для шеи. Сядьте, скрестите ноги и положите руки на колени. Расслабьте все тело. Вы должны ощущать его только начиная от шеи вверх, все остальное остается неподвижным и настолько расслабленным, как если бы вы сидели по шею в воде.

1. Теперь закройте глаза и мягким движением уроните голову вперед, потом назад, и снова вперед и назад. Для начала сделайте упражнение четыре раза. Позже вы можете увеличить число до шести и более раз. Запрокидывая голову назад, расслабьте лицевые мускулы. При таком движении головы рот слегка приоткрывается.

2. Выполняя второе упражнение, поверните голову как можно дальше вправо, верните ее в исходное положение, потом поверните как можно дальше влево и обратно. Повторите четыре раза. При движении головы в стороны мышцы шеи сокращаются, при возвращении в естественное положение мышцы расслабляются.

3. Выполняя третье упражнение, вы наклоняете голову направо, как если бы кто-то тянул ваше правое ухо к правому плечу. Потом выпрямляете голову, наклоняете ее к левому плечу. И так повторите четыре раза.

При наклоне головы в сторону не поднимайте плечо и не опрокидывайте голову назад. Из прямого положения она должна наклониться почти до горизонтального. Натяжение должно сильно ощущаться левой стороной шеи при наклоне головы вправо и правой стороной при наклоне влево.

4. Следующее упражнение напоминает движение черепахи. Нужно вытянуть шею как можно дальше и потом вернуть ее в исходное положение.

Выполняя это упражнение, вы делаете скользящее движение подбородком вперед, как если б вы хотели удлинить шею, выдвинув подбородок как можно дальше. При этом напряжение будет чувствоваться сзади и по обе стороны шеи, между ушами, а также посередине.

Повторите упражнение четыре раза.

5. Выполняя пятое упражнение, сделайте те же движения, которые вы делали, проверяя эластичность своей шеи. Уроните голову вперед и почувствуйте, какая она стала тяжелая и безжизненная. Потом медленно вращайте головой по часовой стрелке. Повторите это несколько раз.

Сделайте то же движение против часовой стрелки столько же раз. Не напрягайте спину и плечи, пусть голова висит расслабленно.

В конце последнего упражнения похлопайте шею двумя руками (тыльной стороной ладони) по бокам и под подбородком. Ладонью и кончиками пальцев похлопайте шею сзади.

Каждодневное выполнение этих упражнений ослабит напряжение мышц шеи и сохранит их эластичными.

Данные упражнения являются хорошей профилактикой двойного подбородка (если есть такая тенденция), они также укрепляют зрение, которое улучшается в результате того, что глазные нервы получают усиленный приток крови.опубликовано econet

по книге Свами Брахмачари «5 минут йоги не вставая с кровати. Для каждой женщины в любом возрасте»

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