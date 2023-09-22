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СЕРОТОНИН и СЕРОТОНИНОВЫЙ СИНДРОМ

Источник: neurolikar.com.ua 22 сентября 2023 6048
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Серотонин часто называют «гормоном счастья», но на самом деле в головном мозге он действует не как гормон, а как нейромедиатор, хотя к ощущению счастья он имеет самое непосредственное отношение.

СЕРОТОНИН и СЕРОТОНИНОВЫЙ СИНДРОМ

Серотонин — это химическое вещество производимое нервными клетками. Он посылает сигналы между вашими нервными клетками. Серотонин встречается главным образом в пищеварительной системе, хотя он также присутствует в тромбоцитах крови и во всей центральной нервной системе. Серотонин состоит из незаменимой аминокислоты триптофана. Эта аминокислота должна поступать в организм через питание и обычно содержится в таких продуктах, как орехи, сыр и красное мясо.

Дефицит триптофана может привести к снижению уровня серотонина. Это может привести к расстройствам настроения, таким как тревога или депрессия.

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Что делает серотонин?

Серотонин воздействует на каждую часть вашего тела, от эмоций до моторных навыков.

Серотонин считается естественным стабилизатором настроения. Это вещество, которое помогает спать, есть и переваривать пищу.

Серотонин также помогает:

  • уменьшать депрессию
  • регулировать тревогу
  • лечить раны
  • стимулировать тошноту
  • поддерживать здоровье костей

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Вот как серотонин действует на различные функции по всему телу

Движения кишечника: Серотонин встречается в основном в желудке и кишечнике. Он помогает контролировать движения и функции кишечника.
 
Настроение: Серотонин в мозге, как полагают, регулирует тревожность, счастье и настроение. Считается, что низкие уровни химического вещества связаны с депрессией, и, как полагают, повышенные уровни серотонина, вызванные медикаментами, уменьшают возбуждение.

СЕРОТОНИН и СЕРОТОНИНОВЫЙ СИНДРОМ

Тошнота: Серотонин отчасти является причиной, по которой у вас появляется чувство тошноты. Производство серотонина поднимается при диарее, чтобы вывести вредную или раздражающую пищу быстрее. Уровень химического вещества также увеличивается в крови, что стимулирует ту часть мозга, которая контролирует тошноту.

Сон: Это вещество отвечает за стимуляцию частей мозга, которые контролируют сон и пробуждение. Спите вы или бодрствуете, зависит от того, какая область стимулируется и какой рецептор серотонина используется.

Свертывание крови: тромбоциты крови выделяют серотонин, чтобы помочь залечивать раны. Серотонин заставляет крошечные артерии сужаться, помогая формировать сгустки крови.
 
Здоровье костей: Серотонин играет роль в здоровье опорно-двигательного аппарата. Значительно высокий уровень серотонина в костях может привести к остеопорозу, что делает кости более слабыми.

Сексуальная функция: низкий уровень серотонина связан с повышенным либидо, в то время как повышенные уровни серотонина связаны со сниженным либидо.

Серотонин и психическое здоровье

Серотонин помогает естественным образом регулировать ваше настроение. Когда уровень серотонина нормальный, вы чувствуете себя:

  • счастливее
  • спокойней
  • более сосредоточенными
  • менее тревожными
  • более эмоционально стабильными

Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что люди с депрессией часто имеют низкий уровень серотонина. Дефицит серотонина также связан с тревогой и бессонницей.

Произошли незначительные разногласия относительно роли серотонина в психическом здоровье. Некоторые ученые в более старых исследованиях поставили под сомнение, может ли увеличение или уменьшение серотонина повлиять на депрессию.

Более новые исследования утверждают, что это так. Например, исследование на животных в 2016 году изучало мышей, у которых отсутствовали ауторецепторы серотонина, ингибирующие его секрецию. Без этих ауторецепторов у мышей был более высокий уровень серотонина, доступный в их мозгу. Исследователи обнаружили, что эти мыши проявляют меньше тревожности и поведения, связанного с депрессией.

Нормальные уровни серотонина

Как правило, нормальный диапазон уровней серотонина в крови составляет 101-283 нанограмм на миллилитр (нг/мл). Однако эта цифра может немного отличаться в зависимости от результатов измерений и тестов, поэтому поговорите с врачом для определения конкретных показателей.

Высокий уровень серотонина может быть признаком карциноидного синдрома. Это включает в себя группу симптомов, связанных с опухолями:

  • тонкого кишечника
  • аппендикса
  • толстого кишечника
  • бронхов

Врач проведет анализ крови, с целью измерить уровень серотонина в крови, чтобы диагностировать болезнь или исключить ее.

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Как лечить дефицит серотонина

Вы можете увеличить уровень серотонина с помощью лекарств и более естественных вариантов. Когда вы принимаете препараты серотонина, то не должны использовать другие лекарства без предварительного разговора с врачом. Смешивание препаратов может поставить вас под угрозу серотонинового синдрома.

Природные стимуляторы серотонина

Кроме медикаментов, следующие факторы могут повысить уровень серотонина, согласно статье, опубликованной в Journal of Psychiatry and Neuroscience:

  • Воздействие яркого света: солнечная или световая терапия обычно рекомендуются для лечения сезонной депрессии.
  • Упражнения: Регулярные упражнения могут иметь эффект повышения настроения.
  • Здоровая диета: продукты, которые могут увеличить уровень серотонина, включают яйца, сыр, индейку, орехи, лосось, тофу и ананас.
  • Медитация: медитация может помочь снять стресс и способствовать позитивному взгляду на жизнь, что может значительно повысить уровень серотонина.

О серотониновом синдроме

Препараты, которые повышают уровень серотонина, позволяя ему накапливаться в вашем теле, могут привести к серотониновому синдрому.

Синдром может возникнуть, как правило, после того, как вы начали принимать новое лекарство или увеличили дозировку другого препарата.

Симптомы серотонинового синдрома:

  • дрожание
  • понос
  • головную боль
  • запутанность сознания
  • расширенные зрачки
  • гусиную кожу

Тяжелые симптомы могут включать:

  • подергивание мышц
  • потерю мышечной гибкости
  • мышечную жесткость
  • высокую температуру
  • учащенный пульс
  • высокое кровяное давление
  • аритмию
  • судорожные приступы

Нет никаких анализов, которые могли бы диагностировать серотониновый синдром. Вместо этого врач проводит физический осмотр, чтобы определить его наличие у пациента.

Часто симптомы серотонинового синдрома исчезают в течение дня, если вы принимаете лекарство, которое блокирует серотонин или заменяет действие другого лекарства, вызвавшего это состояние в первую очередь.

Серотониновый синдром может быть опасным для жизни, если его не лечить.

Подведем итоги

  • Серотонин влияет на каждую часть вашего тела.
  • Он отвечает за многие важные функции, которые помогают нам в течение дня.
  • Если его уровни не сбалансированы, это может повлиять на ваше умственное, физическое и эмоциональное благополучие.
  • Иногда, дисбаланс серотонина может означать что-то более серьезное.
  • Важно обратить внимание на свое тело и поговорить с врачом о любых проблемах.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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