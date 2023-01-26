ОСТЕОПОРОЗ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ 50+

Остеопороз - это пористые кости. Больше половины женщин после 50 лет имеют переломы, связанные с остеопорозом.
Причины остеопороза. Кости состоят из коллагена - белка, который обеспечивает основную структуру, и фосфата кальция - минерала, который отвечает за крепость кости. На протяжении жизни костная ткань, как любая живая ткань, разрушается и восстанавливается. За разрушение костной ткани отвечают клетки остеокласты, а за восстановление остеобласты. С возрастом активность остеокластов преобладает над активностью остеобластов.
Наибольшее изменения в плотности костной ткани у женщин наблюдаются через пять-семь лет после наступления менопаузы.
Остеопорозом страдают и мужчины и женщины, но чаще остеопороз встречается у женщин после менопаузы в связи со снижением в организме эстрогена.
Другие общие факторы риска включают наследственность, плохое питание, отсутствие физической активности, курение, некоторые лекарства, низкий вес тела.
Остеопороз связан также с повышенной активностью щитовидной железы, паращитовидных желез и надпочечников.
К остеопорозу может привести недостаточное потребление кальция и таких питательных веществ, которые играют роль в формировании костей, как витамины D и K, магний, марганец, цинк, медь и бор.
Остеопороз называют молчаливой болезнью, потому на ранних стадиях практически нет никаких симптомов потери костной массы.
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Основным следствием остеопороза является повышенный риск переломов костей. Кости становятся настолько хрупкими, что даже незначительное падение может привести к перелому костей обычно в области бедер, запястья или позвоночника.
На более поздних стадиях, могут быть боли в спине, снижение роста, ограниченная подвижность.
Если вам поставили диагноз остеопороз или высокий риск развития остеопороза, вы должны следовать строгой диете и придерживаться здорового образа жизни, чтобы предотвратить или, по крайней мере, замедлить прогрессирование заболевания.
В арсенале врачей появились эффективные препараты лечения остеопороза. Но, чтобы сохранить кости здоровыми и крепкими, вы можете попробовать некоторые простые домашние средства для лечения остеопороза.
По данным английских исследователей ежедневное употребление чернослива помогает предотвратить переломы и прогрессию остеопороза.
Чернослив хорош для костей в связи с высокой концентрацией в нем полифенолов - антиоксидантов, которые способствуют уменьшению потери костной массы.
Плюс, чернослив - хороший источник бора и меди - двух микроэлементы, важных в формировании костей.
Для профилактики остеопороза рекомендуется людям всех возрастов съедать по 2-3 чернослива ежедневно, постепенно увеличивая их количество до 6 - 10 в день.
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Одно яблоко в день может держать остеопороз в узде. Уникальное сочетание таких антиоксидантов, как полифенолы и флавоноиды, делает яблоки надежным защитником костной ткани.
По данным французских исследователей, флавоноид яблок флоридзин способствует защите женщин с остеопорозом в постменопаузе, путем ограничения разрушения костной ткани и увеличения её плотности.
Яблоки богаты бором и кальцием - строительным блоком костей и мышц.
Яблоки необходимо есть с кожицей!
Доказано, что кокосовое масла в ежедневном рационе может ликвидировать последствия дефицита эстрогенов, в том числе потерю плотности костной ткани.
Антиоксиданты кокосового масла способны поддержать структуру костей и предотвратить потерю костной ткани, вызванные гормональными изменениями.
Кроме того, кокосовое масло способствует усвоению кальция и магния - двух основных элементов, необходимых для формирования и поддержания крепких костей.
Употребление трёх столовых ложек кокосового масла в день может предотвратить остеопороз, а пяти столовых ложек в день - обратить процесс остеопороза.
Для здоровья костей полезен регулярный массаж тела с кокосовым маслом с последующей горячей ванной.
Миндальное молоко содержит оптимальное количество кальция и флавоноидов, витамин Е.
Кальций - часть строительного блока для костей, а флавоноиды и витамин Е - мощные антиоксиданты, уменьшающие уровень свободных радикалов, что, в свою очередь, защищает от остеопороза.
Кроме того, миндальное молоко содержит магний, марганец и калий, которые необходимы для здоровых и крепких костей.
Чтобы приготовить миндальное молоко, надо замочить одну чашку орехов на ночь. Утром удалить кожицу и положить миндаль в блендер, добавив половину стакана воды. Взбить орехи до однородного пюре, добавить немного порошка корицы и меду по вкусу и снова перемешать.
Пить приготовленное миндальное молоко ежедневно.
Не рекомендуется употреблять покупное миндальное молоко, так как в нем содержатся стабилизаторы и консерванты с не определенным действием на остеопороз.
Другой вариант использования миндаля при остеопорозе: замочить в воде 10 орешков на ночь, утром очистить, взбить в блендере и смешать с одной чашкой теплого молока (желательно козьего). Добавить в смесь щепотку шафрана, кардамона и порошка имбиря. Пить два раза в день, перед завтраком и перед сном.
Семена кунжута богаты кальцием, магнием, марганцем, медью, цинком, фосфором и витаминами К и D - биологически активный комплекс, обеспечивающий нормальный обмен костной ткани.
Достаточно горсть обжаренных белых семян кунжута жевать утром и на протяжении дня.
В качестве альтернативы, можно смешать одну чайную ложку обжаренных и молотых кунжутных семян с одной чашкой теплого молока. Пить два раза в день.
Кроме того, используйте жареные семена кунжута в приготовления пищи и выпечки.
Рыбий жир - источник омега-3 жирных кислот и витамина D, благодаря чему добавка в рацион рыбьего жира способствует минерализации костной ткани.
Омега-3 жирные кислоты рыбьего жира ингибируют процессы потери костной и мышечной ткани.
Употребление: 1 мг рыбьего жира один раз в день с едой.
Чтобы повысить содержание в организме незаменимых жирных кислот, полезно включить в рацион рыбу холодной воды - лосось.
Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, возможность использования рыбьего жира следует проконсультировать с врачом.
Ананасы содержит марганец, способствующий профилактике и лечению остеопороза.
С недостатком марганца связано развитие пороков костной ткани и потеря костной ткани, которая, в свою очередь, может привести к низкой плотности кости и остеопорозу.
Одна чашка кусочков свежего ананаса в день до еды обеспечивает около 75 процентов требуемой суточной дозы марганца. Чтобы предотвратить остеопороз полезно выпить чашку свежего ананасового сока в день,
Листья и семена кориандра богаты комплексом минералов (кальцием, калием и марганцем вместе с магнием и железом) необходимых для поддержания здоровья костей.
Кальций и марганец играют ключевую роль в лечении и профилактике остеопороза. Эти минералы помогают уменьшить потерю костной массы у пожилых женщин.
Кроме того, полезно включать побольше листьев и семян кориандра в пищу.
Для здоровых и крепких костей, необходим витамин D. Он играет ключевую роль при всасывании кальция и фосфора в кишечнике, тем самым предотвращая развитие остеопороза в последующие годы.
Под действием ультрафиолета в коже синтезируется витамин D3 - холекальциферол, с пищей поступает эргокальциферол.
Обе формы витамина D выполняют одинаковую функцию в отношении всасывания кальция и фосфора.
Чтобы увеличить запасы витамина D принимайте утренние солнечные ванны от 10 до 15 минут ежедневно.
Физические упражнения в любом возрасте предупреждают остеопороз.
Физические упражнения - один из самых важных элементов, которые необходимы в борьбе с остеопорозом.
Установлено, что регулярные физические нагрузки помогают уменьшить потерю костной массы, способствуют увеличению плотности костной ткани и в целом улучшают здоровье костей.
Упражнения включают ходьбу, игру в теннис, упражнения с гантелями и эластичными полосами, упражнения на гибкость и баланс.
Выполняйте упражнения в течение не менее 30 минут ежедневно или по крайней мере три дня в неделю.
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Источник: https://econet.ua/
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