ИШИАС и БОЛИ в ПОЯСНИЦЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ

Когда вашу поясницу пронзает боль, постарайтесь расслабить как спину, так и ум. Помочь могут прикладывание льда, акупунктура или мануальная терапия, а также прием противовоспалительных трав. Боль при ишиасе часто связана с компрессией поясничного отдела позвоночника, поэтому на начальном этапе хорошо помогают упражнения направленные на удлинение позвоночника.Также могут помочь упражнения на растяжку грушевидной мышцы.

У вас болит спина или вы страдаете от воспаления седалищного нерва? Вы не одиноки. Во всем мире каждый десятый страдает от боли в пояснице, а боль в спине – это основная причина нетрудоспособности в мире. Как представляется, эта проблема особенно распространена в США. По оценкам, от болей в спине страдают, по меньшей мере, 8 из 10 человек и этот недуг стал главной причиной зависимости от обезболивающих.

Советы при боли в спине и пояснице

Я и сам был такой жертвой, потому что я недооценивал опасность длительного сидения и, много лет мучился от боли в пояснице. Теперь я твердо верю, что боли в пояснице можно успешно вылечить с помощью комплекса упражнений ортопедической коррекции и строгого ограничения сидения.

К сожалению, при болях в спине в качестве первоочередного лечения обычно назначают опиоидные препараты, а не физические упражнения, хотя эти препараты стали основной причиной смертельных передозировок в США, опередив даже героин и кокаин. Если у вас болит спина и вы страдаете от депрессии или тревожности, то, согласно последним исследованиям, риск злоупотребления опиоидами и зависимости от них для вас возрастает еще больше.

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Депрессия в сочетании с болями в пояснице увеличивает риск злоупотребления лекарствами

По сообщению Medical News Today («Медицинские новости сегодня»), в исследовании приняли участие 55 пациентов с хроническими болями в пояснице, а также симптомами депрессии или тревожности. В течение шести месяцев для купирования болей они принимали морфин, оксикодон или плацебо.

Участники с более выраженными симптомами тревожности или депрессии не только в большей степени испытывали побочные эффекты - лекарства хуже облегчали их состояние и поэтому данные пациенты были более склонны к злоупотреблению этими препаратами.

По сравнению с пациентами с низким уровнем депрессии или тревожности, у этих участников отмечено:

Уменьшение купируемости болей на 50 процентов

Рост злоупотребления опиоидами на 75 процентов

По мнению авторов это подчеркивает важность выявления симптомов депрессии до назначения опиоидных обезболивающих при болях в спине, так как в таких случаях риски гораздо выше, а преимущества более ограничены.

Распространенные факторы приводящие к боли в спине

Понимание того, что, возможно, вызвало боль в спине, может помочь вам избежать следующих ее эпизодов, но многие люди, страдающие от боли в спине, как правило, при этом ошибаются. Согласно последним исследованиям, примерно две трети пациентов винят в этом какой-то случай, произошедший в день, когда впервые возникла боль, чаще всего – подъем тяжестей.

Но боль в пояснице фактически могла быть спровоцирована за несколько дней или недель до того, как вы ощутили дискомфорт, и к таким факторам, о которых мало кто думает, относятся алкоголь, секс, невнимательность во время выполнения физической работы и усталость.

Несчастные случаи и спортивные травмы, как правило, являются одними из наиболее распространенных причин хронической боли в спине. Плохая осанка, ожирение, малоподвижность (особенно хроническое сидение) и стресс также увеличивают риск.

Тем не менее, несмотря на то, что это может помочь вам избежать повторения, чтобы успешно справиться с болью, не столь важно выяснить, что именно ее вызвало.

Что делать, когда пронзает боль в спине

Как сообщает издание Epoch Times, в 75-80 процентах случаев боль в спине проходит сама по себе в течение двух-четырех недель, даже без лечения. Но вы, конечно же, можете ускорить процесс выздоровления.

Когда вашу поясницу пронзает боль, то первое, что нужно сделать - расслабить как спину, так и ум. Помочь могут прикладывание льда, акупунктура или мануальная терапия.

Вместо рецепта на обезболивающие попробуйте принимать противовоспалительные травы, например, босвеллию, куркумин или имбирь.

И, хотя многие этого не учитывают, еще одним важным компонентом является работа со своими эмоциями. Депрессия и тревога имеют тенденцию к уменьшению или замедлению врожденной способности вашего организма к самоисцелению, поэтому приступы боли могут говорить о том, что вы слишком долго не обращаете внимания на свои эмоциональные трудности и стресс.

Ваш мозг, и, следовательно, ваши мысли и эмоции, на самом деле играют большую роль в том, как вы переживаете боль. Ваша центральная нервная система на нейронном уровне «запоминает» любую боль, длящуюся более нескольких минут.

Эти воспоминания могут быть настолько яркими, что боль сохраняется даже после заживления раны, или возникает повторно, хотя уже не должна, например, от мягкого прикосновения. В таких случаях полезной может стать перенастройка вашего мозга с помощью методик направленных на тело и разум, например, техники эмоциональной свободы (EFT).

Что делать при воспалении седалищного нерва

Боль при воспалении седалищного нерва (ишиас) – еще одна распространенная и весьма мучительная проблема. Ишиас возникает, когда седалищный нерв защемляется в нижней части спины. Источник боли обычно ощущается в ягодице, распространяясь вниз по бедру.

Справиться с этой болью помогут упражнения на растяжку. Седалищный нерв проходит через грушевидную мышцу, расположенную глубоко в ягодичных мышцах. Если грушевидная мышца становится слишком жесткой, она может травмировать седалищный нерв, вызывая боль, покалывание и онемение в ноге. Иногда, чтобы уменьшить боль, достаточно просто растянуть грушевидную мышцу.

Попробуйте эти четыре упражнения.

1.Растяжка грушевидной мышцы.

2. Растяжка бедра в положении сидя.

3. Поза голубя.

4. Самомассаж активных точек с помощью теннисного мяча или массажного валика.

Другие варианты лечения ишиаса

Мануальная терапия

Исследование проведенное в 2010 г. установило, что состояние 60 процентов пациентов, страдающих ишиасом, которые посещали мануального терапевта три раза в неделю в течение месяца, улучшилось так же, как и у тех, кто в конечном итоге были прооперированы

Акупунктура

Опубликованное в JournalofTraditionalChineseMedicine («Вестник традиционной китайской медицины») исследование установило, что после сеансов акупунктуры полное облегчение наступило у 17 из 30 пациентов. Чтобы наступило улучшение может понадобиться около десяти лечебных сеансов.

Пилатес

В одном из последних исследований в Испании установлено, что включение пилатеса в комплекс физиотерапии может уменьшить боль, улучшить равновесие и снизить риск падения у пожилых женщин с болями в спине. Все 100 женщин принимавших участие в исследовании дважды в неделю получали 40 минут стимуляции нерва и 20 минут массажа и растяжения. Кроме того, половина из них занималась пилатесом по часу дважды в неделю. В конце шестинедельного исследования, те, кто занимались пилатесом, сообщили о более значительном улучшении.

Массаж активных точек

Терапия триггерных точек, когда терапевт применяет сильное давление на точки грушевидной мышцы, мышцы нижней части спины и ягодиц, может помочь ослабить давление на седалищный нерв и его защемление.

Местное лечение

Противовоспалительные масла и мази также могут быть полезными. Например, масло зверобоя и крем с кайенским перцем. Наносите на болезненную область два-три раза в день

Одно из долгосрочных решений в борьбе с болью в спине – избегать сидения

Поддержание правильной осанки при сидении полезно для предупреждения возникновения боли во многих разных областях - спина, шея, плечи, но еще лучшим решением будет вовсе избегать сидения. Много лет я боролся с постоянной болью в спине – я обращался ко многим мануальным терапевтам, делал упражнения на растяжку и укрепление, применял лазерное лечение, заземление, массаж и инверсионный стол. Но значительное улучшение я заметил только тогда, когда в качестве эксперимента решил как можно больше стоять.

Как это ни парадоксально, но положение стоя сначала причиняет боль и мне было довольно трудно стоя читать лекции по часу из-за сильной боли в спине. Но, когда вместо сидения по 12-14 часов в день, я начал сидеть менее часа, боль в спине исчезла. Теперь я, как правило, сижу менее получаса в день и уже много месяцев боль в пояснице меня не беспокоит.

Если у вас офисная работа, я настоятельно рекомендую приобрести конторку – стол, за которым стоят, а не сидят. Я настолько убежден в пользе положения стоя, а не сидя, что даже закажу своим сотрудникам такие столы и платформы, как только они появятся в продаже.

Другие стратегии по предупреждению боли в спине

Упражнения

Физические упражнения и физическая активность помогут укрепить мышцы вашего позвоночника. Включите в свою программу тренировки высокой интенсивности. Скорее всего, вам хватит одной-двух тренировок в неделю, в лучшем случае.

Кроме того, можно добавить упражнения, которые будут действительно трудными для вашего тела, наряду с упражнениями, способствующими укреплению мышц, равновесия и гибкости

Следите за осанкой

Если каждый день вы сидите много часов, обратите особое внимание на свою осанку. Когда вы стоите, равномерно распределяйте свой вес на ноги. Не сутультесь, когда стоите или сидите, чтобы нагружать мышцы спины. Спину всегда поддерживайте и старайтесь избегать неловких наклонов. Защищайте спину, когда что-то поднимаете–ведь когда вы несете что-то, спина испытывает большую нагрузку.

Витамин D и K2

Оптимизируйте уровень витаминов D и K2, чтобы предотвратить размягчение костей, которое зачастую может стать причиной болей в пояснице.

Заземление

Заземление уменьшает воспаление в организме, что помогает успокоить боли в спине и других местах. Ваша иммунная система работает оптимально, когда в вашем организме есть достаточный запас электронов, чего легко и естественно достичь путем хождения босиком или контакта голой кожей с землей.

Исследования показывают, что электроны Земли – непревзойденные антиоксиданты, обладающие мощным противовоспалительным действием. Всякий раз, по возможности, не упускайте момент – выйдите на улицу и пройдитесь босиком по мокрой траве или по песку. Кроме того, ходьба босиком - отличный способ укрепить стопы и подъемы.

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Работа с психологическими факторами

Мало кому хочется услышать, что их боль имеет психологическое или эмоциональное происхождение, но тому есть довольно много доказательств. Д-р Джон Сарно, например, для лечения пациентов с сильной болью в пояснице использовал методики, направленные на тело и разум, и даже написал ряд книг на эту тему.

Он специализировался на тех, кто уже перенес операцию по причине боли в пояснице, но без особого успеха. Это очень сложные пациенты, но он добился успеха в более чем 80 процентах случаев, с помощью таких методов, как техника эмоциональной свободы (сейчас он уже на пенсии).

Поддерживайте увлажнение

Пейте много воды, чтобы увеличить высоту межпозвонковых дисков. Наш организм состоит, преимущественно, из воды, поэтому увлажнение будет поддерживать уровень жидкости и уменьшит скованность.

Откажитесь от курения

Курение уменьшает приток крови к нижней части спины и способствует дегенерации позвоночных дисков.

Обращайте внимание на то, как и сколько вы спите

Исследования связывают недостаток сна с увеличением проблем с мышцами спины и шеи. Также стоит обратить внимание на позу, в которой вы спите. Спите на боку, чтобы уменьшить искривление позвоночника, а перед тем, как встать с постели - растянитесь. Рекомендуется жесткая кровать.опубликовано econet.ru.

© Джозеф Меркола

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