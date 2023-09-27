Как избавиться от лишнего веса и жира: Способ, который работает!

Это средство помогает сбросить лишний вес, устраняет неприятный запах изо рта, лечит кислотный рефлюкс, снижает уровень сахара в крови, расслабляет напряженные ноги и снимает боль в горле.

Если у вас в кладовке есть бутылка яблочного уксуса, вы, скорее всего, знаете, насколько он полезен для здоровья. Если вы еще не знакомы со способами применения этого универсального и экономичного домашнего средства, вам может быть интересно узнать, что он успешно используется во многих ситуациях, от выравнивания уровня сахара в крови и потери веса до лечения кислотного рефлюкса и расстроенного желудка.

Польза и применение яблочного уксуса

Ниже приведены девять причин, по которым вы должны всегда держать бутылку яблочного уксуса под рукой.

Как производится яблочный уксус?

Яблочный уксус - это богатый энзимами и пробиотиками ферментированный продукт. Как следует из названия, он сделан из забродивших яблок. Непастеризованный яблочный уксус готовится аналогично другим ферментированным в домашних условиях напиткам, таким как комбуча. Ниже представлен краткий обзор более подробного процесса его самостоятельного изготовления.

На первой стадии процесса сахар растворяют в отфильтрованной воде, которую затем выливают на смесь крупно нарезанных яблок. Эту смесь оставляют при комнатной температуре в течение одной-двух недель, пока не начинают появляться пузырьки, что свидетельствует о превращении сахара в спирт. (Поскольку он поглощается в процессе ферментации, яблочный уксус содержит очень мало сахара и углеводов, что делает его практически диетическим продуктом).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

На второй стадии яблоки извлекают, а жидкость оставляют при комнатной температуре еще на три-четыре недели. За это время алкоголь превращается в уксус посредством действия уксуснокислых бактерий, которые придают характерный кислотный привкус.

По мере того как бактерии выполняют свою работу, небольшое количество осадка появляется на дне контейнера, а «матка» (колония полезных бактерий) формируется на поверхности. По ее наличию легко отличить органический, сырой, нефильтрованный необработанный яблочный уксус.

«Матка» – это темное, нитевидное скопление мутной пены, состоящей из белковых ферментов и пробиотических бактерий. Она может существовать только в непастеризованном нефильтрованном уксусе, поэтому вы не найдете ее в большинстве магазинных уксусов.

Пищевая ценность яблочного уксуса

Несмотря на то, что по крайней мере один источник утверждает, что яблочный уксус может содержать столько же питательных веществ, таких как витамин С, витамины группы В, магний и калий, как и яблоки, этому нет никаких доказательств, особенно в отношении пастеризованных видов.

Запись о яблочном уксусе в базе данных продуктов питания министерства сельского хозяйства США практически пуста и содержит калорийность на порцию и сведения только о натрии.

Некоторые утверждают, что непастеризованные, нефильтрованные сорта яблочного уксуса, приготовленные в домашних условиях, сохраняют некоторые питательные вещества, присутствующие в яблоках. Тем не менее, в нем содержатся полезные для здоровья мощные противомикробное средства: уксусная и яблочная кислота.

Яблочный уксус также содержит лимонную, муравьиную, молочную и янтарную кислоты, а также антиоксиданты, такие как кофейная кислота, катехины, хлорогеновая кислота, эпикатехин и галловая кислота, которые борются со свободными радикалами, вызывающими окислительный стресс и способствующими воспалению.

Ниже приведены 9 предполагаемых полезных свойств яблочного уксуса.

Помощь в потере веса

Исследование, опубликованное в журнале Bioscience, Biotechnology and Biochemistry в 2009 году, указывает на то, что яблочный уксус помогает избавиться от лишнего веса и жира. В этом исследовании 144 взрослых японца с ожирением потребляли 1 или 2 столовых ложки уксуса, либо плацебо-напиток каждый день в течение 12 недель. Помимо потребления алкоголя, участникам не ставились ограничения по питанию и уровню активности.

Как показано в таблице ниже, 1 - 2 столовых ложки уксуса, добавленных к напитку, оказали положительное влияние на потерю веса и три других показателя здоровья.

Потребление 2 столовых ложек уксуса принесло наибольшую пользу.

Авторы исследования пришли к выводу, что «[Е]жедневное потребление уксуса может быть полезно для предотвращения метаболического синдрома за счет лечения ожирения». Считается, что потеря веса зависит от уксусной кислоты в уксусе, которая подавляет аппетит и увеличивает метаболизм, а также уменьшает удержание воды.

Ученые также предполагают, что яблочный уксус вмешивается в процесс переваривания крахмала вашим организмом, в результате чего меньшее количество калорий поникает в кровоток

Избавляется от неприятного запаха изо рта

Если вы хотите повысить гигиену полости рта, но правильная чистка зубов не помогает контролировать неприятный запах изо рта, моя первая рекомендация – пересмотрите свою диету и проверьте здоровье вашей пищеварительной системы.

Если вы едите очень пахучие (или даже зловонные) продукты и у вас нерегулярный стул, запах изо рта, скорее всего, будет неприятным. Один из вариантов – отказаться от чеснока и лука, чтобы выяснить, в них ли причина. Но в таком случае вы отказываетесь и от их полезных для здоровья свойств.

Вы можете увеличить частоту испражнений, потребляя больше продуктов, богатых клетчаткой. Кроме того, вы можете уменьшить потребление сахара и крахмалистых углеводов, которые замедляют процессы в вашем организме.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

В качестве вторичной меры вы можете бороться с неприятным запахом, добавляя 1-2 столовых ложки яблочного уксуса в стакан воды объемом 8 унций для полоскания полости рта после чистки зубов.

Обязательно промойте рот чистой водой после полоскания, чтобы смыть оставшуюся кислоту с ваших зубов, иначе она повредит зубную эмаль. Если делать все правильно, ежедневное полоскание поможет убить вызывающие запах бактерии, уменьшить неприятный вкус, предотвратить сухость во рту и устранить налет на языке.

Устраняет кислотный рефлюкс

Вопреки распространенному мнению, изжога часто вызывается слишком маленьким, а не слишком большим количеством кислоты в желудке. Ее отсутствие приводит к замедлению пищеварения. Когда ее слишком мало, пища и газы оказывают давление на желудок, иногда заставляя его содержимое и кислоту подниматься вверх по пищеводу.

Если это случается с вами на регулярной основе, пейте по стакану теплой воды с 1 чайной ложкой яблочного уксуса примерно за 30 минут до еды. (Некоторые люди добавляют сырой мед, чтобы заглушить уксусный привкус). Добавив яблочный уксус, который имеет рН, сходный с кислотой желудка, вы обеспечиваете достаточную кислотность для улучшения правильного пищеварения, тем самым предотвращая изжогу.

Помогает при заложенности носа

При первых признаках простуды, сезонной аллергии или синусовой инфекции, воспользуйтесь яблочным уксусом, который известен своей способностью уменьшать заложенность и количество жидкой слизи. Разжижение слизи способствует дренированию и позволяет организму вытеснять бактерии и другие вызывающие инфекцию микробы.

Доказано, что антимикробные свойства уксусной кислоты предотвращают рост бактерий. Два варианта использования яблочного уксуса для прочистки заложенного носа:

Тоник для внутреннего использования: добавьте 1/8 – 1/4 чашки яблочного уксуса в 16 унций фильтрованной воды. Перемешайте и пейте этот тоник в течение дня. Кроме того, вы можете пить до 2 столовых ложек яблочного уксуса, разведенных в 8 унциях воды, ежедневно, пока ваше состояние не улучшится.

Назальный раствор для полоскания: добавьте ½ -1 чайную ложку яблочного уксуса в 6-8 унций теплой фильтрованной воды. Размешайте как следует. Закапывайте пазухи один или два раза в день, пока не почувствуете себя лучше.

Останавливает икоту

У некоторых людей икота останавливается под воздействием кислого вкуса яблочного уксуса. Вы можете взять одну чайную ложку чистого яблочного уксуса или смешать его с 6-8 унциями фильтрованной воды и быстро выпить. Некоторые полагают, что еще действенней пить его с противоположной стороны стакана.

Помогает снизить уровень сахара в крови

Согласно CNN Health, есть существенные данные, свидетельствующие о том, что потребление уксуса, включая яблочный, помогает контролировать уровень сахара в крови. Как вы, вероятно, знаете, регулирование сахара в крови является важным фактором снижения риска развития диабета и заболеваний сердца.

Профессор Кэрол Джонстон, доктор философии, заместитель директора направления питания университета штата Аризона, изучает влияние уксуса более 10 лет и предполагает, что он может быть полезен для контроля скачков уровня сахара в крови у предиабитиков и диабетиков типа 2.

Джонстон утверждает, что даже здоровым участникам исследования было полезно потреблять уксус. «Уксус влиял на все группы, но самые значительные изменения наблюдались в группе предиабиков», - сказала она. «Результаты в этой группе были невероятны, [сахар в крови] сильно упал и зафиксировался на этом уровне.

Возможно, именно данные этой группы могут принести наибольшую пользу». По словам Джонстон, уксусная кислота в уксусе «по-видимому, мешает ферментам, разрушающим молекулы крахмала».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Хорошая новость заключается в том, что этот антигликемический отклик может быть вызван всеми видами уксуса, включая яблочный, потому что именно уксусная кислота дает результаты. Джонстон добавила: «В принципе, уксусная кислота блокирует поглощение крахмала. Если исследуемые субъекты съедают крахмал с уксусом, глюкоза будет падать, но если они пьют сахарную воду и добавляют уксус, ничего не происходит. [Уксус] помогает только при потреблении крахмала».

Успокаивает расстройство желудка

Помимо изжоги, яблочный уксус также считается полезным для успокоения расстройства желудка. Лучший вариант - это смешать и выпить 1-2 столовых ложки яблочного уксуса и 8 унций фильтрованной воды. Яблочный уксус помогает облегчить расстройство желудка, потому что:

Энзимы , полученные в процессе ферментации яблочного уксуса, поддерживают пищеварение, способствуя расщеплению и усвоению продуктов

Его кислотность помогает пополнять уровень кислоты в желудке для поддержания надлежащего рН , что важно для обработки минералов и эффективности ферментов

Уксусная кислота, содержащаяся в нем, обеспечивает снятие вздутия и повышенного газообразования , потому что она помогает организму поглощать минералы, переваривать белок без отходов и мобилизовать кальций

Говорят, что присутствующая в нем яблочная кислота обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами , которые помогают вашему телу урегулировать частоту испражнений

Следы пектина в сыром необработанном яблочном уксусе, как полагают, успокаивают кишечные спазмы

Расслабляет усталые ноги

Если вы регулярно испытываете болезненные судороги ног, это может быть признаком того, что ваше тело либо не метаболизирует минералы, такие как кальций, магний или калий, либо теряет определенные минералы из-за дисбаланса pH.

Вопреки распространенному мнению, мышечные судороги не являются признаком дефицита определенного минерала. Часто вы можете облегчить спазмы, просто выпив яблочный уксус, потому что он поможет отрегулировать рН вашего тела. Когда pH правильно сбалансирован, тело может эффективно метаболизировать и распределять жизненно важные минералы, такие как кальций, магний и калий, для исчезновения судорог.

Аналогичным образом, вы можете использовать яблочный уксус от нервного тика и других видов «нервных» болей. Добавьте 1-2 столовых ложки яблочного уксуса в 8 унций фильтрованной воды и выпивайте при первых признаках судорог, подергиваний или «нервной» боли.

Снимает боль в горле

Боль в горле обычно вызывается аллергиями и вирусами, а иногда и бактериями. Хотя яблочный уксус не вылечит боль в горле, его можно использовать для сокращения ее продолжительности и облегчения связанной с ней чувствительности и раздражения.

При первых признаках боли в горле вы можете прополоскать его теплой водой, смешанной с яблочным уксусом. Добавьте 1-2 столовых ложки яблочного уксуса в 8 унций теплой воды и по желанию добавьте 1 чайную ложку сырого меда и / или сок лимона и щепотку кайенского перца.

Еще один замечательный способ избавления от болей в горле - это закапать в уши небольшое количество 3-процентной перекиси водорода, лежа на боку. Когда вы закапаете уши, вы услышите шипение и почувствуете легкое жжение в ушном канале. Подождите 5-10 минут, пока большая часть пузырьков не лопнет, а затем слейте жидкость на ткань.

Перевернитесь и повторите процесс с другим ухом. Не используйте эту технику, если у вас инфицировано ухо или есть разрыв барабанной перепонки.

Еще больше способов применения яблочного уксуса

Яблочный уксус также:

Помогает избавиться от акне

Убирает синяки

Удаляет бородавки

Лечит перхоть

Отбеливает зубы (но имейте в виду, что чистый яблочный уксус может повредить зубную эмаль из-за его кислотности)

Помимо этого, он полезен в уборке дома или как средство для мытья фруктов и овощей. Некоторые используют его для борьбы с сорняками. Известно также, что он нейтрализует неприятные запахи в доме.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet