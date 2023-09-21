Гормональный баланс: Как поддерживать свой гормональный фон в норме

Вы постоянно чувствуете усталость, испытываете стресс, а настроение переменчиво? При этом давно позади ваши пагубные пристрастия, вы стараетесь высыпаться, заниматься спортом и хорошо питаться? Значит возникает резонный вопрос – почему, что я делаю не так? Скорее всего, это следствие гормонального дисбаланса, начавшегося в организме.

Давайте разбираться. Что происходит с нами, когда гормональный фон в норме? Во-первых у нас здоровый и крепкий сон, поэтому мы не чувствуем утомления, а только постоянный прилив энергии. Депрессия не застанет врасплох, ведь сознание ясное и мы способны решать любые задачи. Что же делать, чтобы никогда не испытывать проблем? Ответ прост. Необходимо поддерживать свой гормональный фон в норме. Набор мужских и женских гормонов немного отличается друг от друга. У мужчин это тиреоидный гормон, кортизол и тестостерон. У женщин - тиреоидный гормон, кортизол и эстроген.

Но задачи у этих гормонов все же похожи: регулировать обмен веществ в организме, обеспечивать здоровый сон, поддерживать в норме уровень энергии и сексуального влечения любого человека. Слаженная работа гормонов обеспечит высокий уровень и качество жизни.

Что нужно для поддержания гормонального баланса

Обратившись к врачу, вы, скорее всего, получите рецепт с названием медицинского препарата, который якобы должен помочь, и не более того. Но в современном мире существуют не только аптечные лекарства, но и растительные экстракты, способные более щадяще и эффективнее помочь привести в порядок гормоны.

1. Исследуйте свое жилище. Все ли там экологично?

Токсичны большинство строительных материалов: поливиниловые покрытия для различных поверхностей, различные герметики, краски, применяемые в строительстве и ремонте помещений. А косметические средства – обычная зубная паста, различные кремы, дезодоранты? В пище - это красители и консерванты. В нашей повседневной жизни мы подвержены огромному количеству разрушителей, подстерегающих нас повсюду.

Невидимые токсины воздействуют на эндокринную систему человека, приостанавливая функции щитовидной железы, уничтожая наше здоровье. У мужчин растет грудь, уменьшается потенция и количество спермы, увеличивается вероятность появления раковых клеток в простате. У женщин воздействуют на микрофлору, меняя тем самым результаты анализов, влияют на ранее половое созревание и способствуют возникновению рака молочных желез.

Что можно предпринять?

• тщательно подбирайте строительные материалы;

• проверьте, насколько совершенна вентиляционная система в вашем доме;

• приобретайте одежду только из натуральных тканей;

• научитесь покупать натуральные пищевые продукты и косметические средства.

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2. Детоксикация

Алкогольные напитки, сладости и глютен – это не то, что вам нужно. Сахар повышает уровень глюкозы в крови, способствует повышению веса, что приводит к неприятным последствиям. Инсульт это не то, что вам нужно. Алкоголь повышает уровень кортизола и тем самым портит ваш качественный и здоровый сон.

Потребляя в больших количествах хлебобулочные и макаронные изделия, вы приобретаете непереносимость глютена и, как следствие, получаете бесплодие, нарушение менструального цикла и проблему с яичниками.

Что можно предпринять? Ограничьте до минимума прием сладостей, продуктов, богатых глютеном, и алкогольных напитков. Это поможет вам избежать набора лишнего веса, повысить уровень энергии, приобрести хороший, полноценный сон и наладить работу репродуктивной системы.

3. Теряете вес? Обследуйтесь на токсины.

Употребляя в пищу продукты, обработанные пестицидами, мы увеличиваем токсины в крови. Этому способствует и загрязнение окружающей среды. Когда организм теряет способность увеличивать вес, он отдает токсины в систему кровоснабжения.

Что можно предпринять? Употребляйте в пищу только здоровые, органические продукты. Старайтесь меньше находиться там, где сильно загрязнен воздух. Потеря веса только улучшает общее состояние человека, если только это похудание не является причиной болезни.

4. Живите в гармонии с природой

На протяжении своей жизни мы неосознанно тянемся к природе. Любовь к жизни, присущая человеку, должна породить любовь к своему собственному телу. Поэтому каждый из нас может найти способ распоряжаться своим здоровьем естественным образом.

Что можно предпринять? Чтобы оставаться в гармонии с природой, мы должны научиться легко приспосабливаться, быть гибкими. Научитесь понимать свое тело. Что конкретно нужно вам, чтобы сон, вес, энергия и секс были всегда в норме даже тогда, когда вы уже не молоды?

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5. Лекарство последнего поколения

Учеными доказано, что в среднем в 70% проявлений генов у любого человека напрямую зависит от качества принимаемой пищи, различных добавок, образа жизни, и даже от мыслей, роящихся в голове. Это значит, что если каждый из нас сможет критически оценить себя, посмотреть как бы со стороны, то можно избежать, например, избытка веса, заложенного генетически, появления сахарного диабета или раннего старения.

Что можно предпринять? По возможности исследуйте свои гены в лабораторных условиях. Это поможет выявить недостатки и восполнить их, преобразив каким-то образом свою жизнь. Может, изменения должны коснуться системы питания или побудить к применению растительных экстрактов.

6. Вы твердо стоите на земле?

Не относитесь скептически к хождению по земле босиком. Давно доказано, что это помогает нам сбросить напряжение и хорошенько расслабиться и дажеуменьшить воспалительные процессы, происходящие в организме.

Что можно предпринять? Сердечно-сосудистым заболеваниям способствует слипание эритроцитов. Чтобы свести к минимуму этот процесс, ходите босиком по земле. Также существует мнение, что если во время сна соприкасаться с землей, то качество сна будет намного лучше, воспаления уйдут, гормон кортизол придет в норму. Подружите свое собственное тело и землю и обретите здоровье.

7. Чем длиннее, тем лучше.

Кончики наших хромосом увенчаны маленькими шапочками – теломерами. Они позволяют узнать наш биологический возраст. Если теломеры слишком короткие, то вы будете испытывать беспокойство, находиться в стрессе, плохо спать.

Что можно предпринять? Вы сами можем управлять теломерами и не давать им укорачиваться. По возможности исключите стресс из своей жизни, начните заниматься йогой и принимать рыбий жир. Ложитесь пораньше спать и старайтесь высыпаться. Для этого человеку требуется не менее семи часов.

Соединитесь с природой, постарайтесь уравновесить качество жизни, изменить питание. Вы сами способны привести свои гормоны в норму тем самым качественно изменить свою жизнь.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet