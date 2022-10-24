Как избавиться от морщин на лице и подтянуть кожу

Знаете, что ждет любая женщина, называя свой возраст? Услышать: "Как? Не может быть! Я думал, тебе не больше 20". Ради подобных возгласов мы готовы на многие жертвы. Как это сделать? С помощью массажных техник и упражнений.
Специалист по ревитонике Анастасия Дубинина утверждает: можно сохранить и даже вернуть молодость в домашних условиях, причем без жертв, просто взяв лицо в свои руки! Что это за метод, и какие есть основания делать такие громкие заявления? Ревитоника — научно-практический метод омоложения и коррекции внешности. Он базируется на том, что лицо — продолжение тела, а значит неправильная осанка и спазмы шеи влияют на то, как мы выглядим в целом. Стареет не кожа, а мышцы под ней: со временем они спазмируются и сокращаются, из-за чего кожа выглядит обвисшей, образуются морщины. Это значит, что, расслабив и удлинив мышцы, можно подтянуть и разгладить кожу. Как это сделать? С помощью массажных техник и упражнений.
Сведите лопатки, руки скрепите в замок за спиной. Плечи поднимите. Сделайте глубокий вдох и опустите голову на плечи. Держите 30 сек. Руки скрепите в замок на задней части шеи, выпрямите спину. Тяните спину и шею от копчика до затылка. Держите 30 сек. Также прощипывайте шею и холку, растягивайте окаменевшие жилы.
Наши затылочные мышцы настолько перенапряжены, что от задней поверхности шеи остается 3—5 см при нормальных 8—10 см. Из-за этого блокируется работа лимфатических и кровеносных сосудов, формируется "холка", отекает лицо.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Именно поэтому затылочная область — основа нашей красоты. Выполняя эти упражнения, мы расслабляем мышцы, высвобождаем сосуды и способствуем устранению отека в области шеи и лица.
Одну руку закиньте через голову, вторую положите параллельно уху. Постепенно и мягко растягивайте рабочую область в вертикальном и одновременно в горизонтальном направлениях. Горизонтальное натяжение обеспечивается натяжением рабочей поверхности в сторону виска. Пытайтесь равномерно расслабить круговую мышцу в направлении внешней стороны глаза. Массаж пальцами должен быть достаточно глубоким, чтобы растягивать не только кожу.
Это один из самых эффективных приемов в арсенале ревитоники. В результате его выполнения увеличивается размер глаз, исчезают "гусиные лапки", приподнимаются брови. Но выполняйте это упражнение очень медленно, используя вначале практики крем или масло.
Ладони разведите в стороны. Положите свои скулы на "стульчики" ладоней и повесьте голову. Скуловые кости должны лечь в ладони очень плотно. Локти можно поставить на ровную твердую поверхность. Зафиксируйтесь в этом положении на 5 секунд. Далее нужно толкать скулы пружинистыми движениями вверх и в стороны к вискам, как будто вы лепите свое лицо. На височной области зафиксируйте руки на 1—2 секунды. Выполняйте 3—4 раза.
В завершение заведите одну руку за голову, поставьте пальцы на височную область, подтяните ткани виска вверх и зафиксируйте. Пальцы другой руки положите на скуловую кость. Рукой, которая снизу, выполняйте спиралевидные массажные движения по направлению к виску. На обработку каждой скулы — по 10 круговых движений.
Благодаря этому приему формируется высокое положение скул, разглаживаются носогубные складки и бортики вокруг носа.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий