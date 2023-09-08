Почему раздувает живот даже при правильном питании

Почти все популярные диеты дают один общий совет: ешьте больше клетчатки. Однако возможно, что именно это и заставляет ваш живот увеличиваться в размерах.
«Если хотите сбросить жир, ешьте как можно больше овощей». Именно это говорят большинство экспертов в питании. Звучит абсолютно логично, верно? Овощи содержат мало калорий (в подавляющем большинстве всего лишь от 40 до 70 ккал / 100 г) и занимают больше места в желудке. Тем самым они заменяют калории, которые вы иначе бы получили из нездоровой пищи. В чем же может быть проблема? Она заключается в замедленной подвижности кишечного тракта (продвижения каловых масс через кишечник) и всех «милых» симптомах, которые к этому прилагаются, таких как раздутый живот и боли в брюшной полости.
Если вышеописанные симптомы вам не знакомы, считайте, что вам крупно повезло. Скорее всего, диета, содержащая большое количество овощей, вам подойдет. Однако все большее число людей замечают, что диеты с подобным подходом («салат на каждый прием пищи!»), наоборот, приводят к запорам и увеличивающейся ширине талии/
Все те же эксперты, которые рекомендуют диеты с высоким содержанием клетчатки, также, скорее всего, посоветуют вам выполнить кучу тестов и исследований органов пищеварения, потому что проблема, видимо, лежит в вас самих, но никак не в диете
Однако, даже не учитывая результаты тестов, решение может быть универсальным. Если ваше пищеварение ухудшается с добавлением больших порций клетчатки в рацион, то оно может улучшиться, если вы уменьшите потребление клетчатки. Звучит как сумасшедшая идея!
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Медицинские исследователи изучили 63 человека, страдающих идиопатическими запорами.
Медицинская наука под идиопатическим запором подразумевает заболевание, связанное с нарушением моторики толстой кишки невыясненной этиологии. Это означает, что прямой причины, по которой возникло затруднение в удалении каловых масс, попросту нет.
Испытуемым предложили полностью исключить клетчатку из рациона на 2 недели, а затем увеличить объем клетчатки в порциях до приемлемого для них уровня.
Через 1 месяц и повторно через 6 месяцев после начала эксперимента исследователи измерили как объем клетчатки, потребляемой участниками, так и неприятные симптомы, включающие сложности с дефекацией, боли и вздутие в животе.
Итоговый результат через 6 месяцев: 41 из участников решили остаться на диете без клетчатки, 16 человек приняли решение лишь немного увеличить объем клетчатки в рационе, при этом оставаясь на диете с пониженными содержанием клетчатки, и 6 человек вернулись к питанию с большим количеством клетчатки.
Те из участников, кто решил вернуться к прежней диете, продолжили страдать запорами. Остальные отметили улучшение подвижности кишечника. Частота стула у пациентов, отказавшихся от клетчатки, увеличилась с 1 раза в среднем в 3-4 дня до 1 раза в день.
Принято считать, что увеличение содержания клетчатки в рационе улучшит как процесс хождения в туалет, так и его частоту, однако это утверждение не распространяется одинаково на всех людей.
Низкая подвижность кишечника является типичной проблемой у тех, чье питание включает большое количество овощей с высоким количеством клетчатки. Если же кишечник перестанет быть подвижным, ваш живот увеличится в независимости от того, худой вы или имеете избыточный вес.
В связи с этим, уделите внимание поведению вашего кишечника. Акты дефекации не должны быть затруднительными, болезненными или нерегулярными. Если их частота составляет менее трех раз в неделю, врачи называют ваше состояние запором.
Постоянное вздутие живота может быть поводом для пересмотра объема потребляемой вами клетчатки.
Если же вы не склонны к запорам, смело ешьте овощные салаты. Потребление низкокалорийных продуктов, дающих длительное чувство насыщения, положительно сказывается на процессе похудения.
Просто помните, что всегда есть возможность наесться даже без огромных объемов клетчатки в меню. Один из способов – увеличение порции белка при каждом приеме пищи.опубликовано econet
Перевод: Виктор Кандыбенко
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Источник: https://econet.ua/
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