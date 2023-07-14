Как понять, что ваша щитовидка на пределе или слишком ленива

Какие же особенности вашего самочувствия можно расценивать как симптомы заболеваний щитовидной железы?
Раздражительность, лишний вес, невозможность сконцентрироваться? Этот перечень причин плохого самочувствия можно продолжать. И с великой долей вероятности за этим списком могут скрываться заболевания щитовидной железы. Значение щитовидки в регуляции нашей жизнедеятельности незаменимо. Гормоны щитовидной железы, прежде всего, управляют такими важными процессами, как метаболизм и обеспечение организма энергией. Гипотиреоз и гипертиреоз – основные проявления нарушений в ее работе.
Усталость и слабость характерны для многих заболеваний. Но при стойком недостатке гормонов щитовидной железы, так называемом гипотиреозе, вы утром просыпаетесь неотдохнувшим. Ваши мышцы не получают сигналы к двигательной активности. Хроническая усталость – существенный симптом заболевания щитовидной железы.
Тоска, пессимистический настрой – характерные признаки гипотиреоза, поскольку уровень тиреотропного гормона связан с уровнем выработки серотонина. А он, как известно, отвечает за хорошее настроение.
Избыточное количество гормонов (гипертиреоз) делает человека излишне тревожным и раздражительным. Весь организм работает на сверхскоростях. Это отражается и на метаболических процессах, которые тоже ускоряются.
Сильный аппетит и чувство постоянного голода – свидетельство гипертиреоза. Единственный позитивный аспект гипертиреоза — это то, что получаемые лишние калории не превращаются в лишние килограммы. Гипотиреоз, наоборот, меняет вкусовые предпочтения и восприятие запахов. Обратите внимание и на эти симптомы заболевания щитовидной железы.
Мы становимся забывчивыми и ощущаем как будто в мозгах каша. Конечно, причиной этого могут быть недосыпание или возрастные особенности, но наши познавательные способности страдают и при недостаточном синтезе тиреоидных гормонов. При соответствующем лечении такое состояние проходит очень быстро. Если гормоны щитовидной железы в избытке, человеку трудно сосредоточить свое внимание.
Заболевания щитовидной железы – частая причина безразличия к сексу. Щитовидка производит недостаточное количество гормонов? Следствием этого является низкое либидо.
Сухая, зудящая кожа – весьма частые симптомы заболеваний щитовидной железы (гипотиреоза). Низкая скорость метаболических процессов, как следствие пониженной функции щитовидной железы, приводит к изменению состояния кожи и внешности. Из-за уменьшения потоотделения кожа становится сухой и шелушащейся, а ногти ломкими и неровными.
Нарушение синтеза тиреоидных гормонов отражается на работе кишечника двояким образом. С одной стороны, гипотиреоз замедляет пищеварение и продвижение пищи по кишечнику. С другой стороны, излишняя активность щитовидной железы вызывает диарею и интенсивную перистальтику.
Затяжные, обильные и болезненные менструации – существенный признак гипотиреоза. К тому же, сокращается промежуток между месячными. Велика вероятность анемии. Гипертиреоз, когда гормоны щитовидной железы вырабатываются с избытком, также вносит изменения в менструальный цикл. Месячные стают короткие, а промежуток между ними увеличивается.
Наш список дополняет еще один симптом заболевания щитовидной железы – непонятное покалывание, нечувствительность и боль в конечностях. Это может быть характерно и для гипертиреоза. Недостаточный уровень тиреотропного гормона вызывает повреждение нервов. Как результат – онемение и болезненность в ногах и мышцах.
И гипотиреоз, и гипертиреоз сказываются на показателях артериального давления. Недостаток тиреотропного гормона уменьшает частоту сокращений сердца, влияет на их силу.
Гипотиреоз – это, как мы уже знаем, замедленный обмен веществ. Сжигается меньшее количество энергии, а значит, выделяется и меньшее количества тепла. Отсюда ваша зябкость и постоянное ощущение холода. При гиперфункции вырабатывается избыточное количество энергии. Вот почему у людей при гипертиреозе иногда возникает чувство жара и повышенная потливость. Ощущение холода в теле и необъяснимый жар – немаловажные симптомы заболевания щитовидной железы.
Охриплость голоса и комок в горле – вероятные признаки того, что щитовидка работает со сбоями. Внимательно осмотрите шею, не увеличена ли она в области щитовидной железы. А еще лучше это сделать с помощью зеркальца, когда вы пьете воду. Если увидите выпуклости, или что-то вас насторожит, стоит немедленно обратиться к врачу. Не пропустите симптомы заболевания щитовидной железы.
Вы все время хотите спать? Это возможно гипотиреоз. Недостаточная активность щитовидной железы замедляет все процессы в организме до такой степени, что мысль поспать днем не дает вам покоя. С трудом засыпаете? Все из-за гипертиреоза. Повышенная активность щитовидной железы – возможная причина тревожности и учащенного сердцебиения, в результате невозможно заснуть. Это провоцирует ваше пробуждение среди ночи. Имейте в виду и этот симптом заболевания щитовидной железы.
Причин увеличения ваших объемов на несколько размеров – множество. Однако набор веса, даже если вы физически активны, делаете зарядку, соблюдаете диету, – существенный повод для обследования щитовидной железы.
Сухость и ломкость волос – верный симптом гипотиреоза. Низкий уровень тиреотропного гормона влечет за собой нарушение цикла развития волоса, многие волосяные луковички переходят в так называемый «спящий» режим. Это и является причиной выпадения волос. Многие парикмахеры знают про эту проблему и отправляют своих клиенток на консультацию к врачу. Гипертиреоз также может вызывать множество проблем с волосами. В этом случае волосы чаще всего становятся слишком тонкими или выпадают.
Если беременность не наступает в течение длительного времени, причиной этого может быть как гипо-, так и гиперактивность щитовидной железы. Нарушается овуляция, что неминуемо отрицательно сказывается на фертильности.
Повышение уровня липопротеинов низкой плотности, которое не является результатом неправильного питания, низкой физической активности или действия лекарственных препаратов, связан с гипотиреозом. При отсутствии адекватного лечения гипотиреоза возникают серьезные проблемы с сердцем, а именно увеличение сердца и сердечная недостаточность.
При наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов нужна врачебная консультация. Сдайте анализы на гормоны щитовидной железы: свободный Т3 и свободный Т4. В зависимости от полученных результатов, возможна гормонозаменяющая терапия.
Ищите врача, который лечит человека, а не результаты анализов.
Заметим, что доза гормонов подбирается очень индивидуально, в зависимости от вашего самочувствия. Оно имеет такое же значение, как и результаты лабораторных анализов.опубликовано econet
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