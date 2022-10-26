ПАНКРЕАТИТ: 4 рецепта для поджелудочной железы

Как только вы почувствовали, что болит поджелудочная железа, и заметны сопутствующие симптомы, следует срочно начать лечение панкреатита. В дополнение к медикаментозному лечению, которое назначит врач после тщательного медицинского обследования, вам помогут и народные рецепты из натуральных средств. Так панкреатит можно излечить полностью, без последствий и негативного воздействия медицинских лекарств.

Если у вас болит поджелудочная железа, это может свидетельствовать о развитии такого заболевания, как панкреатит. Лечение поджелудочной железы не всегда проходит быстро и эффективно. Поэтому мы подобрали 4 народных рецепта, которые позволят провести лечение панкреатита более результативно.

Как лечить панкреатит: 4 народных рецепт

Почему болит поджелудочная железа

Поджелудочная железа – жизненно необходимый орган, который принимает участие в процессах пищеварения и обмена веществ. Поджелудочная вырабатывает множество важных ферментов, среди которых гормон инсулин. Он позволяет контролировать содержание сахара в крови на оптимальном уровне.

Как болит поджелудочная (симптомы болезни поджелудочной железы):

боль в подреберье с обеих сторон;

понос;

болезненное газообразование в животе и метеоризм;

постоянные отрыжки;

длительная тошнота с умеренной интенсивностью.

Все эти признаки присущие опасному заболеванию – хронический панкреатит. Он являет собой воспаление железы, развивающееся медленным темпом. На месте поврежденных клеток поджелудочной железы впоследствии появляется рубцовая ткань. Это нарушает выработку жизненно необходимых ферментов, в том числе инсулина. А дефицит инсулина может спровоцировать развитие другого, еще более опасного хронического заболевания — сахарный диабет. Поэтому лечение панкреатита нужно проводить быстро и надежно.

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Как только вы почувствовали, что болит поджелудочная железа, и заметны сопутствующие симптомы, следует срочно начать лечение панкреатита. В дополнение к медикаментозному лечению, которое назначит врач после тщательного медицинского обследования, вам помогут и народные рецепты из натуральных средств. Так панкреатит можно излечить полностью, без последствий и негативного воздействия медицинских лекарств.

4 домашних средства, лечащих панкреатит

1. Лечение панкреатита семенами укропа

Для приготовления лекарства нужно 1 чайную ложку семян укропа залить 200 мл кипятка. Оставьте напиток настояться на час. После этого процедите, и пейте на протяжении целого дня по одному глотку за раз.

2. Лечение поджелудочной железы овсо

Лечение панкреатита овсяной крупой люди проводят уже много лет. Овес рекомендован к употреблению в любом виде. Это действительно эффективный метод излечить панкреатит и оздоровить поджелудочную.

Лечение поджелудочной железы проводится обыкновенной овсянкой, сваренной на воде. Но в блюдо нельзя добавлять ни масло, ни соль, ни еще что-либо. Питайтесь овсяной кашей каждый день целую неделю. Лучше есть ее по утрам, чтобы получить всю пользу от крупы на целый предстоящий день.

3. Лимон, петрушка, чеснок: суперсмесь против панкреатит

Это рецепт невероятно мощной смеси, если болит поджелудочная железа.

Для ее приготовления вам понадобятся:

300 г лимонов (2-3 шт.);

100 г зубков чеснока (до 3 головок);

100 г петрушки.

Чтобы панкреатит покинул вас, приготовьте из перечисленных продуктов лекарственную смесь. Для этого нужно просто перемолоть все ингредиенты в блендере до образования однородной смеси. После этого поместите смесь в стеклянную емкость. Хранится она в холодильнике.

Трижды в день за 15 мин до приема пищи употребляйте по чайной ложке смеси для поджелудочной. Курс приема составляет до 3 месяцев, после чего необходим перерыв до двух месяцев. Если результата недостаточно, курс можно пройти повторно.

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4. Гречневая диета при панкреатите

Лечение поджелудочной железы с помощью гречневой диеты – еще один эффективный метод борьбы с панкреатитом. Курс лечения состоит из ежедневного употребления гречки на кефире дважды в день на протяжении 10 суток.

Для приготовления лекарства залейте стакан гречневой крупы 0,5 л кефира, предварительно промыв гречку. Оставьте продукт настояться на ночь, безо всякой варки. Лечение панкреатита требует употребления такой каши на завтрак и ужин, разделив порцию в рецепте на 2 равные части.

После 10-дневного курса нужно сделать перерыв такой же длительностью, после чего повторить курс. Уже за несколько дней люди чувствуют облегчение. Панкреатит проявляется не так остро, а сами обострения проходят довольно быстро.

В любом случае обязательна консультация врача. Самолечение опасно для вашего здоровья!опубликовано econet.ru.

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