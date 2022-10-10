Как убрать ЖИР с талии: Прощай спасательный круг!

Целенаправленно и методично добивайтесь своей цели, убрать жир с талии нелегко, но вполне возможно. Убрать жир с талии архисложно, его придется атаковать комбинированным ударом из специальных диетических стратегий, спортивных упражнений и пищевых добавок.

Стройная и легкая, волнующая фигура - мечта любой женщины. Наших мужчин не меньше заботят кубики на их прессе. Как жаль, что стоит лишь ненадолго расслабиться и "спасательный круг" вокруг талии испортит всю эту красоту. Вот что вы должны знать: жир на талии - это симптом снижения чувствительности к инсулину. К тридцати пяти у вас всё еще красивые руки, ноги, широкие плечи, подтянутая грудь, но как избавиться от "валиков любви" (англ. Handles) и рыхлой талии?

Как избавиться от рыхлой талии

Убрать жир с талии архисложно, его придется атаковать комбинированным ударом из специальных диетических стратегий, спортивных упражнений и пищевых добавок. Проблема эта общая для мужчин и женщин и, к сожалению, широко распространенная. Чтобы избавиться от "прилипчивого жира" на талии, нужна особая диетическая стратегия. Даже диеты, которые помогали уменьшить процент жира в организме до 25% (женщинам) или до 15% (мужчинам), не обеспечивали дальнейшего прогресса по избавлению от "валиков любви".

Если это и ваш случай, то самое время использовать диетические "хитрости", чтобы повысить чувствительность к инсулину. Ешьте протеин перед углеводами, принимайте по две столовых ложки яблочного уксуса ежедневно, введите в свой рацион высококачественный рыбий жир в капсулах и псиллиум (psyllium), по-русски это мука из отрубей подорожника блошиного (plantago psyllium L.).

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Постоянная диета - это не лучший способ повышения чувствительности к инсулину. Вместо этого следуйте строгой диете два дня в неделю, а в остальные пять питайтесь более свободно. Нужно применить и особые стратегии в тренировках, чтобы увеличить чувствительность к инсулину и сжечь жир. Комплексы и модифицированная комбинация ходьбы и бега - очень эффективны.

Любая из женщин может уменьшить количество жира в организме с 45% до 25% без особых затруднений. Аналогично любой мужчина при помощи тренировок и оптимизированного пищевого плана может снизить процент жира в организме с 25% до 15%. Ниже этих пределов опуститься сложно.

К сожалению, диета, помогавшая на первом этапе, утрачивает эффективность на втором. Начинается застой. Жир становится "сентиментальным и не хочет покидать свой дом". Его можно уговорить исчезнуть в одних местах, но он намертво прилипает в других, чаще всего образуя неприятные наплывы в области талии.

Люди склонны видеть причины образования этого "спасательного круга" в самых разных обстоятельствах, включая недостаточную продолжительность сна, плохое питание, наследственность и даже кортизол (гормон стресса).

Хотя все эти факторы, действительно, вносят свой вклад в приобретение вами рыхлой талии, они также характерны при снижении чувствительности к инсулину. К счастью, есть несколько способов нормализации инсулина и они очень эффективны для удаления неприглядного жира, образующего наплыв над джинсами.

№1. Диетарные хитрости

Когда чувствительность к инсулину далека от оптимальной, большая часть потребляемого протеина (и всего остального) попадает не в мышцы, а оседает вокруг талии. Инстинктивный переход на низкоуглеводную пищу мало помогает. Более того, хроническая низкоуглеводная диета только замедляет рост мышечной массы. Вместо этого следует оптимизировать чувствительность к инсулину. Для этого существует несколько простых диетических стратегий.

Принимаясь за еду, прежде чем коснуться углеводов, съешьте протеин и жир. Эта стратегия, согласно научным данным, приводит к значительному снижению уровня сахара в крови (на 29%, 37%, и 17% в течение 30, 60, и 120 минут после еды) по сравнению с приемом пищи, начатого с углеводов. Однако, незадолго до тренировки следует применять противоположную стратегию и начинать прием пищи с углеводов, а не с протеина.

Методично приправляйте свой салат натуральным уксусом (яблочным или виноградным), такой шаг изменит реакцию инсулина на глюкозу из углеводной пищи, и может помочь похудеть на один килограмм в течение 4 недель. Попробуйте принимать две столовых ложки яблочного уксуса, разбавленного водой, перед сном, как показывают исследования, через некоторое время утренний уровень сахара в крови уменьшается на 4-6%.

Принимайте по одной столовой ложке псиллума дважды в день. Это позволит снизить уровень сахара еще на 11 процентов в течение дня. И не скупитесь на прием качественного рыбьего жира. Данные всех исследований относят его к незаменимым добавкам для здоровья, а в сочетании с упражнениями он оказывает синергетический эффект на уровень кровяного сахара. Рекомендую высокоактивный, молекулярно дистиллированный рыбий жир

№2. Дважды в неделю придерживайтесь строгой (но разумной) диеты

Когда перерывы между приемами пищи небольшие, что характерно для бодибилдеров, работающих на массу и потребляющих много углеводов, уровень кровяного сахара хронически повышен и поджелудочная железа практически постоянно вырабатывает инсулин. Исследования показывают, что постоянно повышенный инсулин постепенно повышает устойчивость к нему организма вплоть до метаболического сходства с диабетом второго типа. Результатом становится накопление жировых запасов, особенно в районе талии.

Очевидно, что необходима диета с адекватным количеством протеина, углеводов и калорий для поддержания/роста мышечной массы, при этом, повышающая чувствительность организма к инсулину. Предлагаю применить жиросжигающую диету для лифтеров по протоколу 5/2.

В общих чертах - нужно питаться в обычном режиме пять дней из семи, а дважды в неделю (не подряд) переходить на двукратный прием пищи, приблизительно по 400 калорий каждый с перерывом 12 часов между ними.

В эти два "постных" дня не следует тренироваться, чтобы не затруднять послетренировочное перестроение мышечной ткани. Вдобавок, в эти полуголодные дни принимайте по два черпачка быстрого протеина вместе с пищей или за 30 минут до нее, чтобы не терять мышечную массу.

Такой диетический протокол эффективен, потому что редкие "голодные" дни эффективнее повышают чувствительность организма к инсулину по сравнению с длительной строгой диетой. Это кажется нелогичным, но подтверждается результатами исследований.

При правильном применении жиросжигающая диета для лифтеров 5/2 позволяет постепенно похудеть, не теряя мышечную массу. И самое важное - исчезают даже любовные рукоятки и студенистая талия. Диета специально нацелена на решение раздражающей инсулиновой проблемы.

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№3. Решайте проблему тренировками

Вы уже тренируетесь с отягощениями и, конечно, это благотворно влияет и на здоровье, и на внешний вид, включая талию. Давно доказано, что дополнительная мышечная масса увеличивает расход глюкозы вместо накопления жировых запасов.

Силовые упражнения, дополняющие большинство аэробных упражнений, увеличивают чувствительность к инсулину. Однако есть несколько типов упражнений, которые особенно эффективно справляются с упрямым жиром.

Комплексы

Комплекс - это серия движений, выполняемых со штангой, гантелями или гирями, в которой после выполнения повторений одного упражнения нужно немедленно перейти к следующему движению в запланированной серии. Это фантастический способ сжигания жира, который способствует улучшению чувствительности к инсулину.

Пока комплекс не завершен, не выпускайте отягощение из рук. Базовый комплекс с гирями может состоять из 6 повторений приседаний с гирей над головой, 6 обычных приседаний, 6 махов гирей, 6 тяг в наклоне и 6 румынских тяг последовательно и без остановок. После короткого перерыва (около одной минуты), вся последовательность повторяется. А затем повторяется еще раз. И еще раз, пока не понадобится рукоятка, чтобы завести остановившееся сердце. Выполняйте такие изнуряющие комплексы в конце каждой тренировки.

Бег-ходьба

Не отказывайтесь от определенных упражнений только потому, что у них странные названия. Как можно догадаться, бег-ходьба - это комбинация ходьбы и бега, а не просто программа лечебной физкультуры для марафонцев-любителей.

Данные новых исследований показывают, что у комбинации ходьбы и бега есть определенные преимущества: ходоки, варьирующие скорость, сжигают на 20 процентов больше калорий, чем те, кто поддерживает скорость постоянной. В результате изменений скорости и даже остановок, меняется кинетическая энергия организма, а это увеличивает расход калорий.

Даже прогулка в стиле "ходьба с остановками" помогает сжигать жир, но комбинация ходьбы с бегом превращает ее в крайне эффективный жиросжигающий режим. Сначала просто быстро идите, а затем ускоряйтесь до быстрого бега. Как только начнете уставать, а скорость резко упадет, переходите на шаг до тех пор, пока не восстановите силы для нового рывка.

Дистанция прогулки не имеет значения. Вместо расстояния нужно запланировать определенный промежуток времени, например, 30 минут. Три таких получасовых сессии в неделю творят чудеса, срезая уродливый валик из жира вокруг талии.

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Планки на локтях

Допустим, планки на локтях не помогут убрать жир с талии, но когда речь идёт о том, чтобы выстроить красивые линии фигуры, стоит пройти "дополнительный километр" - так что планки достойны внимания.

Чтобы правильно выполнить планку на локтях, лягте на живот и обопритесь на локти. Напрягите плечи и оттяните их к ребрам. Затем нужно максимально напрячь ягодицы, выпрямить колени и принять стандартное положение планки. Максимально напрягите каждую мышцу и контролируйте вдохи и выдохи в течение всего сета. Попробуйте удержать положение в течение 8-10 секунд. Если вы все выполнили правильно, то в первый раз упадете на пол как лошадь от удара током.

Запомните - ваша задача не выполнить бесполезную планку на выносливость, когда вы просто удерживаете нужное положение, пока спина мхом не порастет. Это очень затратное упражнение, укрепляющее ягодичные мышцы, а где красивая талия, там и эффектные ягодицы не помешают.

Выполняйте эти жесткие планки на локтях всегда, когда есть такая возможность - между сетами упражнений на тренировке или даже во время рекламы на вашем любимом телеканале. Целенаправленно и методично добивайтесь своей цели, убрать жир с талии нелегко, но вполне возможно.опубликовано econet.ru.

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