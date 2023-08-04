Дефицита железа у женщин: ЧЕМ грозит и ЧТО делать

Железо – неотъемлемая часть гемоглобина, которая помогает клеткам крови доставлять кислород к мышцам, мозгу и всем остальным органам. Так что вполне логично, что недостаток железа замедляет многие реакции в организме, попутно возникают вялость, слабость, озноб и общее недомогание.

Дефицит железа в организме женщины критичен и серьезно нарушает его деятельность. Эпидемия дефицита железа - недостающее звено в женском фитнесе; когда уровень железа резко снижается, рост показателей силы, выносливости и мощности останавливается, какие бы усилия вы не прикладывали. Обильные менструации и тяжелые тренировки одинаково истощают запасы железа. Некоторые женщины страдают хроническим дефицитом этого микроэлемента – они теряют больше железа, чем в состоянии получить из продуктов питания. В этом случае имеет смысл подобрать эффективные витамины с железом специально для женщин.

Дефицит железа в организме

Дефицит железа выявляется при помощи анализа крови. У женщин и у мужчин уровень ферритина в сыворотки крови должен находится в диапазоне 50-150 нг/мл. Чтобы узнать, соответствует ли ваш уровень ферритина норме, сдайте общий анализ крови. Многие врачи ошибочно утверждают, что для женщин идеальным показателем уровня ферритина в сыворотке крови является 15 нг/мл, но это не так. Женщинам необходимо такое же количество железа как и мужчинам. Уровень ферритина ниже 30 нг/мл свидетельствует о недостатке железа в организме женщины.

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Если вы испытываете чрезмерную усталость и пропускаете тренировки, это не обязательно означает, что у вас нет силы воли или вы неспособны выдерживать тренировочные нагрузки. Причина может крыться в дефиците железа в организме. Не паникуйте, это легко исправить.

"Я думала, что умираю и мне было все равно..."

Мне было холодно, настроение было слезливым и я чувствовала сильную усталость. Ни один энергетический напиток не мог вывести меня из этого состояния. Ни одна тренировки не могла взбодрить меня. Все давало обратный эффект. Я лежала в постели и удивлялась, как другим удается так легко быть энергичными?

Мне было тяжело абсолютно все – стоять, двигаться, чувствовать себя счастливой, даже думать. Когда мой молодой человек (теперь уже муж) позвонил и попросил приготовить ужин, я не знала что ответить. Принять решение было слишком тяжело. Да и поехать ужинать куда-то я совершенно не могла. Так что я заплакала. Я хотела объяснить ему, что плохо себя чувствую, но не могла понять, что именно происходит. У меня ничего не болело, но чувствовала я себя отвратительно.

Руки и ноги налились свинцовой тяжестью. Я пошла на групповую тренировку, потому что мини-штанга казалась мне слишком тяжелой. На той же неделе медсестра не взяла мою кровь на донорство, потому что уровень железа в ней был явно ниже нормы.

Тогда же мне пришла в голову мысль, что между этими явлениями должна существовать связь. Я начала принимать витамины с железом для женщин и через несколько дней стала похожа на нормального человека – вернулись решительность и ощущение счастья, появились сила и энергия. Несмотря на то, что дефицит железа, скорее всего, сохранился, самочувствие мое явно улучшилось.

Однако я не врач, и не советую слепо, без соответствующих анализов и консультации врача принимать добавки для пополнения запасов железа в организме. Но по натуре я экспериментатор и скажу вам, что мне пришлось пересмотреть свои знания о железе.

На протяжении многих лет я верила, что правильного питания, богатого шпинатом и красным мясом, будет достаточно, чтобы не столкнуться с дефицитом железа. Но это оказалось не так. Недостаток железа в организме у женщин – это не шутки, и одни лишь продукты питания не избавят вас от него. Читайте и пробуйте учиться на чужих ошибках.

Какова функция железа в организме?

Железо – неотъемлемая часть гемоглобина, которая помогает клеткам крови доставлять кислород к мышцам, мозгу и всем остальным органам. Так что вполне логично, что недостаток железа замедляет многие реакции в организме, попутно возникают вялость, слабость, озноб и общее недомогание.

Неважно, сколько красного мяса в вашем рационе. Если у вас хронический недостаток железа, то вам совершенно необходимо принимать витамины с железом для женщин. Если вы занимаетесь бегом или силовым спортом, тяжело тренируетесь или страдаете обильными менструациями, скорее всего вам не удастся получить необходимое количество железа только за счет потребления мяса.

Конечно, съев очередной стейк, вы почувствуете себя лучше, однако это будет связано только с его вкусом, а не с тем, что блюдо повысило уровень железа в вашей крови. Если содержание железа в организме понижено хронически, то для его нормализации, вам придется регулярно, как наркоману, потреблять железосодержащие пищевые добавки.

А вот среди мужчин недостаток железа встречается реже, поскольку они не теряют кровь ежемесячно в отличие от женщин. Однако, в группу риска дефицита железа попадают спортсмены выносливостных видов спорта, мужчины-доноры, а также те, у кого диагностировали внутреннее кровотечение.

Даже небольшой дефицит железа приводит к проблемам

Даже если ваш уровень железа недостаточно низкий для того, чтобы заработать анемию, даже небольшой недостаток этого микроэлемента может вызвать нежелательные последствия, о которых вы возможно даже не подозреваете.

Низкий уровень железа вызывает:

Тягу к вредным продуктам

Непереносимость холода

Сон, не приносящий отдыха и депрессию

Головокружения и головные боли

Усталость и раздражительность

Выпадение волос

Мышечную слабость

Запоры

И это лишь краткий список всех проблем, связанных с дефицитом железа у женщин. Когда мой уровень железа стал слишком низким, меня начали преследовать приступы кратковременной потери сознания и головокружения при вставании так, что было трудно положить гантели на пол после серии выпадов в проходке. Примитивная нехватка железа превратила мою жизнь в настоящий ад.

Нормальный или оптимальный уровень железа у женщин

Для того чтобы проверить уровень железа в организме, сдайте ОАК (общий анализ крови) и анализ крови на ферритин. Посмотрите на показатели содержания ферритина в сыворотке крови.

Ферритин - это белок, с которым железо транспортируется к органам и тканям. Его показатель должен быть не ниже 30 нг/мл, но в идеале – около 50-150 нг/мл. На таких цифрах настаивает доктор George Juetersonke, прогрессивный врач-остеопат. По его мнению, всё, что ниже 30 нг/мл – слишком мало. Когда вы пополняете запасы топлива в машине? Когда оно полностью израсходуется и машина остановится на полпути? Или вы следите за датчиками и добавляете топливо по мере необходимости? Большинство врачей не скажут, что у вас недостаток железа до тех пор, пока ваш "автомобиль" не выйдет из строя. Прежде чем врач порекомендует вам прием витаминов с железом, вы уже можете заработать анемию.

Вы активная современная женщина, к чему ждать, чтобы жизнь стала невыносимой, если можно повысить уровень железа, пока его содержание в крови лишь немного ниже нормы?

К сожалению, даже сегодня в современном и развитом обществе, мы сталкиваемся с проблемой диагностирования. Большинство терапевтов скажет, что норма содержания ферритина в сыворотке колеблется в пределах 15-150 нг/мл. Так что, если у вас "нормальный" по мнению врачей уровень в 15 нг/мл, но вы чувствуете вялость, слабость и опустошение, врач может диагностировать у вас что-то другое...

Когда анализ показал, что мой уровень ферритина в сыворотке крови составляет 18 нг/мл, врач сообщил, что уровень железа в моем организме является "средней степени тяжести", и мне нужно как можно скорее начать принимать препараты железа или витамины с железом для женщин. Так мой лечащий врач начал тестировать и контролировать мои показатели крови пока уровень ферритина не достиг примерно 80 нг/мл – в пять раз выше той цифры, которую большинство врачей считают достаточной.

Кстати, большинство врачей считает здоровым диапазоном ферритина для мужчин 50-150 нг/мл, при этом для женщин норма 15 нг/мл? Разве не очевидная глупость? Размеры тела и количество мышц у мужчин и женщин не соответствуют столь значительному различию в цифрах.

Действительно ли женский организм нуждается в гораздо меньшем количестве железа? Нет, черт возьми. Несмотря на слова врачей, уровень ферритина в сыворотке крови как у мужчин, так и у женщин должен быть в диапазоне 50-150 нг/мл. Пусть мнение врачей отличается от этого стандарта, но лучше находится у верхней границы нормы, чем страдать от дефицита.

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Содержание железа в продуктах или как повысить уровень железа в организме?

Кратко рассмотрим содержание железа в продуктах. Больше всего железа содержится в мясе, печени, птице, морепродуктах, темных листовых овощах, таких как шпинат, бобовых, свекле и в настоящей человеческой крови, если вы вампир или людоед. А их сочетание с продуктами, содержащими витамин С, улучшает усвоение железа.

Однако, если ваше питание небогато железом, то единственный способ поддержания нормального уровня Fe – это прием специальных препаратов железа или витаминов с железом, особенно если у вас обильные менструации, или вы интенсивно тренируетесь. Я отношу себя к мясоедам, однако пять блюд из красного мяса в неделю не спасают меня от анемии. Так что прием препарата железа имеет для меня большое значение.

Если у вас крайне низкий уровень железа, есть смысл принимать более серьезные добавки, содержащие гораздо больше железа, чем обычная рекомендуемая дневная норма. Даже принимая большие дозы железа, может потребоваться несколько недель, чтобы поднять его уровень до оптимального. Достигнув желаемого уровня, дозировку можно снизить до поддерживающей.

Важен контроль результатов анализов. Не стоит забывать, что избыток железа также может привести к серьезным проблемам. Одним из неприятных побочных эффектов железосодержащих препаратов являются запоры. К счастью, существуют специальные добавки без подобных эффектов. Также эту проблему устраняет прием на ночь магнийсодержащих добавок.

Мой совет: для решения проблем с железом обратитесь к грамотному специалисту, а если вы его пока не нашли, начните хотя бы с приема витаминов с железом.

Дефицит железа у женщин: депрессия или анемия?

В США каждая четвертая женщин принимает лекарства, стабилизирующие настроение. Действительно ли четверть всех женщин страдает депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и так далее? Несомненно, это следствие биологических проблем, но если они так же следствие анемии или чего-то подобного, то искоренив причину, можно избавиться от подрывающих силы симптомов.

Неправильная диагностика страшна. Так, если вы не уверены, есть ли у вас анемия или нет, и обращаетесь к врачу с описанными выше симптомами, то есть шанс, что вам диагностируют депрессию, хроническую усталость или что-то еще. Что было бы, если бы несколько лет назад, когда я плакала без причины и большую часть времени чувствовала апатию, мне прописали бы антидепрессанты? Сейчас бы мне пришлось иметь дело с побочными эффектами препарата на фоне острой анемии? Через друзей, родственников, знакомых ищите грамотного специалиста.

Связь проблем с железом с гипофункцией щитовидной железы

Гормоны щитовидной железы играют огромную роль в обмене веществ и гипотиреоз – это серьезна проблема. Особенно неприятно, что снижение выработки гормонов щитовидной железы и низкий уровень железа в организме тесно связаны.

Врачи расходятся во мнении что стоит впереди: снижение выработки гормонов щитовидной железы приводит к дефициту железа или наоборот? Верно и то, и другое мнение. Мой лечащий врач говорил, что у многих женщин диагностируют гипофункцию щитовидной железы, когда в действительности они просто страдают недостатком железа. Но есть и те, кто утверждает, что дефицит железа является следствием гипотиреоза. Вероятно, оба мнения отчасти правильны.

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Это правда, что нарушение функции щитовидной железы (и все сопутствующее этому проблемы с пищеварительной системой и работой кишечника) может мешать усвоению питательных веществ, что делает невозможным использование того железа, которое человек получает с продуктами и пищевыми добавками.

И наоборот, низкий уровень железа может нарушить работу щитовидной железы. Так, если вы собираетесь сдать общий анализ крови, желательно проверить и работу щитовидной железы. Если есть возможность, найдите специалиста, который поможет вам разобраться в этих вопросах, если же врач не прояснил ситуацию, поищите другого специалиста.

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Найдите такого врача, который сделает вас активным участником решения проблемы дефицита железа, или самостоятельно разберитесь в результатах анализа. Будьте в курсе того, что происходит с вашим здоровьем, потому что, если взгляды вашего лечащего врача устарели, то от последствий страдать придется не ему, а вам.

Хороший врач всегда стремится к тому, чтобы его пациенты с умом относились к собственному организму, а плохой держит пациентов в неведении. Помните, что вы всегда можете сдать анализ крови без направления определенного врача. Если вы подозреваете о проблемах с железом, узнайте, какие анализы необходимо сдать и на какие цифры надо обращать внимание.опубликовано econet

Автор Дэни Шугарт

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