Что делать, если вы отравились

Главное, что требуется, понять, чем именно вы отравились. Если удалось найти причину, на другой день после происшествия надо съесть тот же самый продукт, только неиспорченный, и вызвать рвотный рефлекс. По пословице «клин вышибают клином».

Отравление – явление довольно частое, обычно его нетрудно вылечить в течение одного-двух дней. И не стоило бы специально уделять внимание этой не самой трудной медицинской проблеме, если бы, по мнению восточных докторов, отравления не были чреваты самыми ужасными последствиями. Их нельзя допускать, потому что организм запоминает каждое отравление и словно расходует на него часть «шагреневой кожи», отпущенной ему на весь период земного бытия. Поэтому чем меньше отравлений, тем меньше риск умереть от рака.

Что делать при отравлении

Главное, что требуется, понять, чем именно вы отравились. Если удалось найти причину, на другой день после происшествия надо съесть тот же самый продукт, только неиспорченный, и вызвать рвотный рефлекс. По пословице «клин вышибают клином».

К примеру, отравились крутым яйцом. Назавтра следует сварить яйцо вкрутую, но удостовериться, что оно свежее, и смело его съесть (даже если придется преодолеть предубеждение против «плохого» продукта). И после этого очистить пищевод.

Сразу после отравления надо постараться вызвать рвоту и/или понос. Если при отравлении колет в животе, требуется антибиотик. И при всех видах отравлений – обильное питье: пищевод надо прочищать кипяченой водой комнатной температуры.

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Рецепт. Рис, мед и курага – помогут очистить кишечник.

Перебрать 1–2 ст. л. риса, помыть и залить рис водой на ночь так, чтобы она покрывала его на 1–2 см.

Утром поставить сосуд с рисом на огонь. При начале кипения воду слить, промыть рис, залить его холодной водой и вновь поставить на огонь.

Проделать эту процедуру трижды, на 4-й раз рис доварить и слить воду.

Заправить рис медом или оливковым маслом и съесть.

После этого залить крутым кипятком 5–7 штук кураги, через час курагу съесть и выпить настой.

После чего не есть 4 часа.

Во время обеда можно есть все, кроме мясных продуктов.опубликовано econet

Савелий Кашницкий "Китайские чудо-методики. Как жить долго и быть здоровым!"

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