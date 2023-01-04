Если ухудшился слух, то ослабились почки: Рекомендации восточной медицины по очищению почек

Почки необходимо беречь, поддерживать их здоровье, периодически очищать. От состояния почек зависят долголетие и активность человека, его внешний вид, душевное состояние и красота.

Организм человека — совершенная самоорганизующаяся система, рассчитанная на долгие годы активной жизни. Если вы здоровы—организм сам позаботится о своей чистоте, своевременно выведет шлаки и токсины. В наше время, когда вода, воздух и земля систематически загрязняются человеком, изобретающим и производящим все новые и новые искусственные вещества, сохраняющиеся в природе очень долго, организму тяжело справляться с повышенной нагрузкой. Надо помочь ему очиститься от вредных и ненужных веществ.

Очищение организма: чистим почки и кровь

Для начала сформулирую три простых правила:

Очищение не должно вызывать перегрузку выделительных систем организма.

Очищение следует проводить поэтапно, с перерывами на восстановление и отдых организма.

Наиболее рационально начинать очищение организма с очистки и восстановления нормальной работы желудочно-кишечного тракта, а затем переходить к чистке печени и желчного пузыря, крови, почек, приводить в порядок суставы.

Не надо стремиться проводить очищение от шлаков за один-два раза. Для сохранения здоровья желательно выбирать более щадящие способы, чтобы организм не перенапрягался. Большое количество шлаков, выброшенных в кровь, может отравить организм, нанеся ущерб печени и почкам, которые будут вынуждены работать с перегрузкой.

Не рекомендуется проводить быструю чистку организма (а также чистку сильнодействующими способами—лекарствами, клизмами и т. п.) при сахарном диабете, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, панкреатите, колите, при тяжелой гипертонии, заболеваниях сердца и почек. Такая чистка организма может вызвать обострение этих заболеваний.

Наиболее эффективно очищать организм весной и осенью, в это время появляются естественные очистители.

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Очищение почек

Красота и молодость человека в большой степени зависят от состояния почек. Когда они сильные и здоровые, человек выглядит молодо и привлекательно, он бодр и весел. Когда нормальная работа почек нарушается, то возникают ноющие боли в пояснице, усталость, головокружение, шум в ушах, снижается слух, могут появиться темные круги под глазами, мучает бессонница, ухудшается память.

Почки регулируют рост и красоту волос, и никакие ухищрения и косметика не смогут придать волосам такой красивый и блестящий вид, как здоровые почки. Если волосы путаются, нарушается их структура, ухудшается внешний вид — обратите внимание на почки, они работают с перегрузкой. Возможно, в пище содержится много вредных веществ.

У многих с возрастом ухудшается слух, это говорит об ослаблении почек. Надо поддержать энергию почек специальными упражнениями, питанием, провести их очищение. Здоровые почки—это здоровые кости, здоровый костный мозг; организм нормально растет и развивается. Если у человека случаются частые переломы костей — надо обследовать почки.

После появления ребенка на свет почки развиваются вместе с организмом и набирают силу, а усиливающаяся в свое время энергия почек вызывает половое созревание (этот орган отвечает за деторождение и половую систему). Расцвет жизни человека — это расцвет деятельности его почек. С истощением почек или нарушением их деятельности связано старение организма.

Если ребенок плохо развивается или плохо растет, надо обратить внимание на его почки. Как правило, приведение их в порядок значительно улучшает здоровье: соответственно, улучшается память, развитие ребенка ускоряется, ему проще усваивать новую информацию. Иногда задержка развития связана не с психическим развитием, а с состоянием почек.

Достаточно часто после переохлаждения области коленей в почках начинают образовываться камни. Чтобы сохранить почки здоровыми, при наступлении холодных дней области коленей надо держать в тепле.

Почки необходимо беречь, поддерживать их здоровье, периодически очищать. От состояния почек зависят долголетие и активность человека, его внешний вид, душевное состояние, красота.

Очищение крови настоем листьев березы

Это очень простое, но эффективное средство очищения организма с долговременным эффектом. Противопоказания мне неизвестны. Настой майского листа березы не только очищает кровь, но и очень хорошо налаживает обмен веществ.

Проводится очищение весной, один раз в год (можно раз в пять лет). При необходимости оно допустимо в любое время года, но действовать это будет слабее — вполне вероятно, потребуется повторный курс через месяц.

Когда на березе начинают распускаться листья и вырастают диаметром около одного-двух сантиметров, их собирают и сушат впрок.

Для очищения крови два маленьких листика залейте стаканом горячей воды и дайте настояться. Пейте настой теплым или холодным — как больше нравится. Он не должен горчить (если горчит — заваривайте меньше листьев или доливайте больше воды). Обычно пьют один стакан настоя в день. Продолжительность курса — 5–30 дней. При необходимости его можно повторить через месяц.

Допустимо собирать листья березы размером до трех сантиметров, но они действуют слабее. Сушат собранные листья в тени. Правильно высушенный лист не теряет своего цвета.

Обычно спрашивают: когда лучше пить настой? Можно пить его утром или вечером, серьезных различий в эффекте не будет.

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Очищение крови отваром лопуха

В Японии лопух (гобо) пользуется заслуженным почетом, его выращивают как огородное растение и едят каждый день. Лопух продлевает жизнь человека.

Для очищения крови одну столовую ложку корней лопуха залейте стаканом горячей воды и варите на медленном огне 30 минут при частом помешивании. Процедить. После того как отвар остынет и будет теплым, принимайте по половине стакана два раза в день до еды.

Отвар готовят только на один день. Чем он свежее, тем лучше результаты. Принимать отвар нужно в течение недели. Повторный курс можно провести через месяц.

Корень лопуха должен быть однолетним и собранным осенью, с неповрежденной кожицей. Его можно нарезать и высушить при температуре не выше 40 °C.опубликовано econet

Автор Кацудзо Ниши "Уникальная система оздоровления. Упражнения, работа со скрытыми энергиями, медитации и настрои"

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