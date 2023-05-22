Сердечно-сосудистая система: Волшебные точки для укрепления здоровья

Эмоциональные стрессы влияют на сердце. И наоборот: любые нарушения в сердце, даже невротического характера, вызывают тревогу, которая усугубляет разлад в стволе мозга. Наилучший выход – избегать умственного и физического переутомления, недосыпания, возбуждающей еды и питья, курения, вести размеренный образ жизни. Появившиеся симптомы можно устранить, воздействуя методом шиацу.

Напряженный образ жизни часто вызывает сердцебиение, одышку, неприятные ощущения в области сердца, иногда боль и другие симптомы, наблюдающиеся при органических заболеваниях, например, поражении клапанов сердца, постинфарктном состоянии. Эти невротические симптомы, обусловленные нарушением функции сосудодвигательного центра, расположенного ниже гипоталамуса в стволе мозга, нарушают кровообращение во всем организме, действуют непосредственно на сердце и, внося разлад в деятельность нервных центров в гипоталамусе, вызывают одышку, лихорадку, повышенную потливость.

Метод шиацу: укрепляем сердце

Поскольку ствол мозга является передатчиком всех видов ощущений, эмоциональные стрессы влияют на сердце. И наоборот: любые нарушения в сердце, даже невротического характера, вызывают тревогу, которая усугубляет разлад в стволе мозга.

Наилучший выход из этого порочного круга – избегать умственного и физического переутомления, недосыпания, возбуждающей еды и питья, курения, вести размеренный образ жизни.

Появившиеся симптомы можно устранить, воздействуя методом шиацу на голову, верхнюю конечность, зону продолговатого мозга, лопатки (особенно левую), область прикрепления большой грудной мышцы, надчревную область.

Ладонями рук надавливайте глубоко, но вместе с тем осторожно (см.рис.).

Рис. Точки для надавливания с целью укрепления сердца:

а – точки на темени;

б – точки на медиальной поверхности верхней конечности;

в – точка над продолговатым мозгом;

г – точки на правой лопатке и околопозвоночной линии;

д – точки, расположенные по переднему краю дельтовидной мышцы;

е – точка в надчревной области.опубликовано econet

Дебора Грейс "Массаж для всей семьи"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet