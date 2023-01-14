Как узнать о состоянии почек по ушной раковине

Различные заболевания почек способны долгое время не давать знать о себе, и лишь иногда проявляются в виде периодических болей в спине. Что необходимо знать каждому о заболеваниях почек?

Слух человека зависит от полноты энергии в почках. Если она обильна, то слух острый. При ее ослаблении появляется шум в ушах и снижается слух. Почки отвечают за кости и костный мозг. Размеры и расположение почек, как и других органов, может быть различное у разных людей. На Востоке считают, что жизнь рождается из почек. Жизнь и силы всего организма зависят от состояния почек. Ушная раковина связана с деятельностью почек, и ее состояние указывает на их силу и работоспособность.

Крепкие ушные раковины рассказывают о крепости почек. Стимулируя ушные раковины, можно улучшить состояние почек. Найдите болезненные участки и массируйте их каждый день.

О чем говорят заболевания почек

Строение и расположение почек легко узнается по расположению и строению ушных раковин:

Высоко расположены ушные раковины – значит, и почки расположены высоко.

Низко расположены уши – значит, почки расположены низко.

Косое расположение ушей на голове или иные деформации указывают на неправильное расположение почек или другие врожденные дефекты. Косое расположение почек часто приводит к болям в спине.

Если почки большие, часто возникают боли в соответствующей им области, связанные с наклонами вперед или назад.

Высокое расположение почек вызывает боль в области крестца. У мужчин низкое расположение почек может послужить причиной нарушения в яичках.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

При слабых почках проявляется склонность к истощению.

При блокировке энергии в почках возникают нарушения в питании костей (слабость, ломкость и т. д.), зубы выпадают или расшатываются.

Болезни почек появляются как следствие проблем во взаимоотношениях с мужчинами.

Чем большее насилие на любом уровне исходит от мужчины, тем тяжелее заболевание.

При больных почках люди очень обидчивы.

Тяжесть в теле, быстрая утомляемость и негибкость рассказывают о том, что человек с трудом справляется с жизненными ситуациями, ожидая постоянных нападок и упреков.

Почечные камни говорят об окаменевших обидах, которые вы не хотите забыть. Вам ужасно думать, что так могли отнестись к вам. Однако это гордыня. Вы хотели быть признанным и высоко оцененным, но ничего не делали для этого. Вы привыкли получать, но забыли, что нужно и отдавать.

Энергия должна спокойно циркулировать в организме человека и вселенной. Любое накопительство приводит к застою. Копящий человек всегда откладывает «на черный день». Все, что мы ожидаем, притягивается к нам. Мы получаем «черный день» и другие беды, когда оказывается, что того, что мы копили, недостаточно или это совсем не то, что необходимо.

Существует энергетическая гимнастика для стимуляции почек.

ПРАКТИКУМ

1. Нажмите большими пальцами своих рук в районе позвоночника чуть выше поясницы. Именно туда дотягиваются ваши руки, когда вы их заводите за спину.

2. Затем расположите свои ладони вниз пальцами так, чтобы они легли вдоль позвоночника выше поясницы.

3. Теперь держите их до тех пор, пока не почувствуете разливающееся тепло и пульсацию. Это будут очень приятные ощущения.

4. Посидите так некоторое время. Если вам захочется двигаться или раскачиваться, сделайте это.

Такая стимуляция помогает снять напряжение и даже воспалительные процессы.

Прекрасным упражнением, стимулирующим работу почек, является обкатывание стопами шариков. Можно использовать шарики, размером с теннисные или немного меньше, сделанные из металла, дерева, камней. Подойдет крупная круглая галька.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

ПРАКТИКУМ

1. Встаньте прямо. Положите на пол шарик. Расположите свою подошву над шариком так, чтобы он оказался между пяткой и подушечками пальцев ноги.

2. Стопа обкатывается по кругу, контактируя с полом. Стопа двигается по краешкам, от наружного края, к пятке. Далее – внутренний край стопы и пальцы.

Шарик все время должен нажимать на центр стопы, ближе к основанию большого пальца.

Почки любят прогибы тела назад, когда поясница максимально изгибается «мостиком». Такое положение тела стимулирует энергию в почках.опубликовано econet

Из книги Галины Шереметевой "Практическое целительство. Исцеление через гармонию"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet